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На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1 миллиона долларов

На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1 миллиона долларов (10 фото)

Автор:
25 октября 2020 11:17
Метки: искусство   камень   мастера   
1196
10

Камнерезная мастерская, продолжившая наследие легендарного русского ювелира Петера Карла Фаберже, сумела поднять искусство объёмной мозаичной резки камня на уровень, никогда ранее не достигнутый за всю историю человечества.

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Метки: искусство   камень   мастера   
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16  комментариев
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Ну, не знаю... "Работа проделана большая..."
Пропорции соблюдены, техника великолепна, а вот души нет в этих скульптурах.
Ну, не знаю... "Работа проделана большая..." Пропорции соблюдены, техника великолепна, а вот души нет в этих скульптурах.
Ну, не знаю... "Работа проделана большая..." Пропорции соблюдены, техника великолепна, а вот души нет в этих скульптурах.
Ну, не знаю... "Работа проделана большая..." Пропорции соблюдены, техника великолепна, а вот души нет в этих скульптурах.
Ну, не знаю... "Работа проделана большая..." Пропорции соблюдены, техника великолепна, а вот души нет в этих скульптурах.
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2k
Schumacher 23 минуты назад
Огорчает что столь кропотливая и качественная работа столь безвкусна. Видимо заказы. Котик ништяк.
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18k
shevanez Час назад
Ирбис на первой фотке очень правдоподобно выглядит. Понравилось.
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263
МИХАН 2 часа назад
А где купить можно ? Мне на дачу нужно скульптуры
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну с современными резцами-то на всяких станках С ЧПУ хули ж сравнивать...И какие там к х"ям годы?
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6k
semsi 2 часа назад
очень здорово смотрятся
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6k
sumrаknn 2 часа назад
"искусство" для лохов. Фрезерные станки с большим числом степеней свободы продаются десятки лет, создание 3д-модели - несколько дней, работа станка - несколько дней. А лох купит за миллион ....
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6k
sumrаknn Hallo FreeSpace Час назад
На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1 миллиона долларов
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sumrаknn Hallo FreeSpace Час назад
Посмотрел ценники - голова из камня от 5000 руб, все тело намного дороже, но кто сделает - поискать.
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2k
Schumacher Варяг 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Schumacher sumrаknn 17 минут назад
тут и ювелирка присутствует.
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7k
Vacony sumrаknn 7 минут назад
боюсь станок с полной степенью свободы, сменными насадками для фрезеровки, полировки и т.д., в придачу с работой с разными материалами - тут не один камень - будет стоить как все те скульптуры на годы вперед...
это не 3д принтер ...
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