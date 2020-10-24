Кокорин возмутился завистью россиян к богатым: вы посмотрите как тяжко пришлось работать Абрамовичу

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин увидел у россиян зависть к тем, кто зарабатывает много денег. По его мнению, у жителей страны есть стереотип, что зарплаты футболистов формируются из налогов. По поводу всего этого он пожаловался в интервью на YouTube-канале PeopleTalk.
Футболист заявил, что в соцсети он выкладывает фотографии на фоне дорогих покупок не для того, чтобы похвастаться. "У меня больше европейский менталитет. Когда я сфоткался у "Ламборгини", я это не сделал для того, чтобы модно преподнести. Это моя машина. Почему я не могу? Я ее купил, и она у меня есть. Я же не показываю то, чего у меня нет", - рассказал Кокорин.
Форвард "Спартака" также отметил, что в России не любят "хороших" и тех, кто много зарабатывает.
И чтобы не сомневались в искренности его слова добавил:
— Я смотрю на Романа Абрамовича, у него три яхты по 200 метров. Смотрю и восхищаюсь. Мне не важно, где он заработал эти деньги, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, может быть, ему тяжело было, — сказал Кокорин.
"РИА"-спорт
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Вот ведь оно как:
Форвард "Спартака" также отметил, что в России не любят "хороших" и тех, кто много зарабатывает.
И чтобы не сомневались в искренности его слова добавил:
— Я смотрю на Романа Абрамовича, у него три яхты по 200 метров. Смотрю и восхищаюсь. Мне не важно, где он заработал эти деньги, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, может быть, ему тяжело было, — сказал Кокорин.
"РИА"-спорт
.............................
Вот ведь оно как:
Абрамович много и тяжко работал. Ему очень тяжело было. А люди этого не понимают... Завистливые бездельники. А как ещё. Ведь ни яхты не смогли заработать, ни даже "Ламборгини"...
Лучше бы промолчал и мячик пинал с большим результатом на футбольном поле.
Лучше бы промолчал и мячик пинал с большим результатом на футбольном поле.
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Метки: абрамович возмутился кокорин работать
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Россияне ВОРОВ не любят.
Готовится?
Богат, спортсмен, в тюрьме был.
Прихватизация это очень тяжкий труд, наверное все руки в мозолях.
Если ему платят такие деньги, значит по мнению его работодателей он их заслужил.
Российский футбол не смотрю принципиально, т.к. спринтерские бега одноногих лилипутов смотреть и то зрелищнее, чем эти жалкие потуги с мячом.
Если включить нашу лигу, после, например чемпионата Испании, создается ощущение, что 22-ум зомби на поле, просто кинули мяч, ну и они, как умеют его катают.......
Бездельники завистливые!
А вот Сашенька знает!
"не важно, где он заработал эти деньги" это точно!
Убивай,грабь,воруй!
Ведь главное это ДЕНЬГИ!!!
А потом удивляются,за что же их таких успешных не любят?