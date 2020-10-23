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15 вещей из СССР, которые являются для современной молодежи сегодня раритетом или хламом

15 вещей из СССР, которые являются для современной молодежи сегодня раритетом или хламом (16 фото)

Автор:
23 октября 2020 10:27
Сообщество : СССР
Метки: антиквариат   вещи из СССР   предметы быта ссср   ушедшая эпоха   фото   
3127
16
Многие вещи из этого поста до сих пор есть в квартирах у наших бабушек. Они активно пользовались ими когда-то, какие-то предметы быта времен СССР до сих пор идут в ход. Для современных подростков - это раритет, не стоящий внимания, но для родившихся в Советском Союзе - это отголоски ушедшей эпохи, на которую выпали юность, молодость или зрелость.
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Метки: антиквариат   вещи из СССР   предметы быта ссср   ушедшая эпоха   фото   
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7k
Кыся 3 часа назад
Да какая ж это электрокофеварка? Это больше похоже на плитку для обжарки кофейных зерен.
А электрокофеварка времен СССР выглядела примерно так:

Да какая ж это электрокофеварка? Это больше похоже на плитку для обжарки кофейных зерен. А электрокофеварка времен СССР выглядела примерно так:
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9k
alexis Кыся 2 часа назад
Это нагревающий поддон, в него насыпают белый кварцевый песок, на котором в свою очередь варят кофе в турках. Это называлось: кофе по восточному.
Это нагревающий поддон, в него насыпают белый кварцевый песок, на котором в свою очередь варят кофе в турках. Это называлось: кофе по восточному.
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12k
Ligov 48 минут назад
У меня из списка есть весы и кипятильник(немного другой правда). Понимаю, что пора уже избавится от них, но что то удерживает...)
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14k
Жупел - Кипучая сера Час назад
Для школоты: это знаменитый ЛРД1 - лазерный резак домашний!

Для школоты: это знаменитый ЛРД1 - лазерный резак домашний!
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29k
Haratemich Жупел - Кипучая сера Час назад
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9k
Василий Сургайло Жупел - Кипучая сера 51 минуту назад
Не лазерный, а лучевой
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39k
Максим Т. Жупел - Кипучая сера 38 минут назад
Одно плохо - после резки вручную полоскать в растворах приходилось)
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78k
Taras Kozalupko Жупел - Кипучая сера 3 минуты назад
Режет только в темноте
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58
чокнутый 2 часа назад
ну если разобраться, то это реально хлам, приемник бесполезен такой сейчас дв\св не работают, вместо электромиксера удобней и лучше блендер, весы, лыжные ботинки и электрофон это вообще на хрен не нужно никому, тут среди этого хлама не хватает стиральной доски и веретено...
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29k
Haratemich чокнутый Час назад
Чокнутый что ли ?
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5k
Bhaal чокнутый Полчаса назад
Сейчас тебя растерзают.
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7k
Vacony 2 часа назад
кипятильник и кофемолка лучше современных. и уж точно проработают вечность )
пластинки, ботинки, радио.. да эти отжили ...

я считаю, что если вещь выполняет свои функции и удобна-качественна - она должна быть. а из какого она времени не важно
швейная машинка - да супер, но размер и функции уступают современным...
а тот же багажник - из настоящего металла - будет лучше любой пластиковой китайской фигни
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3k
Ежик Vacony 2 часа назад
Кофемолкой до сих пор пользуюсь)Кромсает зерна на ура.
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42
Бухтей Vacony 2 часа назад
Есть такое. Кофеварка прикольная, у меня такая была. Конечно, вариант для неторопливых. Она только разогревается минут 20. Для компании хорошо, для ленивого утра на даче ваще зачет.
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Даа... плойка-то пистец как сейчас изменилась, не узнать.
Удивительно что автор еще фото старого молотка не выложил.

Даа... плойка-то пистец как сейчас изменилась, не узнать. Удивительно что автор еще фото старого молотка не выложил.
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
В диапазонах ДВ/СВ теперь много не наловишь.
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42
Бухтей Yasen_Perec 2 часа назад
радио радонеж разве что :)
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610
Тарас Карпенко 3 часа назад
Как минимум велобагажник и кофемолка никого не удивят.
Да, они немного изменили внешний вид, но конструкция особо не поменялась.
Бош до сих пор выпускает кофемолки идентичной конструкции.
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