Почему телевизоры в СССР делали на 12 каналов, а показывало всего 2 программы

12 каналов хватило только для организации вещания двух телевизионных программ. Для расширения вещания на большее число программ потребовалось использовать частоты в дециметровом диапазоне (ДМВ). Почему именно выбрано 12 канальная система (а не 10 или 15 каналов)-ответа я не нашел. Единственное логическое объяснение - люди привыкли к 12 часовой системе. Для барабанного переключателя программ это 12 поворотов по 30 градусов.

Система телевизионных каналов была разработана Международным вещательным союзом IBU, которая в 1950 году трансформировалась в новую организацию EBU. В 1946 году СССР и еще 25 стран вышли из этой организации и создали свой союз OIRT.

Вот так выглядит Переключатель Телевизионных Каналов (ПТК) советских ламповых телевизоров