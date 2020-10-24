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«Утро стрелецкой казни» Сурикова, или почему стоит почаще гулять вечером у Кремля. Рассматриваем дет (6 фото)

Автор:
24 октября 2020 18:07
Метки: Пётр I Великий   живопись   живопись маслом   искусство   картина   картина маслом   стрельцы   художник   
736
6
Вот люблю я Сурикова, этого сибирского гения, который с первых своих картин всех поразил и сходу вошел в состав передвижников. Собственно, сегодня поговорим о первой исторической картине художника – «Утро стрелецкой казни».
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Метки: Пётр I Великий   живопись   живопись маслом   искусство   картина   картина маслом   стрельцы   художник   
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11  комментариев
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1k
picturebymaslo Автор поста 3 часа назад
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Александр picturebymaslo 3 часа назад
Пост более/менее, тянул бы на "+", но ты своим самопиаром в этом комментарии всё испортил...
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Вадик Бондаренко Час назад
Я думаю как и в книгах люди много додумывают, а на самом деле авторы не сильно парились по этому поводу)))писали и все
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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714
Червона Рута 2 часа назад
Одна ма-а-аленькая неувязочка...
После возвращения из Великого посольства в Ойроппу, Пётр никогда больше не носил русских кафтанов и шапок с сапогами. Он полностью перешёл на модные европейские камзолы.
И вообще, всё русское предал анафеме. Даже писать и говорить по русски стал с ошипками.
Поговаривают, что "мин херц" Меньшиков привёз из европ совсем другого человека вместо Петра. А узником Бастилии, "Человеком в Железной Маске", был, как раз, русский Пётр.Сравните изображения Пера до и после "командировки"...
Одна ма-а-аленькая неувязочка... После возвращения из Великого посольства в Ойроппу, Пётр никогда больше не носил русских кафтанов и шапок с сапогами. Он полностью перешёл на модные европейские камзолы. И вообще, всё русское предал анафеме. Даже писать и говорить по русски стал с ошипками. Поговаривают, что "мин херц" Меньшиков привёз из европ совсем другого человека вместо Петра. А узником Бастилии, "Человеком в Железной Маске", был, как раз, русский Пётр.Сравните изображения Пера до и после "командировки"...
Одна ма-а-аленькая неувязочка... После возвращения из Великого посольства в Ойроппу, Пётр никогда больше не носил русских кафтанов и шапок с сапогами. Он полностью перешёл на модные европейские камзолы. И вообще, всё русское предал анафеме. Даже писать и говорить по русски стал с ошипками. Поговаривают, что "мин херц" Меньшиков привёз из европ совсем другого человека вместо Петра. А узником Бастилии, "Человеком в Железной Маске", был, как раз, русский Пётр.Сравните изображения Пера до и после "командировки"...
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10k
[email protected] Червона Рута 2 часа назад
Пиз...дуй в свою хохляндию, там сказки любят... и верят клоунам.
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714
Червона Рута [email protected] 2 часа назад
С удовольствием, жаль только, что я башкирин и живу на Урале...
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813
Мистер Фикс Червона Рута Час назад
Да, теория заговора имеется и на эту тему. Только там основным смутьяном фигурирует не сам Меньшиков, а Франц Лефорт.
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7
pultovoi Червона Рута 56 минут назад
Сейчас, нет проблем проверить эту теорию. Нужно провести эксгумацию Петра в Петропавловском соборе и его папеньки например, в Архангельском соборе и провести ДНК тест на родство. Но только никто не пойдет на это, а вдруг окажется, что он и правда иностранец к Романовым отношения не имеющим? Тогда все последующие цари случайные люди у государственного руля.
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714
Червона Рута pultovoi 51 минуту назад
Да кто же допустит такую "антисоветчину"?
хи-хи...
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
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