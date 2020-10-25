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Певица Адель похвасталась своим похудением в прямом эфире шоу

Певица Адель похвасталась своим похудением в прямом эфире шоу (19 фото)

Автор:
25 октября 2020 13:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: адель   было и стало   звезды   известные люди   певица   похудение   телешоу   шоу   
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19
32-летняя певица Адель приняла участие в популярном в США телевизионном шоу Saturday Night Live. В последний раз она была гостьей этой передачи 12 лет назад и тогда выглядела совсем по-другому. Разница действительно бросается в глаза!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: адель   было и стало   звезды   известные люди   певица   похудение   телешоу   шоу   
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16  комментариев
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9k
Schandmaul 3 часа назад
была толстушка, похудела, молодец...но мне почему то плевать
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7k
Maestro 6 минут назад
Половина хомячков-комментаторов:
"Хм... Адель сбросила вес... хм, любопытно, посмотрим.. может тема сисек промелькнёт... хмм... сисек нету. бляя, пост говно, напишу, что мне плевать на адель и этот пост".
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2k
Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
Очень интересно было про нее прочитать
Очень интересно было про нее прочитать
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Не получилось. Давай еще раз.
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50k
Павел Юрьевич Час назад
32?!!! А выглядит как на 50+ с пластикой...
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2k
Инженер Павел Юрьевич Час назад
резкое похудение просто так не даетсЯ))
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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969
Murych 2 часа назад
Профи с большой буквы! Респект!
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116k
DeOrio 2 часа назад
Перешла из певиц в светские львицы, имею очень большое сомнение что выпустит достойный новый альбом.
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4k
Михаил 2 часа назад
блин... вот облом то... я думал ей уже за 40...
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
Молодец, что похудела.
Лишь бы голос не пострадал, все же он ее главное богатство
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609
gootmituns 3 часа назад
Похудела , не похудела... Я далек от всего этого, и кто это вообще ?
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20k
Beathoven gootmituns 2 часа назад
Ну вобще-то, у нее очень хорошо поставленый и красивейший голос, в отличии от большинства других экземпляров попсы :) Так что она - молодец.
Ссылка www.youtube.com
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11k
Corvus Corax gootmituns 2 часа назад
Небось, всех рэперов знаешь?
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25k
Игорь gootmituns 24 минуты назад
Можно многих современных певцов ртом не знать и это нормально. Но не знать кто такая Адель и бравировать этим - это не то чем стоит гордиться.
Даже если попсу принципиально не любишь, это не тот случай. Поверь.
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