Причем, что характерно, по сути речь идёт именно о геноциде русских. Именно русский народ в годы войны подвергся самому жесточайшему истреблению, но говорить об этом как-то не принято.

Весь мир знает о Холокосте, о резне армян, о геноциде в Руанде, однако массовое уничтожение русского населения в годы войны как-то уходит на задний план, пребывая в графе «гражданские потери».

В самом процессе идёт о «лагере на Жестяной Горке». Назван он так по названию одноименной деревни, где в 1942 г. проводились массовые расстрелы мирных жителей. Поводом для расправы могло быть что угодно — реальные или мнимые контакты с партизанами, членство в ВКП (б) или просто подозрение в нелояльности.

Весной прошлого года поисковики обнаружили в этом районе свыше 500 останков, выяснилось, что, как минимум, 188 из них принадлежат детям, самым младшим из которых не было и 6 лет.

Таким образом, речь явно идёт не о «пособниках партизан», а именно о полномасштабном геноциде в отдельном взятом населённом пункте. Всего, по данным историков, в Жестяной Горке было убито не менее 2,6 тыс. человек, а что касается способов умерщвления, то они были весьма разнообразны — от забивания прикладами до подрыва взрывчатки, закрепленной на теле жертвы.

После Великой Отечественной, по информации издания, тему «лагеря на Жестяной Горке» пытались вывести на уровень трибунала. По делу даже был осужден немецкий генерал Курт Херцог. Остальные участники тех далеких, но страшных событий шли от ответственности. Нельзя исключать того, что кто-то из них, дожив до 90-х, даже смог поучаствовать в прибалтийских эсэсовских парадах.

Важно то, что имена убийц должны быть установлены и преданы огласке, и, дай Бог, вслед за этим процессом будут и другие — за каждую сожженную нацистами деревню, за детские лагеря, за убитых военнопленных. Только так мы можем защитить историческую память и не допустить переписывания истории, иначе уже через пару десятилетий «окажется», что Советский Союз не только сбросил атомную бомбу на Хиросиму (в чем убеждены многие молодые японцы), но и напал на Германию, заодно уничтожив несколько десятков миллионов своих граждан.