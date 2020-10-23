Разгромить врага одним звуком. Как остроумие трубача изменило ход войны

В 1912 году Сербия, Болгария, Черногория и Греция объединились в Балканский союз и атаковали Османскую империю. Задача была - выбить Турцию с Балкан. Это не удавалось с XV века, не взирая на многочисленные восстания жителей стран, оккупированных турками.



Война была не такой уж локальной и маленькой. На стороне Балканского союза выступило свыше 600 тыс солдат. Для сравнения - ровно 100 лет до этого столько солдат было во всей армии Наполеона, когда он наступал на Москву. К тому же, в Первой Балканской войне впервые в истории была применена авиации для бомбардировки противника.



Это важное сражение произошло в самом начале войны. В битве при Куманово столкнулась сербская и турецкая армии. Туркам нужно было время, чтобы мобилизоваться, собрать силы и нанести контрудар. А сербам важно было соединиться с армиями союзников. Ставка этой битвы была максимальной и от нее, как потом выяснится, зависел исход всей войны.



Сербы наступали в численном большинстве и надеялись на победу. Но получили неожиданный удар с тылу. Вы представляете, что такое - неожиданно получить удар с тылу колонне на марше?



Большая часть сербской армии оказалась сбитой с толку, солдаты деморализованы.



Сербский цыган Ахмед Адемович начал отступать с другими бойцами и тут у него заклинило винтовку. А его товарищи один за другим валились под пулями. Все, что было у него - труба и его остроумие. И тут ему в голову пришла мысль, которая переломила ход битвы. И, как оказалось, всей войны в целом!