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В&nbsp;России начался первый процесс о&nbsp;геноциде народов СССР

В России начался первый процесс о геноциде народов СССР (1 фото)

Автор:
25 октября 2020 00:01
Метки: война   геноцид   суд   
178
1

Несмотря на то, что Великая Отечественная война остаётся осевым событием всей нашей истории, в последнее время отношение к ней как-то неуловимо изменилось.

В Новгородской области начался первый в российской истории судебный процесс о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

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Метки: война   геноцид   суд   
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9k
кира Час назад
Давно пора! А то: "Россия не злопамятна, мы ценим наших партнеров..". А эти партнеры, забыв о "своих подвигах", продолжают уничтожать Россию. И этим попыткам нет конца. Всю грязь на нас слили, в лицо смеются... Так пусть вспомнят, что творили, пусть заплатят за все, и, наконец, задумаются, стоит ли взбивать пену, ведь их собственное дерьмо полезет изо всех щелей.
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918
akurys Полчаса назад
Замнут, затрут и заволокитят... Ни кто не позволит поднять эту тему. Потому как она очень не выгодна настоящим правителям сегодняшней России...
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64k
Вит Вит 37 минут назад
А то у нас в мире получается две нации,которые пострадали от геноцида-это евгеи и армяне,остальные так,мимо проходили.....Надо это дело раскручивать!
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7k
ГородДомов Час назад
с Татаро Монгольского Ига надо начинать .. Геноцид начался в те времена ..
ну я так думаю
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7k
albedo Час назад
Правильно.
А то задолбали с этим холокостом и непонятными событиями с армянами в 1915 году.
С последними вообще непонятно - то ли армян резали, то ли армяне.
Судя по воплям современных армян - наши земли, хотя армянское государство было уничтожено 1000 лет назад - не так уж и неправы турки.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Где эти процессы были в послевоенное время? Кого судить будут? Все умерли давно.
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3k
aleksander 2 часа назад
«ВОВ остаётся осевым событием всей нашей истории»
История государства российского насчитывает более 1000 лет. Или нет?
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3k
aleksander albedo Час назад
Так с немцами вроде тоже разобрались
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albedo aleksander Час назад
Нет, раз опять тявкать начинают.
Ситуация с навальным тому примером.
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aleksander albedo Час назад
Я слышал что в Германии все ржут над ситуацией с Навальным. Те, кто вообще хоть что-то знает про Навального
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7k
Фobosgrunt albedo 22 минуты назад
С татаро-монголами не особо разбирались. Золотая Орда сама развалилась из-за внутренних противоречий. Когда княжества, входившие в состав Орды 250 лет объединились во главе с московским, прекратили выплаты и показали армии вторжения из самого большого осколков бывшей империи во главе с Ахматом зубы, известное в истории, как стояние на Угре- ну, как бы весьма сомнительно это считать "разобрались" за то, что творилось ранее. Учитывая то, что до сих пор откапывают археологи-пепелища с уничтоженными горожанами от мала до велика-вполне себе аналогия с ВОВ, только судя по всему еще в больших масштабах, так как длился геноцид не 3 года, сколько немец был на нашей территории, а более двух столетий.
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44k
Albert GER aleksander 12 минут назад
правильно слышал.
в госсми даже коментарии отключают под статъями за лёшку, то шо мы там все ржом)))
и над ситуацией и над политиками.
альбедо просто не совсем в курсе.
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