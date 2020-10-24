«Утро стрелецкой казни» Сурикова, или почему стоит почаще гулять вечером у Кремля. Рассматриваем дет

Вот это единение и было одной из главных выводов Сурикова. Всякие трагические и сложные моменты были у страны, были разные правители и даже захватчики. Но главное – быть вместе, несмотря ни на что.



А вторая вещь – Петр тут представляет ту силу, характерную для пред-имперской России: все старое и ненужное должно исчезнуть, только под суровым взглядом власти страна будет меняться.



Вся жизнь Сурикова пропиталась событиями тех лет. По ночам он часто видел кровавые кошмары, с утра подскакивал и осматривал свою работу – ничего подобного на полотне не наблюдалось. Хотя Репин частенько спорил на эту тему, и даже убедил добавить повешенных в правую часть картины. На следующий день старуха-нянька зашла в комнату, увидела изменения на полотне и хлопнулась в обморок. А гостивший в тот же день Третьяков так и вообще наехал на художника – вы хотите испортить свою работу?



Именно тогда Суриков утвердился во мнении – живопись не должна шокировать, она должна давать пищу для размышлений.