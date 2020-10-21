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Как в "Форрест Гамп" снимали сцену с живым Джоном Ленноном

Как в "Форрест Гамп" снимали сцену с живым Джоном Ленноном (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 14:25
Метки: кино   съемки   факты   
1478
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Как вы, думаю, помните, в фильме "Форрест Гамп" главный герой был приглашён на популярное в Штатах шоу Дика Каветта, на котором кроме него присутствовал Джон Леннон. Возможно вы будете удивлены, но в фильме в роли Джона Леннона выступает не загримированный актёр, а сам знаменитый музыкант, которого к тому времени не было в живых уже более 13 лет

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Метки: кино   съемки   факты   
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ayekaramba 5 часов назад
Школота проснулась.

Автор, в фильме Форрест Гамп ВСЕ эпизоды с участием главного героя в исторических событиях были сделаны путем введения его в документальные кадры этих событий. Это одна из главынх фишек всего фильма, он за это фильм получил Оскара в категории "Визуальные эффекты" (вдобавок к еще 7 Оскарам и 7 номинациям в том же 1995 году).
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472
neo 5 часов назад
"Но Леннона переозвучил... тоже сам Леннон. Все реплики музыканта в фильме взяты из его песен."
То есть вырезали слова из песни и обработали, добавив вопросительную интонацию? В песне ведь он не спрашивает "no religion too?", а в фильме чёткий вопрос звучит... К тому же, он в песне поёт, тянет слова, а не говорит...
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6k
Administrator neo 3 часа назад
думаю это не проблема для звукачей
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6k
Administrator neo 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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472
neo Administrator Час назад
Так то да, но хотелось бы конкретики:)
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7k
Александр 5 часов назад
Афигеть, я думал Джона притащили машиной времени
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69
Обратная сторона Луны Александр 36 минут назад
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