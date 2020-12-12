Приучение котенка к лотку

Способ №3

Нередко случается, что кошка оказалась с характером и не желает усваивать основы воспитания. Зверь наотрез отказывается ходить в лоток в отведенном ему месте. Понаблюдайте, где малыш делает лужицы или кучки. Поставьте в это место лоток. Если оно устраивает вас, можно считать обучение законченным. Если – нет, то ежедневно отодвигайте туалет примерно на 10 см в сторону нужной точки.

Не забывайте контролировать, чтобы все это время животное пользовалось лотком. Практика показывает, что этот метод работает, и в дальнейшем никаких проявлений «бескультурья» не будет.

Способ №4

Проследите, куда сходил малыш. Пользуясь салфеткой, соберите отходы, положите в лоток и покажите питомцу. Использовать современный наполнитель не следует, так как он поглощает запахи. Найти туалет в этом случае будет для котенка затруднительно. Не забудьте тщательно вымыть место кошачьего «подвига» и ароматизировать его неприятным для кошек запахом, например, апельсиновыми корками. Процедуру придется повторять на протяжении 2-3 дней, пока малыш сам не разберется с новыми навыками.

Способ №5

Речь идет об использовании специального спрея для приучения к лотку. Аромат его такой, что вызывает у кошки желание сходить в туалет правильно, то есть в месте, определенном хозяином. Достаточно сбрызнуть песок в лотке. Вместе со средством для приучения к туалету, купите «отучающий» препарат для обработки мест, не предназначенных для кошачьих дел. Предварительно вымойте этот участок дезинфицирующим раствором для устранения запаха испражнений.