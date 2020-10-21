Священник стал знаменитым благодаря своим ответам на вопросы подписчиков

Некоторые из них не только рассказывают подписчикам о религии, но и отвечают на каверзные и не очень вопросы. В своём аккаунте этим занимается и Павел Островский — при этом на серьёзные темы люди получаются серьёзные рассуждения, а вот там, где можно пошутить, священник от такой возможности не отказывается.