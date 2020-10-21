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«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников»

«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников» (3 фото)

Автор:
21 октября 2020 11:15
Метки: берегите себя   ваше здоровье   коронавирус   медицина   носите маски   
1129
3
В интернете идут споры о необходимости ношения медицинских масок. Врачи ответили на претензии противников масок.
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Метки: берегите себя   ваше здоровье   коронавирус   медицина   носите маски   
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29k
Азат Баширов 6 часов назад
«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников»
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110
Aleks51961 23 минуты назад
Врачи (не медицинские чиновники) разных стран обращаются к правительствам и к мировому сообществу с утверждением, что маски не защищают и вредят иммунитету и соответственно здоровью. Но чиновники их не замечают, а выступления игнорируют. И тут одно из двух: либо чиновники не умеют читать, что вряд-ли, либо вся эта комедия не имеет никакого отношения к заботе о здоровье, а преследует совсем другие цели.
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25k
Антон Полчаса назад
Теперь по маскам на улице проще просеивать людей. Кто без масок - это или бунтарь, или(и) умный человек. Кто в маске - тот лояльный власти гражданин или(и) долпоёп.
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1
dimitris 36 минут назад
нормальным людям не нужны ваши псиЛОХохи. как и бредо бессимптомные ОРВи.
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181
Argon13 56 минут назад
«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников»
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5k
mbr Час назад
Почитайте документы, нет ни одного документа, нет ни одного закона, по которому есть возможность принудить надеть этот намордник.
Это сознательное унижение, с целью дрессировки покорности. Своеобразное окно овертона.
Проглотит быдло намордники, проглотит и другое подчинение.
Внедрение фашистских методов противозаконными методами.
Как кюар код защитит от вируса?
Весь это бред со штрафами призван разозлить людей, унизить.

Была бы забота о здоровье, была бы работа с населением, и включение государства в проблемы людей, а не тупое введение запретов и штрафов.
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5k
mbr Час назад
и да, чтобы два раза не вставать, для дебилов:
Вирус существует, он реально опасен для некоторых групп населения, МЕДИЦИНСКАЯ маска, при соблюдении определённой процедуры ОБЕСПЕЧИВАЕТ защиту в ОПРЕДЕЛЁННЫХ условиях, от ОПРЕДЕЛЁННЫХ вредоносныхфакторов.
А то, что мы видим, это унижение человеческого достоинства и дрессировка быдла.
Автор, сожри уже свою печеньку и измерь температуру языком ректально у Оленевода Бордюровича.
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1
dimitris mbr 23 минуты назад
единственный нормальный коммент!
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17k
Евгений Час назад
«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников»
«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников»
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17k
Евгений Час назад
Мурманск.
Половина магазинов - что продаваны без масок, что покупатели.
В некоторых магазинах принципиально заставляют надеть маску, хотя у самих она надета на подбородке.
Только 10% из тех, кто носит маски, носят их правильно!
Правда, у нас на работе одному выговор влепили за то, что маску на подбородке носил. Хотя один хрен либо не носят вовсе, либо носят но не правильно.
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5k
mbr Евгений Час назад
Да потому что все понимают что это бл..ский цырк с конями и клоунами-пи...сами.
Когда с утра до вечере пиз...ят из каждого утюга: вы умрёте, ковид, заболело, выявлено - уже начнет сдавать психика у здоровых людей.
Те, кто все это делают непроходимые дебилы и вредители.
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Клинический психолог работает с паталогиями. Его мнение о здоровых людях равноценное мнению дворника Равшана. То есть равно 0. В этом вопросе он не авторитетен.
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468
neo Олег Данилов Час назад
Шта?)) Он знает, что такое патология, о ней и говорит. И вообще: не зная, что такое норма, невозможно заниматься патологией.
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Олег Данилов neo Час назад
Нет есть профессия - практический психолог, вот тот все знает о поведении здоровых людей. А этот нет, такой же как дворник.
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5k
mbr Олег Данилов Час назад
Ну да, рабы должны быть в намордниках.
И насрать, что профильные специалисты говорят обратное, собакин сказал все в намордики, значит все в намордники, даже если это просто тряпка из грязных трусов.
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5k
mbr Олег Данилов Час назад
все верно, так называемая психология/психиатрия не определяет понятие нормы.
у них даже нет такого понятие что такое человек и человечный строй психики.
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468
neo Олег Данилов Час назад
То есть, если тебе врач (тот, кто занимается болезнями - патологиями здорового организма) скажет, что у тебя отклонение от нормы в виде язвы желудка, ты ответишь: "Вы не разбираетесь в здоровых людях, ваше мнение равноценно мнению дворника"?
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4k
Ф Ив 2 часа назад
Общество расколото: одни считают что от масок как от средства защиты от коронавируса толку ноль, а вот вреда для легких немало и носят маски только чтобы не штрафовали; а другие считают, что маски эффективны. И смотрю я враждебность между участниками двух лагерей всё больше и больше нарастает.
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5k
mbr Ф Ив Час назад
Ну так на это и расчёт!
Но самое смешное, что нет ни одного подписанного документа, который бы обязывал это делать!
Скажите что те, кто вводил режим намордников, не знал, что будет раскол.
Это точно не дебилы, это вредители.
Именно такое результат говорит о том, что к средствам профилактики это не имеет никакого отношения, это результат вредительства и доход для полезных идиотов
.
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28k
Azesh 3 часа назад
говорить что-то людям просто бесполезно. Их надо просто бить палкой. Что блестяще доказывают комментарии под этим постом.
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1k
agente163 Azesh 2 часа назад
то и дело в новостях главврачи и министры здравоохранения трындят о пользе масок и сами же диагностируются с ковидом, это значит они протестуют против своих же рекомендаций? или выполнение рекомендаций не помогает - тогда зачем пропаганду разводить?
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5k
mbr Azesh Час назад
Слышь, ты боец палкой, в жопу засунь себе ее, эту палку.
Это ты будешь с быдлом так себя вести.
Чтобы люди начали слушать, надо сначала заслужить доверие, а не вы...ваться, как подобные тебе.
А еще на четвереньки встань, и колокольчик в нос засунь, чтобы хозяина порадовать.
вдруг печеньку дасть.
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28k
Azesh mbr Час назад
я вставлю твой коммент в рамочку и отправлю в палату мер и весов. С подписью "д.о.л.б.о.е.б сферический. Эталон". Это просто подарок какой-то. Тупой, агрессивный, все как полагается.
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5k
mbr Azesh Час назад
Я агрессивный? Это я предложил бить людей палкой?
Это ты больной.
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38k
Raush 4 часа назад
По всему миру СМИ лгут населению 24 часа в сутки... И вот приходит вирус и СМИ как один начинают говорить правду? Сомнительно чего-то...
"Факты могут быть правдой или ложью, но в одном можно быть уверенным если глобальную тайну нужно скрыть, но она начинает распространяться среди населения, лучшим прикрытием будет приукрасить или изменить историю, пока она не зазвучит нелепо. СМИ любыми способами заставляют людей чувствовать себя глупыми, даже если они внимательно прислушиваются к теориям." (c)
Так что если психиатр говорит, что у людей не носящих маски проблемы с психикой, то может это просто кому-то надо...
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468
neo Raush Час назад
"Так что если психиатр говорит, что у людей не носящих маски проблемы с психикой, то может это просто кому-то надо" - а может действительно проблемы с психикой...
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13k
Ego sum qui sum 4 часа назад
у меня вопрос: человек который уже переболел и у которого иммунная система вырабатывает антитела против этого вируса, он ведь не может быть ни переносчиком, ни сам заразиться?
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8k
Taxi007 Ego sum qui sum 4 часа назад
время покажет...
а этот недавний случай просто в памяти отложился, может и еще есть, но в СМИ больше не встречал.
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33
WadDad Ego sum qui sum 3 часа назад
После выздоровления человек может быть разносчиком вируса ещё несколько дней. Сообщали как-то. К тому же очень много подтверждений о том, что иммунитет к COVID-19 временный и примерно через полгода пропадает.
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13k
Ego sum qui sum WadDad 3 часа назад
я не понимаю такой формулировки как временный иммунитет - он есть врожденный и приобретенный, и если наш организм ничем не ослаблен, то иммунитет научившийся с чем то бороться - научился этому до конца жизни - разве не так?
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33
WadDad Ego sum qui sum 3 часа назад
Не понимаете? А грипп?
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13k
Ego sum qui sum WadDad 51 секунду назад
у гриппа каждый сезон новый штамм - по сути новый вирус
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6k
Izrin Maria 5 часов назад
Ограничения передвижения и встреч, ношение защитных масок и т.п. - для того, чтобы растянуть эпидемию во времени.
Чтобы все не заболели одновременно, и не завалили больницы своими тушками.
Чтобы все тяжело заболевшие смогли бы получить должное лечение и уход на высшем уровне.
Там, где никто не собирается никого лечить, нет общегосударственного! смысла и в ограничениях передвижения, принудительных каникулах и ношении масок.
Маски носить, всё-же, неплохо:
1) есть шанс остаться в числе "последних не заболевших" - которым уже не от кого заразиться, или дотянуть до прививки;
2) маски задерживают пыль и пыльцу растений - астматики перенесут что угодно, в т.ч. коронавирус легче;
3) уменьшится количество бактериальных осложнений.
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787
Уля Izrin Maria 58 минут назад
Я как астматик скажу, в маске я скорее сдохну, чем перенесу что угодно, так что пункт 2 вычёркивайте нафиг. Каждый раз, выходя из здания где приходится одевать маску, я по несколько минут пытаюсь отдышаться.
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2k
Hallo FreeSpace 5 часов назад
Надеваю только из-за штрафов...
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15k
Андрей Иванов 5 часов назад
Маска на фото (именно та, на которую написана инструкция) имеет размер ячеек 2000 микрон. Размер вирусов ОРВИ - 22-150 микрон. Это всё, что надо знать об эпидемиологе краевой клинической больницы Алине Горбань
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14k
dimitr Killgrave 2 часа назад
И ещё раз задам вопрос: размер мелкой пыли и микрокапель?
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14k
dimitr Андрей Иванов 2 часа назад
Только в виде аэрозоля летают, не сами по себе. Т.е. ТОЛЬКО с брызгами и каплями.
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8k
K7OO agente163 2 часа назад
Карантинными мерами они остановили разрастание эпидемии. После чего меры отменили, саму эпидемию свели на нет уже только защитными средствами. И второй волны, которая сейчас бушует во всем мире, у них нет.
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12k
Killgrave dimitr Час назад
Глупо сравнивать одноразовую маску и HEPA. Поэтому и нет никакого "существенного снижения". Но маска задержит крупные капли из верхних дых. путей носителя маски, но с выдыхаемым воздухом вылетают и мелкие, для которых поры маски огромны.
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14k
dimitr Killgrave Час назад
Поэтому и прошу привести размеры. Пока кроме стонов "маска ничего не задерживает" нет никаких аргументов.
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3k
AlekseiTFS 6 часов назад
- Надевайте маску более темной стороной наружу, гибкой металлической вставкой вверх.
===
Откуда такие рекомендации. Вот как нужно носить
- Надевайте маску более темной стороной наружу, гибкой металлической вставкой вверх. === Откуда такие рекомендации. Вот как нужно носить
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259
Максим 6 часов назад
Несомненно психиатр знает о специфике применения защитных масок значительно больше чем профильные специалисты. Это как срать всю жизнь в штаны и говорить что все кто срет не в штаны имеют психические отклонения от нормы
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3k
AlekseiTFS 6 часов назад
По сути, это форма психологической защиты - От того что вам заткнули рот и лишили права голоса.
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