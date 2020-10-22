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Флаг Южной Кореи: фото, история и значение флага

Флаг Южной Кореи: фото, история и значение флага (3 фото)

Автор:
22 октября 2020 08:38
Сообщество : Факты
Метки: Флаг Южной Кореи   значение флага   история. факты   корея   флаг   фото   
545
3
Государственный флаг Кореи, официальное название — Тхэгыкки, является официальным государственным символом Кореи.
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Метки: Флаг Южной Кореи   значение флага   история. факты   корея   флаг   фото   
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1k
Ivan Полчаса назад
Урок в первом классе эстонской школы.
Учительница (У): Дети, что символизирует голубой цвет на нашем
государственном флаге? Скажии, Олле.
Олле: Голубой цвет на нашем государственном флаге символизирует
цвет безоблачного голубого неба, которое загадили русские самолеты.
У: Молодец, Олле. Пять. Дети, а что символизирует черный цвет
на нашем государственном флаге? Скажи, Йолле.
Йолле: Черный цвет на нашем государственном флаге символизирует
цвет плодородной земли, которую загадили русские танки.
У: Молодец, Йолле. Пять! Дети, а что символизирует белый цвет
на нашем государственном флаге? Ну, скажи, Вовочка.
Вовочка: А белый цвет символизирует цвет сибирского снега, который
устанут убирать Олле и Йолле, когда наши танки и самолеты вернутся!
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 17 минут назад
На последнем фото ну прям типичный кореец
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