Пластика в камне: невообразимая нежность твердыни

Никогда не устану восхищаться подобным талантом: сделать из твердыни мягкость, показать нежность, струящуюся прозрачность, пластичность там, где этого нет и в помине способен лишь особый, данный свыше талант. Посмотрите и вы - разве это не восхитительно?
Джулиано Финелли. Скульптурный портрет Марии Дульиоли Барберини. 1621 год. Хранится в Лувре.
Бюст женщины с вуалью (Пуритас), 1717-25 гг. Мраморный музей Сеттеченто Венециано, Ка 'Реццонико, Венеция
«Экстаз Святой Терезы», 1645 – 1652 гг. мастер итальянской школы XVII столетия Джованни Лоренцо Бернини (1598 – 1680)
«Святая Цецилия», была создана Стефано Мадерна (1576 – 1636) в 1600 году и находится в церкви Cанта-Чечилия-ин-Трастевере в Риме.
Авторский пост
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Остальные тоже очень хороши, но Бернини - лучший.