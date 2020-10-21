«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников»

Действительно, нарушение элементарных правил их использования медицинских масок может свести их защитные функции к нулю.

Вот правила ношения медицинских масок, которые ещё раз напомнила эпидемиолог Алина Горбань:



- Надевайте маску более темной стороной наружу, гибкой металлической вставкой вверх.

- Тщательного закрепляйте маску на лице и плотно закрывайте нос и рот.

- Не трогайте маску руками, на ней уже может задержаться выдыхаемый аэрозоль с вирусами. Если вы прикоснулись к маске, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком, ковид-инфекция может передаваться через руки, особенно, если потрогать слизистые глаз или носа.

- Маску необходимо менять каждые 2−3 часа, потому, что она намокает от выдыхаемого воздуха, это снижает её барьерную функцию.

- Не надевайте маску с измененной формой, скомканную, если она находилась у вас в кармане.

- Держите дистанцию с собеседниками — это лучший помощник респиратора, так как дистанция уменьшает шансы вируса долететь до вас.



Чтобы минимизировать риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией, нужно правильно надевать медицинскую маску, вовремя ее менять, меньше прикасаться руками, обрабатывать руки антисептиком, сохранять дистанцию.