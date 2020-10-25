Сложно представить, но когда-то мы покупали зерно за рубежом, а теперь

Средняя урожайность зерновых в регионе за последние 5 лет превышает аналогичные показатели 10-20-летней давности примерно на 15 центнеров с гектара. Это существенный рост урожайности, составляющей сегодня в регионе более 40 ц/га.



Минсельхоз РФ сообщает и существенном росте суточного объёма реализации молока сельхозорганизациям. Этот показатели на 5,2% выше показателя 2019 года.



При этом максимальные объёмы реализации на сегодняшний день фиксируются в той же Воронежской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае, на Белгородчине и в Удмуртии.



Растёт и средний надой молока. В текущем году он вырос до 16,6 л в сутки с одной коровы. Есть регионы, в который средний надой с коровы более 20 л молока в сутки. К таким регионам относятся Республика Крым, Тульская, Воронежская, Липецкая области и некоторые другие регионы.



Ранее Россия вновь вышла на первое место в мире по объемам экспорта зерновых. Традиционно крупные закупки российского зерна осуществляют страны Центральной Азии, Ближнего Востока, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, есть выход на рынки Европы.



Пока Евросоюз договаривается о новом перераспределении субсидий в аграрной отрасли, Россия занимает рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Примечательно, что в Европе процесс перераспределения субсидий между аграриями раскритиковал «Гринпис». Его представители заявляют, что это перераспределение пойдёт на пользу только крупному бизнесу и может оказаться разорительным для средних и мелких хозяйств, а впоследствии нанести и экологический ущерб.



Российская сельхозотрасль «показывает пример того, как можно в короткий срок добиться высоких показателей».



Хлеб из русского зерна едят от Египта до Китая.



Россия использует европейскую и американскую технику и с её помощью выдавливает и ЕС, и США с рынков. Вот такая ситуация…