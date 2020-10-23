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Почему телевизоры в СССР делали на 12 каналов, а показывало всего 2 программы

Почему телевизоры в СССР делали на 12 каналов, а показывало всего 2 программы (8 фото)

Автор:
23 октября 2020 21:38
Метки: интересно   телевидение   телевизоры   техника   
1115
8

В самом начале было все по честному: телевизоры выпускали одноканальные (не было даже ручки переключения каналов совсем) и в эфире транслировали только одну телевизионную программу.

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Метки: интересно   телевидение   телевизоры   техника   
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26k
АнтонПолднев 3 часа назад
Как же как же помним...
Как же как же помним...
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748
Мистер Фикс 51 минуту назад
Почему телевизоры в СССР делали на 12 каналов, а показывало всего 2 программы
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1k
Nikolay 2 часа назад
Почему телевизоры в СССР делали на 12 каналов, а показывало всего 2 программы
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3k
Сергей 2 часа назад
Это фиг с ним ... Нафига они сделали 2 программы не рядом, а через 180 градусов?????? У нас был 4-й и 10-й... Чтобы переключить, надо было повернуть ручку на 180 градусов--для наибольшего износа ПТК...Трык трык трык трык трык трык...
Папа так и говорил-- не трыкайте телевизор-затрыкаете-будете х.. смотреть))))
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13k
Дмитрий Сергей 2 часа назад
Всего-то надо было вытащить ПТК, снять барабан и на нём переставить ламели так, чтобы вещающие каналы оказались рядом. А заодно и прижимную пружину чутка отогнуть и ролик смазать, чтобы щёлкало плавнее. Дел минут на десять
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748
Мистер Фикс Дмитрий Час назад
Ну кто же умел) тогда и телеки чинили в основном ударом кулака)
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13k
Дмитрий Мистер Фикс Час назад
Эта переделка была доступна даже пионеру со станции юных техников (коим я и являлся в те годы
) Даже паяльник включать не надо, нужна только отвёртка. У иной сердобольной соседки за такую работу можно было получить рубль, но чаще от меня отделывались конфетами.
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3k
Сергей Дмитрий 51 минуту назад
Ну , не знаю... Папа знавал кучу Илитных телемеастеров, которые вычисляли неисправности на раз-два... ( С одним из них и сейчас отношеня поддерживаю-да и он без дела не сидит)-Либо они дураки, либо вы оба, но такая мысля либо была не в моде, либо никому в голову не пришла.. Кроме меня-я задумывался, будучи пультом дистанционного управления 7-ми лет от роду)))
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3k
Сергей Дмитрий 47 минут назад
Ну не песссди)))Пионера к телеку за 780 р х...кто пустил бы)))
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9k
Bill 3 часа назад
Проблема была решена только с принятием стандарта DVB. Телевизионные станции работают в одном диапазоне частот, но синхронизированы друг с другом. Они по очереди выплевывают в эфир кусочки картинки. Теле-приемники сохраняют в памяти и декодируют только "свой" канал. Стандарт был принят когда микропроцессор с возможностью декодирования MPEG-2 удалось запихать в коробку стоимостью меньше $30, что считалось "психологическим баръером" для внедрения новых технологий.
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Это тот случай,когда меньше каналов = меньше дерьмопрограмм :-)
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2k
roman-delisov AlekseiTFS 2 часа назад
Можно подумать, что сейчас Вас заставляют смотреть все триста дерьмоканалов. Или сколько там их у Вас.
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11k
Алекс 3 часа назад
В 1983 отец с загранки вернулся и мы купили Панасоник на чеки. 72я диагональ. Вся шпана у нас дома мультяхи зырила. Чувствовал себя директором кинотеатра
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8k
ScorpionDS Алекс 2 часа назад
Менее 29 дюймов, сейчас это смешно ...)
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8k
kirpal 4 часа назад
В детстве завидовал тем, у кого были полупроводниковые телеки. Включил - он сразу говорит, через несколько секунд показывает. У нас был ламповый, пока "нагреется", ёпта. Потом правда купили полупроводниковый ч/б, я потом к нему кнопку переключения сигнала с гнездом подключения синклера припилил.
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9k
Bill kirpal 3 часа назад
Ты забыл про самую главную лампу в телеках - это был кинескоп. Он не мог прогреться за несколько секунд. И это никак не связано с "полупроводниковостью" телевизора.
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2k
roman-delisov Bill 2 часа назад
Так и прогресс не стоял на месте -- более свежие модели кинескопов прогревались быстрее. И ламповый или проводниковый телевизор в данном случае всего лишь указывает на поколение телевизора.
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13k
Дмитрий Bill Час назад
Связано, на самом деле. Фокус в том, что кинескопу для работы, кроме накала надобны и другие напряжения: ускоряющее, фокусирующее, второй анод, которые формируются не в блоке питания а в строчной развёртке. Катоды и вправду разогреваются достаточно быстро, но обладателю лампового телека, особенно цветного УЛПЦТ, приходилось ждать, пока разогреется нехилый баллон лучевого тетрода 6П45С, строчная выйдет на режим и вторичные напряжения на трубе поднимутся. В полупроводниковых УПИМЦТ и УСЦТ строчная стартовала сразу и да, зрителю оставалось подождать только разогрева катодов трубы. Помню в журналах даже публиковались схемы постоянного подогрева катодов пониженным напряжением при отключенном телеке и подачей полного напряжения при включении. Якобы это продлевало ресурс трубы. И да полупроводниковый телек тогда реально стартовал за несколько секунд.
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999k
Сергей 4 часа назад
Ни хрена не понял!
Может уже пьян?
Пойду спать!
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11k
Алекс Сергей 3 часа назад
Толковая мысль
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44k
Albert GER Сергей 3 часа назад
я еще трезвый.
но тоже никуа не понял почему 12 каналов было.
ты иди спи, а я пиду бухну.
мож завтра и ктото из нас и поймёт шо нам автор сказат то хотел...
токо отпишись если ты понял!
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947
Шурман Albert GER 16 минут назад
Я тоже не хрена не понял но завтра еду на неделю в битигхайм-биссинген , давно к родне ни приезжал :)
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44k
Albert GER Шурман 6 минут назад
братка, ты думешь шо швабы больше знают за каналы в совецких тлевизорах чем мы???

ну...
теоретичаски...
может быть)))))
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7k
Кыся 4 часа назад
Благодарю, не знал. Тоже было интересно, почему дофига каналов пустых.
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15k
бат св Кыся 3 часа назад
почти все заполнено: 1,5,9- ТВ, 3и6-радиовещание.
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