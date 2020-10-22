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В Волгоградской области колясочника с ДЦП и психоневрологическим диагнозом признали дееспособным

В Волгоградской области колясочника с ДЦП и психоневрологическим диагнозом признали дееспособным (5 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 09:23
Сообщество : Жить в России
Метки: армия   дцп   инвалид   история   люди с ограниченными возможностями   служба в армии   
1557
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17-летний Александр по мнению суда является абсолютно дееспособным.Тогда как парень является инвалидом детства, привязан к коляске и без матери не может себя обслужить, не говоря уж о принятии жизненноважных решений. А что дальше? Может, ему и в армию по достижению 18 лет сходить? Парадокс!

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Метки: армия   дцп   инвалид   история   люди с ограниченными возможностями   служба в армии   
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1k
Nikolay Час назад
Откуда у этого бреда на старте 30 лайков? Дееспособность - это "в здравом уме и твердой памяти", к физическим болезням отношения не имеет. Вон, один из популярнейших оппозиционных блогеров Сталингулаг - инвалид с ДЦП и ведет вполне себе активную общественную жизнь.
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17k
BillyBonzz 9 минут назад
а как вы объясните недавно прекратившийся маразм с тем, что инвалидам, не имеющим руки или ноги, надо было регулярно подтверждать свою инвалидность, проходя комиссию, (вдруг, не дай бог, отросла рука или нога) чтобы не потерять льгот по инвалидности?
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1k
Леонид Кубарев 21 минуту назад
дееспособность и трудоспособность разные понятия.
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11k
Иван 24 минуты назад
он способен отвечать за свои действия (дееспособен), но не в состоянии работать (нетрудоспособен). Объясните автору разницу между этими понятиями
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585k
Result Автор поста Иван 10 минут назад
За какие действия он может отвечать? К 17 годам он не умеет читать и писать и не потому, что его не учили, а потому что он не способен воспринимать, усваивать и воспроизводить информацию. В видео его мать говорит об этом. Как человек в таком состоянии способен отвечать за свои действия?
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836
Грета Тунберг 55 минут назад
судью на мыло! пздц...
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6k
DenOFF 59 минут назад
Складывается такая ситуация, что белое стало чёрным, а чёрное белым. Неадекватные правят миром.
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39k
Соломей Час назад
говноеды продолжают накидывать не вентилятор.мешаю в кучу дееспособность и инвалидность. и такие же говноеды начинают подпевать в комментах, рассказывая сказки , как обычно делают дочери офицеров.
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5k
Валерий Час назад
Скоты позорные! И это почти везде. Моей супруге по почте приходило три раза письмо по цене 15 рублей из налоговой, то она должна (ВНИМАНИЕ) : 10 копеек. Она не выдержала (копии всех квитанций были на руках), сьездила за 105 километров в налоговую, показала квитанции, зашла в кабинет напротив и наорала на сидящих там, за то, что из кабинета в кабинет не могут данные переправить!
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Это давно практикуется в РФ. Из ПНИ (психо-неврологический интернат) берут психа, объявляют дееспособным, надевают пиджак и ставят управлять предприятием в качестве эффективного менеджера. Или в органы власти.
Судя по всему происходящему в стране, отделы кадров работают только с такими.
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3k
livaneth 2 часа назад
Кто-нибудь, объясните автору разницу, между дееспособностью и трудоспособностью.
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585k
Result Автор поста livaneth Час назад
Вы полагаете, что пациент психоневрологической клиники с кучей диагнозов может являться дееспособным?
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11k
Иван Result 13 минут назад
Дееспособность это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (статья 21 ГК РФ).
Что не так? Он может голосовать, он может заключать договора и исполнять их.
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3k
Макс 2 часа назад
Да, инвалидность получить - это из области фантастики, причём года 3 назад всё ещё усложнилось. Раньше после ампутации ноги первую группу давали, теперь вторую, за первую побегать придётся как на четырёх. И да, каждый год показывать, что нога не выросла. Врачи в МСЭК работают, которые людей лечить не умеют, а от перекладывания бумажек кончают.
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1k
Nikolay Макс Час назад
У мамы инвалидность (2 группа) - никаких таких ужасов.
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712
Tashka75 Nikolay 39 минут назад
ну не знаю... у моей мамы было 2 инсульта и в течение 10 лет она попадала в больницы с осложнениями и все 10 лет ездила на комиссию и доказывала, что лучше ей не становится... и только по истечении 10 лет ей дали пожизненную 2 группу инвалидности (живет в Мос. обл.)
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
судью на мыло!
причём реально сварить и другим судьям показывать перед каждым заседанием
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