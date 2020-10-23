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Разгромить врага одним звуком. Как остроумие трубача изменило ход войны

Разгромить врага одним звуком. Как остроумие трубача изменило ход войны (2 фото)

Автор:
23 октября 2020 16:53
Метки: война   интересно   сербия   
1306
2

Эта история произошла в 1912 году. 39-летний боец одной остроумной хитростью повернул историю вспять! С его помощью получилось изменить ход сражения. Прошло уже больше 100 лет, а историю хитроумного серба до сих пор изучают в военных училищах по всему миру.

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Метки: война   интересно   сербия   
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8k
Sasa 4 часа назад
Смекалка+судьба=умер в 92.
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Андреич 36 минут назад
Это единственный случай в истории нашей цивилизации, когда цыган принёс пользу.
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2k
Frank Borman Андреич 24 минуты назад
Цыган подумал: с сербами жить, конечно, не сахар. Но турки еще хуже. Если турки выиграют войну, то тут начнетася такая резня, что мама не горюй. Так что поднасру ка я туркам.
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1k
ПавлиноУткоЁж 2 часа назад
"Сербы наступали в численном большинстве и надеялись на победу. Но получили неожиданный удар с тылу. Вы представляете, что такое - неожиданно получить удар с тылу колонне на марше?"
Так сербы наступали или были на марше?
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18k
Альберт ПавлиноУткоЁж 58 минут назад
"Удар с тыла!"
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Dimon kak Vam skazat ? Cigani eto Cigani i oni sebya ne chustvuyut Serbami.Esli Vi ih sprosite kto oni , oni nikogda Vam ne otvetyat chto oni Serbi . Vsegda otvet budet :" Mi Cigani ".
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78k
Taras Kozalupko 3 часа назад
На фото максим горький?
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