Приучение котенка к лотку

Узнайте как быстро приучить котенка к лотку. Какие рекомендации следует соблюдать. 5 способов приучения кошек к лотку от опытных заводчиков.
Потребность «делать большие и малые дела» в землю или песок заложена у котят на уровне инстинкта. Но бывает, что они не всегда усваивают нужные навыки сразу. Если приучать малыша с первого дня, когда он попал к вам в дом, то он вскоре постигнет эту нехитрую науку. Однако, хозяевам придется запастись терпением.
Способы приучения к лотку
Безусловно, вначале надо приобрести все необходимые «туалетные» аксессуары. Многое зависит от выбора лотка и наполнителя к нему.
- Приобретите емкость большого размера. Кошки быстро растут, и вам не придется тратиться на новый аксессуар.
- Отдайте предпочтение закрытой модели. Многие кошки застенчивы от природы и стараются, чтобы уголок для интимных дел был укромным.
- Не забудьте о покупке резинового коврика под емкость и лопаточки для уборки экскрементов. Коврик нужен для того, чтобы кот не разносил на лапках песок.
Теперь – о безотказных методах, которые позволят приучить питомца к пользованию лотком в квартире.
Способ №1
Первые 2-3 дня пребывания на новом месте ограничьте перемещение животного по дому. Пусть это будет кухня или одна из комнат. Желательно, чтобы на полу не было ковровых изделий. Это упростит уборку за питомцем. Котенок без труда найдет путь к туалету и быстро научится использовать его по назначению. Считайте, что первая победа одержана.
Способ №2
Организм малыша устроен таким образом, что сразу после еды котенок захочет «по делам». Понаблюдайте за питомцем. Как только котенок начнет «искать место», осторожно возьмите его и отнесите в лоточек. Старайтесь не нажимать на животик.
Чтобы котенок быстрее понял, что от него требуется, возьмите рукой его лапку и покопайтесь в песке. Не забудьте погладить кота, ласково поговорить с ним, похвалить после того, как он сделал свое дело. Повторяйте эти действия в течение 2-3 дней. Этого достаточно, чтобы научить питомца «ходить на горшок» самостоятельно.
Способ №3
Нередко случается, что кошка оказалась с характером и не желает усваивать основы воспитания. Зверь наотрез отказывается ходить в лоток в отведенном ему месте. Понаблюдайте, где малыш делает лужицы или кучки. Поставьте в это место лоток. Если оно устраивает вас, можно считать обучение законченным. Если – нет, то ежедневно отодвигайте туалет примерно на 10 см в сторону нужной точки.
Не забывайте контролировать, чтобы все это время животное пользовалось лотком. Практика показывает, что этот метод работает, и в дальнейшем никаких проявлений «бескультурья» не будет.
Способ №4
Проследите, куда сходил малыш. Пользуясь салфеткой, соберите отходы, положите в лоток и покажите питомцу. Использовать современный наполнитель не следует, так как он поглощает запахи. Найти туалет в этом случае будет для котенка затруднительно. Не забудьте тщательно вымыть место кошачьего «подвига» и ароматизировать его неприятным для кошек запахом, например, апельсиновыми корками. Процедуру придется повторять на протяжении 2-3 дней, пока малыш сам не разберется с новыми навыками.
Способ №5
Речь идет об использовании специального спрея для приучения к лотку. Аромат его такой, что вызывает у кошки желание сходить в туалет правильно, то есть в месте, определенном хозяином. Достаточно сбрызнуть песок в лотке. Вместе со средством для приучения к туалету, купите «отучающий» препарат для обработки мест, не предназначенных для кошачьих дел. Предварительно вымойте этот участок дезинфицирующим раствором для устранения запаха испражнений.
Базовые советы
Способов приучить котенка к гигиене множество. Есть и базовые, универсальные советы, которые будут полезны.
Совет №1
Выберите укромное место для лотка. В прихожей или, тем более, на кухне ему не место, поскольку там часто ходят люди. Ванная – более подходящее место, но котенка может испугать звук стиральной машины. Желательно, разместить кошачью емкость в санузле, обеспечив животному доступ в помещение.
Совет №2
Как только принесли котенка в дом, посадите его в лоток. Это позволит малышу привыкнуть к новым тактильным ощущениям под лапками и к запаху наполнителя. Обязательно высаживайте кота в лоток после еды и сна. Если вы увидели, что котик выбрал для интимных дел другое место, отнесите его в «туалет».
Совет №3
Поощряйте животное, а не наказывайте его. Как только вы увидите, что животное успешно осваивает новые навыки, похвалите и приласкайте его. Ругать кота, находящегося в лотке, нельзя. Высаживание «на горшок» будет ассоциироваться с наказанием. Попытки «натыкать носом» кошку в кучку или лужицу не работают. Животное вырастет запуганным и нервным. О рукоприкладстве упоминать не будем: это недопустимо.
Совет №4
Расставьте лотки в разных местах. Если у вас несколько животных, желательно, чтобы каждое из них имело свое место для испражнений. Например, если у вас два кота, идеальное число емкостей 3. По одной – на каждого питомца плюс дополнительный.
Совет №5
Убирайте кошачий «санузел» ежедневно. Чистоплотность заложена в кошек природой. Если вы поленитесь поменять песок, малыш найдет чистое место, даже если вам удалось приучить его к порядку.
Совет №6
Частота полной замены наполнителя в емкости – 1 раз в неделю. Перед тем, как сделать замену, вымойте емкость мыльной водой. Наилучший материал для его изготовления – пластик, поскольку его легко мыть.
Совет №7
Не забывайте об обработке мест за пределами лотка, где животное уже успело напачкать. Тщательное промывание участка дезинфицирующим раствором позволяет избежать подобных проблем в дальнейшем.
Совет №8
Не допускайте, чтобы животное превратило в «санузел» домашние растения. Поставьте их в местах, недоступных для кота, или накройте землю фольгой, пока котенок не освоил лоток.
Совет №9
Кормите питомца по часам. Это упростит задачу с его высаживанием. Кроме того, вы сможете отслеживать, куда направится котенок после еды.
Совет №10
Если вы хотите перейти на другой наполнитель, сделайте приучение постепенным, увеличивая содержание нового состава. Это позволит справиться с задачей без особых усилий.
Видео: Как приучить кота к лотку
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