Государственный флаг Кореи, официальное название — Тхэгыкки, является официальным государственным символом Кореи.
Флаг Южной Кореи носит название Тхэгыкки и состоит из трёх основных частей:
белая прямоугольная основа с соотношением сторон 2:3;
красно-синий тхэгык, расположенный по центру;
четыре черных триграмма по углам полотна.
белая прямоугольная основа с соотношением сторон 2:3;
красно-синий тхэгык, расположенный по центру;
четыре черных триграмма по углам полотна.
Что означает флаг Южной Кореи?
Белый цвет флага является традиционным в корейской культуре и ассоциируется с миром и чистотой. В 19 в. повседневная одежда в этом цвете была очень популярна в стране, за что корейцев называли «народом в белом». Сегодня тоже можно встретить белый цвет в традиционных нарядах, например, в ханбоке, народном костюме династии Чосон.
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Круг в центре южнокорейского флага заимствован из китайской философии инь ян и символизирует всеобщее равновесие во вселенной. Красная часть в виде капли, олицетворяет светлые, созидательные космические силы, а синяя капля — темные, пассивные. Все в этом мире является результатом взаимодействия эти двух противоположных и одновременно взаимодополняющих начал. По-корейски инь и ян звучат как «тхэгык», отсюда и пошло название флага Тхэгыкки. Диаметр тхэгыка равен половине высоты флага, и его верхняя часть должна быть окрашена в красный цвет, а нижняя — в синий. Это прописано в законе о национальном флаге Южнокорейской Республики от 1997 г., до этого времени четкие требования к государственной символике нигде не были указаны.
Расположенные в углах четыре триграмма вместе обозначают движение и гармонию как основные принципы мироздания. Они состоят из тех же символов инь и ян, но изображены они уже в виде прерывистых и сплошных полос соответственно. Каждый в отдельности триграмм обозначает одну из основных классических стихий, сезонов года и сторон света:
триграмм из трёх сплошных полос в левом верхнем углу флага — небо, весна и восток;
триграмм из двух прерывистых линий и одной сплошной посередине в правом верхнем углу — луна, зима и север;
триграмм их трёх прерывистый полос в правом нижнем углу — земля, лето и запад;
триграмм из двух сплошных и одной прерывистой линии посередине в левом нижнем углу флага — солнце, осень и юг.
Чёрный цвет для триграммов тоже был выбран не случайно: в корейской традиции он несёт в себе идею стойкости и справедливости.
Расположенные в углах четыре триграмма вместе обозначают движение и гармонию как основные принципы мироздания. Они состоят из тех же символов инь и ян, но изображены они уже в виде прерывистых и сплошных полос соответственно. Каждый в отдельности триграмм обозначает одну из основных классических стихий, сезонов года и сторон света:
триграмм из трёх сплошных полос в левом верхнем углу флага — небо, весна и восток;
триграмм из двух прерывистых линий и одной сплошной посередине в правом верхнем углу — луна, зима и север;
триграмм их трёх прерывистый полос в правом нижнем углу — земля, лето и запад;
триграмм из двух сплошных и одной прерывистой линии посередине в левом нижнем углу флага — солнце, осень и юг.
Чёрный цвет для триграммов тоже был выбран не случайно: в корейской традиции он несёт в себе идею стойкости и справедливости.
История южнокорейского флага
Самое первое упоминание о флаге Южной Кореи можно найти в Перечне флагов морских держав военно-морского ведомства США в июле 1882 г.
Отсутствие государственного флага стало проблемой для Кореи только во время правления династии Чосон. До этого корейцы не задумывались о национальном знамени. Необходимость в нем возникла во время переговоров Японии и Кореи в 1876 г., на которых делегация японского императора появилась под своим собственным флагом в отличие от корейских представителей, у которых не было подобного отличительного знака. Конечно, были те, кто заявлял о важности флага для страны, однако корейские власти не считали этот вопрос таким уж серьезным. К 1880 г. растущее участие Кореи в международной торговле и политике привела к необходимости создания государственного флага. Одним из предложений было использование флага китайской династии Цин, но с некоторыми изменениями.
Согласование флага затянулось на пару лет, и только в 1882 г. переговоры между Кореей и США ускорили этот процесс. Было вынесено предложение взять за основу знамени белый прямоугольник, на котором в центре изобразить красно-черный тхэгык с восемью черными триграммами вокруг него. Позже, по совету приглашенного китайского эксперта, центральный круг инь ян оформили в красно-синей гамме, а количество триграммов сократили до четырех. В августе 1882 г. правительству Чосон был представлен итоговый макет будущего Тхэгыкки, а в январе 1883 г. его официально утвердили в качестве государственного символа страны.
После возвращения Корее независимости в 1945 г., Тхэгыкки стал флагом южной части разделенной страны, которая находилась под контролем США. Одновременно с ним американское военное правительство использовало и флаг своей страны.
В 1984 г. южнокорейский флаг подвергся некоторым изменениям, а в 1997 г. указом президента цвета флага и изображения на нем были зафиксированы на высшем государственном уровне.
Отсутствие государственного флага стало проблемой для Кореи только во время правления династии Чосон. До этого корейцы не задумывались о национальном знамени. Необходимость в нем возникла во время переговоров Японии и Кореи в 1876 г., на которых делегация японского императора появилась под своим собственным флагом в отличие от корейских представителей, у которых не было подобного отличительного знака. Конечно, были те, кто заявлял о важности флага для страны, однако корейские власти не считали этот вопрос таким уж серьезным. К 1880 г. растущее участие Кореи в международной торговле и политике привела к необходимости создания государственного флага. Одним из предложений было использование флага китайской династии Цин, но с некоторыми изменениями.
Согласование флага затянулось на пару лет, и только в 1882 г. переговоры между Кореей и США ускорили этот процесс. Было вынесено предложение взять за основу знамени белый прямоугольник, на котором в центре изобразить красно-черный тхэгык с восемью черными триграммами вокруг него. Позже, по совету приглашенного китайского эксперта, центральный круг инь ян оформили в красно-синей гамме, а количество триграммов сократили до четырех. В августе 1882 г. правительству Чосон был представлен итоговый макет будущего Тхэгыкки, а в январе 1883 г. его официально утвердили в качестве государственного символа страны.
После возвращения Корее независимости в 1945 г., Тхэгыкки стал флагом южной части разделенной страны, которая находилась под контролем США. Одновременно с ним американское военное правительство использовало и флаг своей страны.
В 1984 г. южнокорейский флаг подвергся некоторым изменениям, а в 1997 г. указом президента цвета флага и изображения на нем были зафиксированы на высшем государственном уровне.
Роль флага в современном обществе в Южной Корее
Известнейший американский журналист и профессор международных исследований Брайан Р. Майерс утверждает, что для корейцев Тхэгыкки символизирует нечто большее, чем просто государство Южная Корея. По его словам, когда обычный представитель этой страны видит свой флаг, он «чувствует единение с соотечественниками во всем мире». Несмотря на то, что национальный флаг с символикой инь ян безумно популярен в Южной Корее, он в первую очередь ассоциируется с нацией, а уже потом с государством, в отличие от флагов других стран, которые воспринимаются их жителями как государственные символы без ассоциации с конкретными людьми.
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Учительница (У): Дети, что символизирует голубой цвет на нашем
государственном флаге? Скажии, Олле.
Олле: Голубой цвет на нашем государственном флаге символизирует
цвет безоблачного голубого неба, которое загадили русские самолеты.
У: Молодец, Олле. Пять. Дети, а что символизирует черный цвет
на нашем государственном флаге? Скажи, Йолле.
Йолле: Черный цвет на нашем государственном флаге символизирует
цвет плодородной земли, которую загадили русские танки.
У: Молодец, Йолле. Пять! Дети, а что символизирует белый цвет
на нашем государственном флаге? Ну, скажи, Вовочка.
Вовочка: А белый цвет символизирует цвет сибирского снега, который
устанут убирать Олле и Йолле, когда наши танки и самолеты вернутся!