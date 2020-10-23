Разгромить врага одним звуком. Как остроумие трубача изменило ход войны

Эта история произошла в 1912 году. 39-летний боец одной остроумной хитростью повернул историю вспять! С его помощью получилось изменить ход сражения. Прошло уже больше 100 лет, а историю хитроумного серба до сих пор изучают в военных училищах по всему миру.
В 1912 году Сербия, Болгария, Черногория и Греция объединились в Балканский союз и атаковали Османскую империю. Задача была - выбить Турцию с Балкан. Это не удавалось с XV века, не взирая на многочисленные восстания жителей стран, оккупированных турками.
Война была не такой уж локальной и маленькой. На стороне Балканского союза выступило свыше 600 тыс солдат. Для сравнения - ровно 100 лет до этого столько солдат было во всей армии Наполеона, когда он наступал на Москву. К тому же, в Первой Балканской войне впервые в истории была применена авиации для бомбардировки противника.
Это важное сражение произошло в самом начале войны. В битве при Куманово столкнулась сербская и турецкая армии. Туркам нужно было время, чтобы мобилизоваться, собрать силы и нанести контрудар. А сербам важно было соединиться с армиями союзников. Ставка этой битвы была максимальной и от нее, как потом выяснится, зависел исход всей войны.
Сербы наступали в численном большинстве и надеялись на победу. Но получили неожиданный удар с тылу. Вы представляете, что такое - неожиданно получить удар с тылу колонне на марше?
Большая часть сербской армии оказалась сбитой с толку, солдаты деморализованы.
Сербский цыган Ахмед Адемович начал отступать с другими бойцами и тут у него заклинило винтовку. А его товарищи один за другим валились под пулями. Все, что было у него - труба и его остроумие. И тут ему в голову пришла мысль, которая переломила ход битвы. И, как оказалось, всей войны в целом!
Однажды он услышал звук отступления османской армии. И хорошо, как талантливый музыкант, его запомнил.
Ахмед набросил на себя феску (турецкий колпак) и кафтан мертвого турецкого солдата поверх своей формы. После этого пробрался на половину противника и громко громко протрубил мелодию отступления. Раньше он слышал ее только один раз, но смог идеально воспроизвести!
И турки резко разделились. Одна часть повернула назад, а другая - продолжила атаку. Ахмед же вернулся назад и начал поддерживать сербскую армию, трубой играя сигнал для атаки.
Сербы ринулись в контратаку и наголову разбили турок. Оставшиеся, уже вынужденно, пустились в паническое бегство. А сербы смогли объединиться с другими союзниками и одержали победу в этой войне.
В 1913 году было подписано мирное соглашение. Османская империя потеряла на Балканах все территории, кроме Албании. Остров Крит отошел к Греции.
Ну а Ахмед Адемович стал героем и получил высшую военную награду своей страны - Орден звезды Карагеоргия.
Любопытно, что этот орден потом спас ему жизнь. Немцы во Вторую мировую истребляли цыган. И когда они вошли в его дом, они увидели на стене эту награду. Золотая звезда Карагеоргия была почетной знаменитой наградой, что даже немцы ее уважали. И покинули жилище, не тронув Ахмеда. А вот всем его соседям, увы, не повезло. Ахмед дожил до 1965 года и скончался в почтенном возрасте 92 лет.
Источник:
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Так сербы наступали или были на марше?