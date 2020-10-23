15 вещей из СССР, которые являются для современной молодежи сегодня раритетом или хламом

Многие вещи из этого поста до сих пор есть в квартирах у наших бабушек. Они активно пользовались ими когда-то, какие-то предметы быта времен СССР до сих пор идут в ход. Для современных подростков - это раритет, не стоящий внимания, но для родившихся в Советском Союзе - это отголоски ушедшей эпохи, на которую выпали юность, молодость или зрелость.
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А электрокофеварка времен СССР выглядела примерно так:
пластинки, ботинки, радио.. да эти отжили ...
я считаю, что если вещь выполняет свои функции и удобна-качественна - она должна быть. а из какого она времени не важно
швейная машинка - да супер, но размер и функции уступают современным...
а тот же багажник - из настоящего металла - будет лучше любой пластиковой китайской фигни
Удивительно что автор еще фото старого молотка не выложил.
Да, они немного изменили внешний вид, но конструкция особо не поменялась.
Бош до сих пор выпускает кофемолки идентичной конструкции.