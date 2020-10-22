В Волгоградской области колясочника с ДЦП и психоневрологическим диагнозом признали дееспособным

Без нас, без участия моего ребенка: они не видели ребенка, собрали минимум информации, были взяты документы из детской поликлиники № 2, в психиатрической больнице документов наших не было, потому что мы всю жизнь наблюдались в Волгограде. Моего ребенка признали полностью дееспособным, и сказали, что он может идти в армию, заводить детей, усыновлять детей и что он не нуждается в опеке. А мне сказали выходить на работу, – рассказаывает Евгения. Женщина подала апелляционную жалобу в областной суд, который назначил экспертизу на базе клиники №2 в г. Волгограде. Сашу госпитализировали в это медучреждение, и мать не знает, в каком он там состоянии, какие процедуры с ним проводят и что вообще там происходит.



"Ребенок полностью недееспособен. Я просила пройти экспертизу вместе с ним, но по закону, оказывается, он должен пройти ее один. Больница не предусмотрена для таких больных вообще. Там нет ни пандусов, ни подъемников, ни специализированного персонала, ни оборудования", - рассказывает Евгения.



Что ж, дальше можно ожидать призыва в армию?