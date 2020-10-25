На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1 миллиона долларов

"Сначала мы хотели возродить почти забытое искусство обработки камня, но со временем поняли, что за эти сто с лишним лет многое изменилось, – сказал Алексей Антонов в интервью Russia Beyond. – Если раньше объём работ ограничивался небольшим размером дорогого камня, то сегодня мы используем технологию, позволяющую увеличить объём фигуры, при этом сохраняя изысканное мастерство".