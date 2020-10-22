В Волгоградской области колясочника с ДЦП и психоневрологическим диагнозом признали дееспособным

17-летний Александр по мнению суда является абсолютно дееспособным.Тогда как парень является инвалидом детства, привязан к коляске и без матери не может себя обслужить, не говоря уж о принятии жизненноважных решений. А что дальше? Может, ему и в армию по достижению 18 лет сходить? Парадокс!
Эта история из города Волжского Волгоградской области успела стать темой для обсуждения в СМИ. Она началась весной нынешнего года, когда мама 17-летнего Саши Евгения Безе обратилась в суд для признания сына недееспособным, чтобы после его совершеннолетия получить над юношей опеку. Мальчик с детства стоит на учете в психоневрологической клинике и проходит там лечение. Он инвалид-колясочник с ДЦП и полностью зависит от своей матери. Однако суд, невзирая на медицинские документы, счел парня дееспособным, в опеке матери отказал.
Без нас, без участия моего ребенка: они не видели ребенка, собрали минимум информации, были взяты документы из детской поликлиники № 2, в психиатрической больнице документов наших не было, потому что мы всю жизнь наблюдались в Волгограде. Моего ребенка признали полностью дееспособным, и сказали, что он может идти в армию, заводить детей, усыновлять детей и что он не нуждается в опеке. А мне сказали выходить на работу, – рассказаывает Евгения. Женщина подала апелляционную жалобу в областной суд, который назначил экспертизу на базе клиники №2 в г. Волгограде. Сашу госпитализировали в это медучреждение, и мать не знает, в каком он там состоянии, какие процедуры с ним проводят и что вообще там происходит.
"Ребенок полностью недееспособен. Я просила пройти экспертизу вместе с ним, но по закону, оказывается, он должен пройти ее один. Больница не предусмотрена для таких больных вообще. Там нет ни пандусов, ни подъемников, ни специализированного персонала, ни оборудования", - рассказывает Евгения.
Что ж, дальше можно ожидать призыва в армию?
"Ребенок полностью недееспособен. Я просила пройти экспертизу вместе с ним, но по закону, оказывается, он должен пройти ее один. Больница не предусмотрена для таких больных вообще. Там нет ни пандусов, ни подъемников, ни специализированного персонала, ни оборудования", - рассказывает Евгения.
Что ж, дальше можно ожидать призыва в армию?
Пользователи Сети, обсудив эту историю, вспомнили о других парадоксах нашей жизни, когда инвалиды были вынуждены ежегодно доказывать, что здоровее они не стали.
Что касается решения судьи в ситуации с Сашей, то все согласились, что о профессионализме в этой сфере можно лишь мечтать.
Что касается решения судьи в ситуации с Сашей, то все согласились, что о профессионализме в этой сфере можно лишь мечтать.
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Судя по всему происходящему в стране, отделы кадров работают только с такими.
Что не так? Он может голосовать, он может заключать договора и исполнять их.
причём реально сварить и другим судьям показывать перед каждым заседанием