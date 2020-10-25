На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1 миллиона долларов

Камнерезная мастерская, продолжившая наследие легендарного русского ювелира Петера Карла Фаберже, сумела поднять искусство объёмной мозаичной резки камня на уровень, никогда ранее не достигнутый за всю историю человечества.
Камнерезный дом Алексея Антонова поднял этот вид искусства на совершенно новый уровень, создавая потрясающе детализированные произведения искусства с инкрустацией драгоценными металлами.
"Сначала мы хотели возродить почти забытое искусство обработки камня, но со временем поняли, что за эти сто с лишним лет многое изменилось, – сказал Алексей Антонов в интервью Russia Beyond. – Если раньше объём работ ограничивался небольшим размером дорогого камня, то сегодня мы используем технологию, позволяющую увеличить объём фигуры, при этом сохраняя изысканное мастерство".
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Пропорции соблюдены, техника великолепна, а вот души нет в этих скульптурах.
это не 3д принтер ...