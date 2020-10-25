Сложно представить, но когда-то мы покупали зерно за рубежом, а теперь

Российские аграрии продолжают демонстрировать отличные показатели в развитии отрасли. Накануне сельхозпроизводители Воронежской области отчитались о рекордном урожае зерновых за всю историю региона. К настоящему моменту собрано 6 млн тонн зерновых, и при этом сбор по отдельным культурам – в первую очередь по зерновой кукурузе – продолжается.
Средняя урожайность зерновых в регионе за последние 5 лет превышает аналогичные показатели 10-20-летней давности примерно на 15 центнеров с гектара. Это существенный рост урожайности, составляющей сегодня в регионе более 40 ц/га.
Минсельхоз РФ сообщает и существенном росте суточного объёма реализации молока сельхозорганизациям. Этот показатели на 5,2% выше показателя 2019 года.
При этом максимальные объёмы реализации на сегодняшний день фиксируются в той же Воронежской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае, на Белгородчине и в Удмуртии.
Растёт и средний надой молока. В текущем году он вырос до 16,6 л в сутки с одной коровы. Есть регионы, в который средний надой с коровы более 20 л молока в сутки. К таким регионам относятся Республика Крым, Тульская, Воронежская, Липецкая области и некоторые другие регионы.
Ранее Россия вновь вышла на первое место в мире по объемам экспорта зерновых. Традиционно крупные закупки российского зерна осуществляют страны Центральной Азии, Ближнего Востока, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, есть выход на рынки Европы.
Пока Евросоюз договаривается о новом перераспределении субсидий в аграрной отрасли, Россия занимает рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Примечательно, что в Европе процесс перераспределения субсидий между аграриями раскритиковал «Гринпис». Его представители заявляют, что это перераспределение пойдёт на пользу только крупному бизнесу и может оказаться разорительным для средних и мелких хозяйств, а впоследствии нанести и экологический ущерб.
Российская сельхозотрасль «показывает пример того, как можно в короткий срок добиться высоких показателей».
Хлеб из русского зерна едят от Египта до Китая.
Россия использует европейскую и американскую технику и с её помощью выдавливает и ЕС, и США с рынков. Вот такая ситуация…
Минсельхоз РФ сообщает и существенном росте суточного объёма реализации молока сельхозорганизациям. Этот показатели на 5,2% выше показателя 2019 года.
При этом максимальные объёмы реализации на сегодняшний день фиксируются в той же Воронежской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае, на Белгородчине и в Удмуртии.
Растёт и средний надой молока. В текущем году он вырос до 16,6 л в сутки с одной коровы. Есть регионы, в который средний надой с коровы более 20 л молока в сутки. К таким регионам относятся Республика Крым, Тульская, Воронежская, Липецкая области и некоторые другие регионы.
Ранее Россия вновь вышла на первое место в мире по объемам экспорта зерновых. Традиционно крупные закупки российского зерна осуществляют страны Центральной Азии, Ближнего Востока, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, есть выход на рынки Европы.
Пока Евросоюз договаривается о новом перераспределении субсидий в аграрной отрасли, Россия занимает рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Примечательно, что в Европе процесс перераспределения субсидий между аграриями раскритиковал «Гринпис». Его представители заявляют, что это перераспределение пойдёт на пользу только крупному бизнесу и может оказаться разорительным для средних и мелких хозяйств, а впоследствии нанести и экологический ущерб.
Российская сельхозотрасль «показывает пример того, как можно в короткий срок добиться высоких показателей».
Хлеб из русского зерна едят от Египта до Китая.
Россия использует европейскую и американскую технику и с её помощью выдавливает и ЕС, и США с рынков. Вот такая ситуация…
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Это хорошо,но почему вчера по ТВ шел разговор о будущем повышении цен на хлеб в России?
И теперь тоже покупаем!
Выращиваем и продаём высококлассную дорогую пшеницу твёрдых пород. Покупаем фуражное зерно низшей категории. Без "добавок" из него хлеб не испечь.
Сырьевая экономика. Зерно, как нефть, пуляем за баксы.
Музыка: К.И. Масалитинов Слова: М.И. Мордасова
Через поле яровое,
Через темненький лесок –
На целинные земельки
Ты лети, мой голосок.
Серебристый ручеёчек,
Где платочек потонул.
Полюбила тракториста –
Он уехал в Барнаул.
Попрошу тебя, милёнок,
Не влюбляйся ни в кого,
Если знаешь, что Маруся
Тебя любит одного.
Не скучай, мой ненаглядный,
Неужели не поймешь?
Скоро встретимся с тобою
Где густая будет рожь.
Закипела там работа,
Загудели трактора,
Золотистыми хлебами
Зашумела целина.
Мне по радио недавно
Сказал милый: «Приезжай!»
Убирать к нему поеду
СТОПУДОВЫЙ урожай.
1954
Отец вспоминает эту песню - он в 1955г осваивал целину. Стопудовый - это всего 16ц/га, и это был высокий результат, за него БИЛИСЬ!
А сейчас в некоторых хозяйствах получают до 116ц/га - в 7 раз выше!
А ещё в в 2019-ом Общественная палата РФ(официальное российское учреждение!) озвучило доклад "Как сохранить село: проблемы занятости населения" в котором чёрным по-русски прописано: (С)
"Что касается зависимости сельского хозяйства России от зарубежных технологий и оборудования, то по ряду направлений ситуация носит критический характер. Так, в 2017 г. сельское хозяйство на 69% зависело от импортных поставок тракторов, почти на 90% от машин и оборудования для животноводства. Мясная промышленность на 94% зависела от импортных поставок оборудования, сахарная – на 81%, молочная – на 70% (2016 г.).
Наиболее удручающим обстоятельством является тот факт, что целый перечень культивируемых в России сельскохозяйственных культур выращивается из иностранного семенного фонда. Доля посевов импортными семенами овощей на отечественных полях составляет более 40%, кукурузы – более 50%, подсолнечника – около 60%, сахарной свеклы – около 80%."
Так что не обольщайся -- "выдавливаемые с рынков" ЕС и США в любой момент могут легко уничтожить нынешнее "изобилие"(на самом деле мы даже не вышли на уровень с/х РФ в 1990 году по большинству показателей!) в сельском хозяйстве РФ просто перестав продавать нам семенной материал и запчасти для с/х техники...
Рецепт от Кеиерова: "Если смешать бочку мёда и ложку дерьма, получится бочка дерьма"
Причём, покупали несмотря на регулярное перевыполнение государственного плана. Видимо по плану, народ вообще должен был голодать.