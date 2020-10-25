Певица Адель похвасталась своим похудением в прямом эфире шоу

32-летняя певица Адель приняла участие в популярном в США телевизионном шоу Saturday Night Live. В последний раз она была гостьей этой передачи 12 лет назад и тогда выглядела совсем по-другому. Разница действительно бросается в глаза!
Конечно же, она сразу затронула эту тему: "Я знаю, что выгляжу иначе по сравнению с тем, какой вы видели меня в прошлый раз..."
×
Так Адель выглядела, когда принимала участие в шоу Saturday Night Live в 2008 году
"...Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мне пришлось путешествовать налегке, и взять можно было только половину багажа. Это та половина, которую я выбрала". Шутка многим пришлась по душе.
Adele's Monologue! ❤️ pic.twitter.com/YvfwiCN6Fs— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 25, 2020
Адель не выпускала новой музыки в с 2015 года, но сказала, что сейчас работает над очередным альбомом.
А еще она заявила, что работа над альбомом - дело тяжелое, и вместо этого предпочла бы "выпить бокал вина или шесть и посмотреть, что из этого получится".
На шоу Saturday Night Live гости принимают участие в пародийных сценках. Адель сыграла участницу шоу "Холостяк", и это было довольно весело.
По сюжету она исполняет свой хит "Hello" главному "холостяку", за сердце которого бьется несколько женщин.
Поет с чувством и надрывов, прорываясь к мужчине даже из каких-то зарослей. Все ради любви!
Saturday Night Live basically is an Adele concert tonight #SNL pic.twitter.com/z8PYByUoos— philip lewis (@Phil_Lewis_) October 25, 2020
В другой сценке из певицы сделали призрак, живущий в особняке. Она плыла в белом платье по коридорам вспоминала бывшего мужа.
Ей нужно было напугать актера Пита Дэвидсона. Но он не испугался даже тогда, когда она сняла ожерелье с шеи и показала разрезанную шею (травму, которая превратила ее в привидение).
Monday: Coloring— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 25, 2020
Tuesday: Coloring
𝘼𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙖𝙮𝙨: 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥𝗜𝗡𝗚 pic.twitter.com/W5SruFZuNX
"Я не вижу концертов в 2020 году, только раскраски для взрослых каждый день", - говорит Маккиннон Адель
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Почему Илон Маск назвал седьмого сына X Æ A-12?
- Певица Адель подарила себе новую фигуру на день рождения
- Парень похудел на 100 килограммов, отказавшись от фастфуда
- 35 героев, сумевших победить в борьбе с лишним весом
- Шинед О'Коннор голодает из-за агорафобии
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
"Хм... Адель сбросила вес... хм, любопытно, посмотрим.. может тема сисек промелькнёт... хмм... сисек нету. бляя, пост говно, напишу, что мне плевать на адель и этот пост".
Лишь бы голос не пострадал, все же он ее главное богатство
Даже если попсу принципиально не любишь, это не тот случай. Поверь.