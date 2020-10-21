Как в "Форрест Гамп" снимали сцену с живым Джоном Ленноном

Как вы, думаю, помните, в фильме "Форрест Гамп" главный герой был приглашён на популярное в Штатах шоу Дика Каветта, на котором кроме него присутствовал Джон Леннон. Возможно вы будете удивлены, но в фильме в роли Джона Леннона выступает не загримированный актёр, а сам знаменитый музыкант, которого к тому времени не было в живых уже более 13 лет
Для начала давайте вспомним саму сцену, о которой идёт речь
Так вот, на этих кадрах снят на самом деле Джон Леннон.
Дело в том что для съёмок этой сцены взяли реальные кадры из шоу Дика Каветта 1971 года, на котором в качестве гостей участников были приглашены Джон Леннон и Йоко Оно. Это хорошо видно при совмещении соответствующих кадров из фильма 1994 года и шоу от 11 сентября 1971 года. Взгляните сами
Вот кадр из фильма
А вот кадр из шоу
То есть, для съёмок этой сцены из оригинальных кадров стёрли Йоко Оно и Дика Каветта и затем с помощью компьютерной графики их место заняли Том Хэнкс и всё тот же Дик Каветт, который для фильма согласился сыграть самого себя
Это выглядело приблизительно так
Сцена в шоу
И она же после предварительной компьютерной обработки
И в итоге мы имеет вот такую замену
"А реплики Леннона?" - спросите вы. "Они же в фильме скорее всего не совпадают с оригинальными из шоу". Да не совпадают. Но Леннона переозвучил... тоже сам Леннон. Все реплики музыканта в фильме взяты из его песен.
Источник:
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Автор, в фильме Форрест Гамп ВСЕ эпизоды с участием главного героя в исторических событиях были сделаны путем введения его в документальные кадры этих событий. Это одна из главынх фишек всего фильма, он за это фильм получил Оскара в категории "Визуальные эффекты" (вдобавок к еще 7 Оскарам и 7 номинациям в том же 1995 году).
То есть вырезали слова из песни и обработали, добавив вопросительную интонацию? В песне ведь он не спрашивает "no religion too?", а в фильме чёткий вопрос звучит... К тому же, он в песне поёт, тянет слова, а не говорит...