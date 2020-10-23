15 вещей из СССР, которые являются для современной молодежи сегодня раритетом или хламом

Многие вещи из этого поста до сих пор есть в квартирах у наших бабушек. Они активно пользовались ими когда-то, какие-то предметы быта времен СССР до сих пор идут в ход. Для современных подростков - это раритет, не стоящий внимания, но для родившихся в Советском Союзе - это отголоски ушедшей эпохи, на которую выпали юность, молодость или зрелость.

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1. Дорожный фен - постоянный гость чемоданов в поездках 0 Источник:

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2. Подставка под утюг 0 Источник:

3. Радиоприемник "Вега РП-241-1" 0 Источник:

4. Швейная машинка "Чайка" 0 Источник:

5. Электрокофеварка 0 Источник:

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7. Электрошипцы "Завиток-1" 0 Источник:

8. Проигрыватель "Юность-301" 0 Источник:

9. Лыжные ботинки 0 Источник:

10. Фен "Аэлита" 0 Источник:

11. Бытовые весы 0 Источник:

12. Электромиксер МНР-301 "Элита" 0 Источник:

13. Багажник велосипедный 0 Источник:

14. Кофемолка 0 Источник: