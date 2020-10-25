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История создания светодиодов

История создания светодиодов (2 фото)

Автор:
25 октября 2020 16:55
Метки: led-лампы   история   свет   
855
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Светодиодные лампы нашли применение в создании бытового, рекламного, декоративного, индикаторного и другого освещения. Человек подстраивает это изобретение под свои потребности во многих сферах деятельности. Светодиоды создают излучение для передачи телефонных и интернет сигналов по оптоволоконным кабелям, связывающих пульты управления с контролируемой техникой. LED-кристаллы делают мир ярче и светлее, но кому принадлежит авторство «суперсветильников»?

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Метки: led-лампы   история   свет   
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ZmeyUA 4 часа назад
Впервые синий светодиод увидел в 90-х. Индикатор дальнего света фар на "Фольксваген-Гольф-2"
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9k
Bill ZmeyUA 3 часа назад
В оригинальных кнопках стояли обычные лампочки накаливания. Заменять их на разноцветные светодиоды - это уже "дизайн" от автолюбителей.
В оригинальных кнопках стояли обычные лампочки накаливания. Заменять их на разноцветные светодиоды - это уже "дизайн" от автолюбителей.
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81
Вадим Час назад
В конце 70-х мне приятель принес (с НИИ дальней радиосвязи) советский светодиод красного цвета. До сих пор у меня валяется. По форме он похож на транзистор (металлический корпус, а на торце пластиковая линза).
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3k
CruelAsm Вадим 42 минуты назад
АЛ102. Помним, любим, скорбим
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25k
Игорь 2 часа назад
"первые массовые партии индикаторов были произведены компанией Monsanto"
Да ладно, та самая Монсанто? Или им пофиг чем вредить экологии и производство светодиодов вполне соответствовало?
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