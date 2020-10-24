Кокорин возмутился завистью россиян к богатым: вы посмотрите как тяжко пришлось работать Абрамовичу

Футболист заявил, что в соцсети он выкладывает фотографии на фоне дорогих покупок не для того, чтобы похвастаться. "У меня больше европейский менталитет. Когда я сфоткался у "Ламборгини", я это не сделал для того, чтобы модно преподнести. Это моя машина. Почему я не могу? Я ее купил, и она у меня есть. Я же не показываю то, чего у меня нет", - рассказал Кокорин.



Форвард "Спартака" также отметил, что в России не любят "хороших" и тех, кто много зарабатывает.

И чтобы не сомневались в искренности его слова добавил:



— Я смотрю на Романа Абрамовича, у него три яхты по 200 метров. Смотрю и восхищаюсь. Мне не важно, где он заработал эти деньги, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, может быть, ему тяжело было, — сказал Кокорин.



"РИА"-спорт



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Вот ведь оно как: