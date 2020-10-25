FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников "Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению.... Наглый примат схватил туристку за грудь Наглый примат схватил туристку за грудь Назад в 90-е: россиянин организовал нападение на отель в Турции Назад в 90-е: россиянин организовал нападение на отель в Турции Период распада Период распада Весёлые картинки Весёлые картинки Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем музыкальной культуры". Серьёзно? Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем... Крысомёт в действии Крысомёт в действии «Утро стрелецкой казни» Сурикова, или почему стоит почаще гулять вечером у Кремля. Рассматриваем дет «Утро стрелецкой казни» Сурикова, или почему стоит почаще гулять... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Капитан из Кёпеника: как сапожник ограбил ратушу и рассмешил кайзера Вильгельма Капитан из Кёпеника: как сапожник ограбил ратушу и рассмешил... Вместо мозга каша: отморозок пожарил сосиски на Вечном огне Вместо мозга каша: отморозок пожарил сосиски на Вечном огне Директора космического центра "Восточный" задержали по делу о махинациях на полмиллиарда рублей Директора космического центра "Восточный" задержали по делу о... 15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник 15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник Гифки Гифки Что находилось в кармашке у офицеров? Что находилось в кармашке у офицеров? Они выбирают " Лексус" ! Они выбирают " Лексус" ! Гифки Гифки
Сложно представить, но когда-то мы покупали зерно за рубежом, а теперь

Сложно представить, но когда-то мы покупали зерно за рубежом, а теперь (2 фото)

Автор:
25 октября 2020 08:14
Метки: зерно   рекорд   урожай   
469
2
Российские аграрии продолжают демонстрировать отличные показатели в развитии отрасли. Накануне сельхозпроизводители Воронежской области отчитались о рекордном урожае зерновых за всю историю региона. К настоящему моменту собрано 6 млн тонн зерновых, и при этом сбор по отдельным культурам – в первую очередь по зерновой кукурузе – продолжается.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: зерно   рекорд   урожай   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
KonstantinLeirov 4 часа назад
Интересно, что хлеб дорожает, и "уважаемые эксперты" связывают это с подорожанием мировых цен на пшеницу. Вот так у нас всё ..то нефть подорожала, за ней бензин, то пшеница подорожала, за ней и хлеб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
3k
Фомич 3 минуты назад
Хлеб из русского зерна едят от Египта до Китая.

Это хорошо,но почему вчера по ТВ шел разговор о будущем повышении цен на хлеб в России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
844
Червона Рута Полчаса назад
"...когда-то мы покупали зерно за рубежом, а теперь..." (с)
И теперь тоже покупаем!
Выращиваем и продаём высококлассную дорогую пшеницу твёрдых пород. Покупаем фуражное зерно низшей категории. Без "добавок" из него хлеб не испечь.
Сырьевая экономика. Зерно, как нефть, пуляем за баксы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
*Сергей* Полчаса назад
И что? Как это скажется на народе? Хлеб бесплатно раздавать начнут? Пусть хоть пенсионерам. Или молоко подешевеет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Ушаков Алексей Полчаса назад
А Турция закупает наше зерно и делая из него муку является при этом мировым лидером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
442k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Стопудовый урожай
Музыка: К.И. Масалитинов Слова: М.И. Мордасова

Через поле яровое,
Через темненький лесок –
На целинные земельки
Ты лети, мой голосок.

Серебристый ручеёчек,
Где платочек потонул.
Полюбила тракториста –
Он уехал в Барнаул.

Попрошу тебя, милёнок,
Не влюбляйся ни в кого,
Если знаешь, что Маруся
Тебя любит одного.

Не скучай, мой ненаглядный,
Неужели не поймешь?
Скоро встретимся с тобою
Где густая будет рожь.

Закипела там работа,
Загудели трактора,
Золотистыми хлебами
Зашумела целина.

Мне по радио недавно
Сказал милый: «Приезжай!»
Убирать к нему поеду
СТОПУДОВЫЙ урожай.

1954
Отец вспоминает эту песню - он в 1955г осваивал целину. Стопудовый - это всего 16ц/га, и это был высокий результат, за него БИЛИСЬ!
А сейчас в некоторых хозяйствах получают до 116ц/га - в 7 раз выше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Афанасий 2 часа назад
экий ты Ваня дурачок... Обломайся -- "хлеб из русского зерна" ни в каких египтах с китаями НЕ ЕДЯТ! За постсоветское время произошло СНИЖЕНИЕ КЛАССНОСТИ ВЫРАЩИВАЕМОГО ЗЕРНА. Многие из нас это заметили на просевшем качестве отечественного хлеба(из кормового, по-сути, зерна). Это самое низкоклассное зерно покупают только на КОРМ СКОТУ но никак не на выпечку хлеба.
А ещё в в 2019-ом Общественная палата РФ(официальное российское учреждение!) озвучило доклад "Как сохранить село: проблемы занятости населения" в котором чёрным по-русски прописано: (С)
"Что касается зависимости сельского хозяйства России от зарубежных технологий и оборудования, то по ряду направлений ситуация носит критический характер. Так, в 2017 г. сельское хозяйство на 69% зависело от импортных поставок тракторов, почти на 90% от машин и оборудования для животноводства. Мясная промышленность на 94% зависела от импортных поставок оборудования, сахарная – на 81%, молочная – на 70% (2016 г.).
Наиболее удручающим обстоятельством является тот факт, что целый перечень культивируемых в России сельскохозяйственных культур выращивается из иностранного семенного фонда. Доля посевов импортными семенами овощей на отечественных полях составляет более 40%, кукурузы – более 50%, подсолнечника – около 60%, сахарной свеклы – около 80%."
Так что не обольщайся -- "выдавливаемые с рынков" ЕС и США в любой момент могут легко уничтожить нынешнее "изобилие"(на самом деле мы даже не вышли на уровень с/х РФ в 1990 году по большинству показателей!) в сельском хозяйстве РФ просто перестав продавать нам семенной материал и запчасти для с/х техники...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
KiploksAKS 3 часа назад
"Россия использует европейскую и американскую технику и с её помощью выдавливает и ЕС, и США с рынков. Вот такая ситуация…"

Рецепт от Кеиерова: "Если смешать бочку мёда и ложку дерьма, получится бочка дерьма"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Юра 3 часа назад
Оказывается сложно представить,что за тридцать лет селекция семян шагнула далеко вперед,появилась современная сельхозхимия,техника.Лучше представьте,что соберут наши аграрии без импорных семян,сельхозхимии(которой у нас в принципе нет).и без европейской и амереканской сельхозтехники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
54
worldstreetmusic Юра 2 часа назад

Сложно представить, но когда-то мы покупали зерно за рубежом, а теперь
Сложно представить, но когда-то мы покупали зерно за рубежом, а теперь
Сложно представить, но когда-то мы покупали зерно за рубежом, а теперь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.5M
Иван Кемеров Автор поста робт Час назад
Вот рука сама тянется поставить тебе +. Но надо держаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Юра worldstreetmusic 45 минут назад
Жертвам ЕГЭ поясняю,что помимо удобрений есть-гербициды,фунгициды,инсектици ды и отечественных производителей на этом рынке нет,есть только фасовка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
worldstreetmusic Юра 20 минут назад
............."отечественных производителей на этом рынке нет,есть только фасовка.".....................
............."отечественных производителей на этом рынке нет,есть только фасовка.".....................
............."отечественных производителей на этом рынке нет,есть только фасовка.".....................
............."отечественных производителей на этом рынке нет,есть только фасовка.".....................
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
worldstreetmusic Юра 9 минут назад
Сложно представить, но когда-то мы покупали зерно за рубежом, а теперь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
parallax 4 часа назад
Почему когда-то? Покупали в вполне конкретное время, при существовании СССР.
Причём, покупали несмотря на регулярное перевыполнение государственного плана. Видимо по плану, народ вообще должен был голодать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире Little Big взяли новую высоту, став чемпионами на YouTube-канале Евровидения Little Big взяли новую высоту, став чемпионами на YouTube-канале Евровидения Познакомьтесь с самым путешествующим человеком в мире Познакомьтесь с самым путешествующим человеком в мире Американка установила рекорд по самому быстрому нокауту в женском боксе Американка установила рекорд по самому быстрому нокауту в женском боксе Житель Томска побил рекорд Гиннеса по жиму штанги под водой Житель Томска побил рекорд Гиннеса по жиму штанги под водой
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1580800



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
5
136
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне
6
76
18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне
﻿
Набирающие популярность
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
2
10
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей
0
264
Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#кино#на различный вкус#люди#природа#задержание#комментарии#ретро
#факты#история#россия#смешные#gif#новости#СССР#интересное#коты#война
#юмор#интересно#прикольные#суд#кот#позитив#сша#картинки#настроение#демотиваторы

На что жалуетесь?

Вернуться