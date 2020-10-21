Как в "Форрест Гамп" снимали сцену с живым Джоном Ленноном

Так вот, на этих кадрах снят на самом деле Джон Леннон.

Дело в том что для съёмок этой сцены взяли реальные кадры из шоу Дика Каветта 1971 года, на котором в качестве гостей участников были приглашены Джон Леннон и Йоко Оно. Это хорошо видно при совмещении соответствующих кадров из фильма 1994 года и шоу от 11 сентября 1971 года. Взгляните сами

Вот кадр из фильма