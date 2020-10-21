«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников»

В интернете идут споры о необходимости ношения медицинских масок. Врачи ответили на претензии противников масок.
В Красноярской краевой клинической больнице рассказали об эффективности медицинских масок в качестве защиты от заражения вирусами.
В последнее время в соцсетях ужесточились споры относительно надобности масок — их противники утверждают, что маски не спасают от коронавируса и более того — даже вредны.
Своем мнение относительно «антимасочников» выразил клинический психолог, главный внештатный психиатр министерства здравоохранения края Александр Дорожкин. Он считает, что в подобном поведении наблюдается отклонение от нормы.
«Отрицание угрозы, игнорирование очевидных норм защиты, протестное поведение — обычно свойственны людям подросткового возраста. По сути, это форма психологической защиты от угрозы и страха смерти, — считает Александр Дорожкин. — Этому способствует обилие противоречивой информации из большого числа источников, а также те возможности, которые предоставляет интернет и соцсети, в которых зачастую в качестве “экспертов” выступают малообразованные, но очень активные люди. Умение логично мыслить, сопоставлять факты и мифы — это свойства здоровой психики, адекватного проявления личности в социуме».
Эпидемиолог краевой клинической больницы Алина Горбань отметила что именно маски являются самым дешевым и доступным средством защиты органов дыхания.
«Распространённое применение масок в качестве средства защиты от сезонных вирусов, вызывающих воспаление органов дыхания, также способствует значительному снижению риска заражения ковид-инфекцией. Единственное, что является проблемой — это их неправильное использование», — говорит врач.
В последнее время в соцсетях ужесточились споры относительно надобности масок — их противники утверждают, что маски не спасают от коронавируса и более того — даже вредны.
Своем мнение относительно «антимасочников» выразил клинический психолог, главный внештатный психиатр министерства здравоохранения края Александр Дорожкин. Он считает, что в подобном поведении наблюдается отклонение от нормы.
«Отрицание угрозы, игнорирование очевидных норм защиты, протестное поведение — обычно свойственны людям подросткового возраста. По сути, это форма психологической защиты от угрозы и страха смерти, — считает Александр Дорожкин. — Этому способствует обилие противоречивой информации из большого числа источников, а также те возможности, которые предоставляет интернет и соцсети, в которых зачастую в качестве “экспертов” выступают малообразованные, но очень активные люди. Умение логично мыслить, сопоставлять факты и мифы — это свойства здоровой психики, адекватного проявления личности в социуме».
Эпидемиолог краевой клинической больницы Алина Горбань отметила что именно маски являются самым дешевым и доступным средством защиты органов дыхания.
«Распространённое применение масок в качестве средства защиты от сезонных вирусов, вызывающих воспаление органов дыхания, также способствует значительному снижению риска заражения ковид-инфекцией. Единственное, что является проблемой — это их неправильное использование», — говорит врач.
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Действительно, нарушение элементарных правил их использования медицинских масок может свести их защитные функции к нулю.
Вот правила ношения медицинских масок, которые ещё раз напомнила эпидемиолог Алина Горбань:
- Надевайте маску более темной стороной наружу, гибкой металлической вставкой вверх.
- Тщательного закрепляйте маску на лице и плотно закрывайте нос и рот.
- Не трогайте маску руками, на ней уже может задержаться выдыхаемый аэрозоль с вирусами. Если вы прикоснулись к маске, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком, ковид-инфекция может передаваться через руки, особенно, если потрогать слизистые глаз или носа.
- Маску необходимо менять каждые 2−3 часа, потому, что она намокает от выдыхаемого воздуха, это снижает её барьерную функцию.
- Не надевайте маску с измененной формой, скомканную, если она находилась у вас в кармане.
- Держите дистанцию с собеседниками — это лучший помощник респиратора, так как дистанция уменьшает шансы вируса долететь до вас.
Чтобы минимизировать риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией, нужно правильно надевать медицинскую маску, вовремя ее менять, меньше прикасаться руками, обрабатывать руки антисептиком, сохранять дистанцию.
Вот правила ношения медицинских масок, которые ещё раз напомнила эпидемиолог Алина Горбань:
- Надевайте маску более темной стороной наружу, гибкой металлической вставкой вверх.
- Тщательного закрепляйте маску на лице и плотно закрывайте нос и рот.
- Не трогайте маску руками, на ней уже может задержаться выдыхаемый аэрозоль с вирусами. Если вы прикоснулись к маске, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком, ковид-инфекция может передаваться через руки, особенно, если потрогать слизистые глаз или носа.
- Маску необходимо менять каждые 2−3 часа, потому, что она намокает от выдыхаемого воздуха, это снижает её барьерную функцию.
- Не надевайте маску с измененной формой, скомканную, если она находилась у вас в кармане.
- Держите дистанцию с собеседниками — это лучший помощник респиратора, так как дистанция уменьшает шансы вируса долететь до вас.
Чтобы минимизировать риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией, нужно правильно надевать медицинскую маску, вовремя ее менять, меньше прикасаться руками, обрабатывать руки антисептиком, сохранять дистанцию.
Источник:
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Это сознательное унижение, с целью дрессировки покорности. Своеобразное окно овертона.
Проглотит быдло намордники, проглотит и другое подчинение.
Внедрение фашистских методов противозаконными методами.
Как кюар код защитит от вируса?
Весь это бред со штрафами призван разозлить людей, унизить.
Была бы забота о здоровье, была бы работа с населением, и включение государства в проблемы людей, а не тупое введение запретов и штрафов.
Вирус существует, он реально опасен для некоторых групп населения, МЕДИЦИНСКАЯ маска, при соблюдении определённой процедуры ОБЕСПЕЧИВАЕТ защиту в ОПРЕДЕЛЁННЫХ условиях, от ОПРЕДЕЛЁННЫХ вредоносныхфакторов.
А то, что мы видим, это унижение человеческого достоинства и дрессировка быдла.
Автор, сожри уже свою печеньку и измерь температуру языком ректально у Оленевода Бордюровича.
Половина магазинов - что продаваны без масок, что покупатели.
В некоторых магазинах принципиально заставляют надеть маску, хотя у самих она надета на подбородке.
Только 10% из тех, кто носит маски, носят их правильно!
Правда, у нас на работе одному выговор влепили за то, что маску на подбородке носил. Хотя один хрен либо не носят вовсе, либо носят но не правильно.
Когда с утра до вечере пиз...ят из каждого утюга: вы умрёте, ковид, заболело, выявлено - уже начнет сдавать психика у здоровых людей.
Те, кто все это делают непроходимые дебилы и вредители.
И насрать, что профильные специалисты говорят обратное, собакин сказал все в намордики, значит все в намордники, даже если это просто тряпка из грязных трусов.
у них даже нет такого понятие что такое человек и человечный строй психики.
Но самое смешное, что нет ни одного подписанного документа, который бы обязывал это делать!
Скажите что те, кто вводил режим намордников, не знал, что будет раскол.
Это точно не дебилы, это вредители.
Именно такое результат говорит о том, что к средствам профилактики это не имеет никакого отношения, это результат вредительства и доход для полезных идиотов
.
Это ты будешь с быдлом так себя вести.
Чтобы люди начали слушать, надо сначала заслужить доверие, а не вы...ваться, как подобные тебе.
А еще на четвереньки встань, и колокольчик в нос засунь, чтобы хозяина порадовать.
вдруг печеньку дасть.
Это ты больной.
"Факты могут быть правдой или ложью, но в одном можно быть уверенным если глобальную тайну нужно скрыть, но она начинает распространяться среди населения, лучшим прикрытием будет приукрасить или изменить историю, пока она не зазвучит нелепо. СМИ любыми способами заставляют людей чувствовать себя глупыми, даже если они внимательно прислушиваются к теориям." (c)
Так что если психиатр говорит, что у людей не носящих маски проблемы с психикой, то может это просто кому-то надо...
а этот недавний случай просто в памяти отложился, может и еще есть, но в СМИ больше не встречал.
Чтобы все не заболели одновременно, и не завалили больницы своими тушками.
Чтобы все тяжело заболевшие смогли бы получить должное лечение и уход на высшем уровне.
Там, где никто не собирается никого лечить, нет общегосударственного! смысла и в ограничениях передвижения, принудительных каникулах и ношении масок.
Маски носить, всё-же, неплохо:
1) есть шанс остаться в числе "последних не заболевших" - которым уже не от кого заразиться, или дотянуть до прививки;
2) маски задерживают пыль и пыльцу растений - астматики перенесут что угодно, в т.ч. коронавирус легче;
3) уменьшится количество бактериальных осложнений.
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Откуда такие рекомендации. Вот как нужно носить