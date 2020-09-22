Пластика в камне: невообразимая нежность твердыни

Никогда не устану восхищаться подобным талантом: сделать из твердыни мягкость, показать нежность, струящуюся прозрачность, пластичность там, где этого нет и в помине способен лишь особый, данный свыше талант. Посмотрите и вы - разве это не восхитительно?