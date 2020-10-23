Почему телевизоры в СССР делали на 12 каналов, а показывало всего 2 программы

В самом начале было все по честному: телевизоры выпускали одноканальные (не было даже ручки переключения каналов совсем) и в эфире транслировали только одну телевизионную программу.
В 1952 году начали выпускать телевизор "Север", где уже был переключатель на 3 канала. В 1955 году начали выпускать телевизор "Авангард-55", у которого уже был переключатель на 5 каналов. Переключатель на 12 каналов впервые появился на телевизорах "Рубин-101" в 1957 году, хотя в эфире по прежнему транслировалась одна телевизионная программа.
Вторая телевизионная программа появится только в 1965 году, да и то только в Москве. У нас вторую программу начали показывать только в 77 году. Мы тогда обрадовались и думали, что скоро все 12 каналов будут показывать. Оказалось не все так просто, а 12 каналов на переключателе сделаны совсем для другого.
В начале развития телевидения в крупных городах поставили по одной телебашне. Они охватывали телевизионным сигналом территорию 30-70 км. и никому не мешали.
Для крупного города, да еще и с пригородом, одной телебашни мало. Для охвата территории приходится ставить еще башни. Вот тут и начинаются проблемы: если телевизионную передачу передавать со всех башен на одном канале-они будут мешать друг-другу. Поэтому с соседних телебашен передают на разных каналах. Как пример:
12 каналов хватило только для организации вещания двух телевизионных программ. Для расширения вещания на большее число программ потребовалось использовать частоты в дециметровом диапазоне (ДМВ). Почему именно выбрано 12 канальная система (а не 10 или 15 каналов)-ответа я не нашел. Единственное логическое объяснение - люди привыкли к 12 часовой системе. Для барабанного переключателя программ это 12 поворотов по 30 градусов.
Система телевизионных каналов была разработана Международным вещательным союзом IBU, которая в 1950 году трансформировалась в новую организацию EBU. В 1946 году СССР и еще 25 стран вышли из этой организации и создали свой союз OIRT.
Вот так выглядит Переключатель Телевизионных Каналов (ПТК) советских ламповых телевизоров
Пружинящая пластина с колесиком сбоку (красной стрелкой указал)-причина тугого и шумного переключения каналов. Благодаря этой пластине барабан поворачивается с шагом 30 градусов.
На полупроводниковых телевизорах каналы переключали кнопочным СВП
Обратите внимание: кнопок только 6. В момент начала производства этого телевизора максимум транслировалось 4 программы, две кнопки на развитие. Кто же тогда знал, что телевизионных каналов будет 140-160....
Интересные газетные вырезки программ телепередач разных лет (начиная с 1958 года) можно посмотреть здесь
Это переключатели каналов телевизора SONY
Источник:
- Как выглядел самый большой пассажирский самолет в мире?
- Boston Dynamics начала продажу робособаки Spot
- Яхта с подводной лодкой - для богатых и любопытных
- Что можно сделать со стиральной машиной
- Собери себе робота-собачку!
Понравилось24
Папа так и говорил-- не трыкайте телевизор-затрыкаете-будете х.. смотреть))))
Может уже пьян?
Пойду спать!
но тоже никуа не понял почему 12 каналов было.
ты иди спи, а я пиду бухну.
мож завтра и ктото из нас и поймёт шо нам автор сказат то хотел...
токо отпишись если ты понял!
ну...
теоретичаски...
может быть)))))