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Кокорин возмутился завистью россиян к богатым: вы посмотрите как тяжко пришлось работать Абрамовичу

Кокорин возмутился завистью россиян к богатым: вы посмотрите как тяжко пришлось работать Абрамовичу (3 фото)

Автор:
24 октября 2020 18:53
Метки: абрамович   возмутился   кокорин   работать   
528
3
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин увидел у россиян зависть к тем, кто зарабатывает много денег. По его мнению, у жителей страны есть стереотип, что зарплаты футболистов формируются из налогов. По поводу всего этого он пожаловался в интервью на YouTube-канале PeopleTalk.

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Метки: абрамович   возмутился   кокорин   работать   
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7k
albedo 5 часов назад
У россиян нет ненависти к тому, кто ЗАРАБАТЫВАЕТ много денег.
Россияне ВОРОВ не любят.
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8k
Максим 15 минут назад
Ой блин... А не будет ли он третьим, джигурда, панин, .. Те именно после того как люди поняли что талантами не блещут, стали херней на публике заниматся.
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36k
doker 58 минут назад
С такими высказываниями только в депутаты.
Готовится?
Богат, спортсмен, в тюрьме был.
С такими высказываниями только в депутаты. Готовится? Богат, спортсмен, в тюрьме был.
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15k
Мойша 2 часа назад
Кокорин возмутился завистью россиян к богатым: вы посмотрите как тяжко пришлось работать Абрамовичу
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15k
Мойша 2 часа назад
Какая тяжелая жизнь.
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Его когда стулом побьют?
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3k
КремлеКот 2 часа назад
"У меня больше европейский менталитет". Ему до европейского менталитета (в хорошем смысле) ещё очень и очень долго. В Европе не принято выставлять напоказ своё богатство, а этот игрун напоминает люмпена, который дорвался до больших денег и теперь этим кичится.
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3k
RALEXXX 3 часа назад
В России всегда не любили богатеньких. Вне зависимости от того как они зарабатывают свои деньги. Как пример относительно недавно за фишках был большой срач по поводу Малышевой, которая себе дом за несколько лимонов зелени купила.
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5k
Bjornsson 3 часа назад
как был ты Саша говном, так им и остался.....
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9k
Сергей 3 часа назад
Абрамович много и тяжко работал. Ему очень тяжело было. А люди этого не понимают...
Прихватизация это очень тяжкий труд, наверное все руки в мозолях.
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15k
Flying Dutchmen. 3 часа назад
рано выпустили...
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5k
Александр 4 часа назад
Ни кто не завидует нашим хоккеистам из НХЛ,хотя многие зарабатывают не меньше футболистов,не завидуют потому что зарабатывают в равной борьбе,с местными и другими спортсменами,а этим ушлепкам завысили зарплату в несколько раз,пусть попробуют зарабатывать столько же(или больше) в иностранном клубе,уверен большинство слова не скажет про высокую зарплату
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52
евгений 4 часа назад
Жесть)
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11k
Yasen_Perec 4 часа назад
В шахте в забое руду рубить, это фигня. Вот мячик попинать, при этом под конец "поломаться", это да... Это вам не за станком в две смены, не разгибаясь. У жалистного ублюдка, дети то хоть есть?
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1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Давно он парашу не лизал...
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56k
Опиум для народа 4 часа назад
А что можно услышать от недоучившегося(точнее-вообще без образования) поца с петушинной фамилией?
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2k
Tuskub 4 часа назад
..небольшая отсидка мозгов ему не прибавила... А может и прибавлять не к чему?
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6k
KOSTELLO 4 часа назад
Лично у меня нет никакой зависти к футболистам.
Если ему платят такие деньги, значит по мнению его работодателей он их заслужил.
Российский футбол не смотрю принципиально, т.к. спринтерские бега одноногих лилипутов смотреть и то зрелищнее, чем эти жалкие потуги с мячом.
Если включить нашу лигу, после, например чемпионата Испании, создается ощущение, что 22-ум зомби на поле, просто кинули мяч, ну и они, как умеют его катают.......
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12k
Владислав Грецов 4 часа назад
ну понятно...мячик пинать тяжкий труд...
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464
zeros68 5 часов назад
Кокорин возмутился завистью россиян к богатым: вы посмотрите как тяжко пришлось работать АбрамовичуПосмотреть
Кокорин возмутился завистью россиян к богатым: вы посмотрите как тяжко пришлось работать Абрамовичу
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1k
Vladimir Taranovich 5 часов назад
Да мля. Не надо обижаться или обуевать от слов таких типажей. Вот эти «умозаключения» в попытке понять жизнь себя и окружающего тебя общества «лучших» представителей социума - это частотные помехи. У тела ценностный ряд очень большой - 3 яхты Абрамовича.
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31k
kalinser 5 часов назад
Действительно,что может знать шахтер или каменщик о тяжелом труде?!

Бездельники завистливые!

А вот Сашенька знает!
"не важно, где он заработал эти деньги" это точно!
Убивай,грабь,воруй!
Ведь главное это ДЕНЬГИ!!!
А потом удивляются,за что же их таких успешных не любят?
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