Священник стал знаменитым благодаря своим ответам на вопросы подписчиков

Благодаря интернету в соцсетях сейчас можно встретить кого угодно — даже священника.
Некоторые из них не только рассказывают подписчикам о религии, но и отвечают на каверзные и не очень вопросы. В своём аккаунте этим занимается и Павел Островский — при этом на серьёзные темы люди получаются серьёзные рассуждения, а вот там, где можно пошутить, священник от такой возможности не отказывается.
В Инстаграме иерея Павла Островского более 227 тысяч подписчиков, кроме того у него есть каналы на YouTube и в Telegram. У себя на страничке в Инстаграм он отвечает на вопросы пользователей о чём угодно — от религии до ухода за бородой. При этом он частенько подшучивает в своих ответах — если это позволяет ситуация.
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Естественно, на большинство вопросов Павел Островский отвечает серьёзно, но если у него появляется возможность пошутить, он её не упускает.
Эти и другие ответы Павла Островского можно найти у него на страничке в закреплённых историях.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Апноэhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Апноэ
Апно э остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией лёгких (например, после усиленного искусственного или произвольного дыхания).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Апноэhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Апноэ