Флаг Южной Кореи: фото, история и значение флага

Самое первое упоминание о флаге Южной Кореи можно найти в Перечне флагов морских держав военно-морского ведомства США в июле 1882 г.



Отсутствие государственного флага стало проблемой для Кореи только во время правления династии Чосон. До этого корейцы не задумывались о национальном знамени. Необходимость в нем возникла во время переговоров Японии и Кореи в 1876 г., на которых делегация японского императора появилась под своим собственным флагом в отличие от корейских представителей, у которых не было подобного отличительного знака. Конечно, были те, кто заявлял о важности флага для страны, однако корейские власти не считали этот вопрос таким уж серьезным. К 1880 г. растущее участие Кореи в международной торговле и политике привела к необходимости создания государственного флага. Одним из предложений было использование флага китайской династии Цин, но с некоторыми изменениями.



Согласование флага затянулось на пару лет, и только в 1882 г. переговоры между Кореей и США ускорили этот процесс. Было вынесено предложение взять за основу знамени белый прямоугольник, на котором в центре изобразить красно-черный тхэгык с восемью черными триграммами вокруг него. Позже, по совету приглашенного китайского эксперта, центральный круг инь ян оформили в красно-синей гамме, а количество триграммов сократили до четырех. В августе 1882 г. правительству Чосон был представлен итоговый макет будущего Тхэгыкки, а в январе 1883 г. его официально утвердили в качестве государственного символа страны.



После возвращения Корее независимости в 1945 г., Тхэгыкки стал флагом южной части разделенной страны, которая находилась под контролем США. Одновременно с ним американское военное правительство использовало и флаг своей страны.



В 1984 г. южнокорейский флаг подвергся некоторым изменениям, а в 1997 г. указом президента цвета флага и изображения на нем были зафиксированы на высшем государственном уровне.