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Пластика в камне: невообразимая нежность твердыни

Пластика в камне: невообразимая нежность твердыни (29 фото)

Автор:
22 сентября 2020 12:40
Сообщество : Искусство
Метки: вуаль   искусство   камень   невероятное   резчик   скульптура   талант   
749
29

Никогда не устану восхищаться подобным талантом: сделать из твердыни мягкость, показать нежность, струящуюся прозрачность, пластичность там, где этого нет и в помине способен лишь особый, данный свыше талант. Посмотрите и вы - разве это не восхитительно?

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Метки: вуаль   искусство   камень   невероятное   резчик   скульптура   талант   
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5  комментариев
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Алек Сандр Полчаса назад
Очень красиво, но это всё работы 16-17 и т.п. веков. А сейчас работает кто-то из скульпторов так же качественно?
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11k
Совранский 21 минуту назад
Полностью согласен с автором. Каждый раз - когда вижу подобные произведения - закрадывается мысль: Мы точно развиваемся в правильном направлении "созидания" и прогресса?
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14k
dimitr Полчаса назад
Бернини прекрасен.
Остальные тоже очень хороши, но Бернини - лучший.
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2k
Татьяна 51 минуту назад
Завораживает.
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