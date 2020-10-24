«Утро стрелецкой казни» Сурикова, или почему стоит почаще гулять вечером у Кремля. Рассматриваем дет

Вот люблю я Сурикова, этого сибирского гения, который с первых своих картин всех поразил и сходу вошел в состав передвижников. Собственно, сегодня поговорим о первой исторической картине художника – «Утро стрелецкой казни».
Однажды Суриков в очередной раз гулял вечерком по Москве, снова подошел к Кремлю и неожиданно в его голове вспыхнула картина – стрельцы и казнь. И в голове все никак не пропадал образ свечи, который что-то смутно подсказывал художнику. Что же из этого вышло?
Начнем разбор с краткого экскурса в историю. Пока Петр рубил окно в Европу в, стрельцы решили поднять себе зарплату, а потом и вовсе окунулись в политический переворот – убрать Петра, посадить на трон его сынка и поставить главной Софию, сестру царя.
И провалились. Петр вернулся из Великого посольства вести следствие и наказывать, и делал это очень жестко – были казнены больше тысячи стрельцов, сам вид войска был разогнан, а София отправилась отдыхать в монастырь.
Как раз сезон обширных казней в Москве и изобразил Суриков.
Начнем разбор с краткого экскурса в историю. Пока Петр рубил окно в Европу в, стрельцы решили поднять себе зарплату, а потом и вовсе окунулись в политический переворот – убрать Петра, посадить на трон его сынка и поставить главной Софию, сестру царя.
И провалились. Петр вернулся из Великого посольства вести следствие и наказывать, и делал это очень жестко – были казнены больше тысячи стрельцов, сам вид войска был разогнан, а София отправилась отдыхать в монастырь.
Как раз сезон обширных казней в Москве и изобразил Суриков.
Василий Иванович Суриков – «Утро стрелецкой казни», 1881
Как всегда, художник очень внимателен ко всевозможным деталям. Для большей правдоподобности Суриков стал частым гостем Оружейной палаты и Исторического музея, где зарисовывал одежду и оружие того времени. Как иначе можно писать историческую картину?)
Вот вам еще один пример серьезного отношения художника к деталям: однажды на огонек к Сурикову зашел Лев Толстой и заметил, что у стрельцов со свечами чистые руки, тогда как они должны были быть заляпаны воском. Художник согласился, и внес изменения в уже готовое полотно.
Главный трюк Сурикова – он не изображает саму казнь, тут нет насилия или борьбы. Трагичность и напряженность он показывает через общую атмосферу – куча телег со смертниками, семьи плачут, стрельцы с погребальными свечами ждут свою участь.
Вот вам еще один пример серьезного отношения художника к деталям: однажды на огонек к Сурикову зашел Лев Толстой и заметил, что у стрельцов со свечами чистые руки, тогда как они должны были быть заляпаны воском. Художник согласился, и внес изменения в уже готовое полотно.
Главный трюк Сурикова – он не изображает саму казнь, тут нет насилия или борьбы. Трагичность и напряженность он показывает через общую атмосферу – куча телег со смертниками, семьи плачут, стрельцы с погребальными свечами ждут свою участь.
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Куча проработанных персонажей: слева осужденный спокойно ждет своей очереди в одиночестве, рыжий стрелец горделиво смотрит на Петра и не замечает капающий воск, целая гамма страданий семей и все в движении:
И очень интересное противопоставление – большую часть полотна занимают осужденные, а Петр и вельможи рядом с ним стоят небольшой группкой справа. И даже фон отображает противостояние – за народом стоят пряничные купола Василия Блаженного, а за спиной Петра глухие стены и башни Кремля.
Петр и темные стены за спиной, царь не отрываясь смотрит на рыжего бунтовщика:
Центральное противостояние – это рыжий стрелец и царь. Каждый смотрит твердо и полностью уверен в собственной правоте.
Ребята играют в перестрелку взглядов:
Каждый из персонажей тщательно проработан, и все вместе они образуют пеструю и практически стихийную толпу. Главный герой тут не конкретный человек, а народ.
И не важно на каком конце баррикад вы сидите. Чуть правее центра полотна солдат практически по-дружески ведет стрельца к Лобному месту. Этакий мостик картины, который объединяет две противоборствующие стороны.
И не важно на каком конце баррикад вы сидите. Чуть правее центра полотна солдат практически по-дружески ведет стрельца к Лобному месту. Этакий мостик картины, который объединяет две противоборствующие стороны.
Россыпь деталей: стоящий стрелец отвешивает земной поклон (что характерно, спиной к царю), солдат задувает чью-то свечу (читай жизнь), стенания и затухающая свечка на земле (снова символ жизни и смерти), а справа солдат поддерживает идущего на казнь
Вот это единение и было одной из главных выводов Сурикова. Всякие трагические и сложные моменты были у страны, были разные правители и даже захватчики. Но главное – быть вместе, несмотря ни на что.
А вторая вещь – Петр тут представляет ту силу, характерную для пред-имперской России: все старое и ненужное должно исчезнуть, только под суровым взглядом власти страна будет меняться.
Вся жизнь Сурикова пропиталась событиями тех лет. По ночам он часто видел кровавые кошмары, с утра подскакивал и осматривал свою работу – ничего подобного на полотне не наблюдалось. Хотя Репин частенько спорил на эту тему, и даже убедил добавить повешенных в правую часть картины. На следующий день старуха-нянька зашла в комнату, увидела изменения на полотне и хлопнулась в обморок. А гостивший в тот же день Третьяков так и вообще наехал на художника – вы хотите испортить свою работу?
Именно тогда Суриков утвердился во мнении – живопись не должна шокировать, она должна давать пищу для размышлений.
А вторая вещь – Петр тут представляет ту силу, характерную для пред-имперской России: все старое и ненужное должно исчезнуть, только под суровым взглядом власти страна будет меняться.
Вся жизнь Сурикова пропиталась событиями тех лет. По ночам он часто видел кровавые кошмары, с утра подскакивал и осматривал свою работу – ничего подобного на полотне не наблюдалось. Хотя Репин частенько спорил на эту тему, и даже убедил добавить повешенных в правую часть картины. На следующий день старуха-нянька зашла в комнату, увидела изменения на полотне и хлопнулась в обморок. А гостивший в тот же день Третьяков так и вообще наехал на художника – вы хотите испортить свою работу?
Именно тогда Суриков утвердился во мнении – живопись не должна шокировать, она должна давать пищу для размышлений.
Картина висит в Третьяковской галерее, размер полотна 2,18 на 3,79 метра. Немаленькая:
Прямо с выставки картину приобрел Павел Третьяков за 8000 рублей. Ни о чем не говорит, не правда ли? Я так же не смог оценить эту сумму, поэтому ради интереса поискал – это примерно конвертируется в 4-4,5 млн рублей в наше время.
А ведь все началось с обычной вечерней прогулки и простого образа горящей свечи..
А ведь все началось с обычной вечерней прогулки и простого образа горящей свечи..
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Авторский пост
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После возвращения из Великого посольства в Ойроппу, Пётр никогда больше не носил русских кафтанов и шапок с сапогами. Он полностью перешёл на модные европейские камзолы.
И вообще, всё русское предал анафеме. Даже писать и говорить по русски стал с ошипками.
Поговаривают, что "мин херц" Меньшиков привёз из европ совсем другого человека вместо Петра. А узником Бастилии, "Человеком в Железной Маске", был, как раз, русский Пётр.Сравните изображения Пера до и после "командировки"...
хи-хи...