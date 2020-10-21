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Священник стал знаменитым благодаря своим ответам на вопросы подписчиков

Священник стал знаменитым благодаря своим ответам на вопросы подписчиков (19 фото)

Автор:
21 октября 2020 09:06
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   батюшка   забавно   люди   прихожане   священник   церковь   юмор   
2227
19
Благодаря интернету в соцсетях сейчас можно встретить кого угодно — даже священника.
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Метки: Instagram   батюшка   забавно   люди   прихожане   священник   церковь   юмор   
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11  комментариев
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5k
Самка Хорька 38 минут назад
Священник здорового человека, прости Господи))))))) классный человек!
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5k
Sergey 8 минут назад
как бэ его этого, церковного мандата не лишили...
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7k
Лещ Полчаса назад
Не понял про домового шутку, что такое АПНОЭ?
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85
tq13 Лещ 21 минуту назад
Апно э (др.-греч. ἄπνοια отсутствие дыхания, буквально безветрие) остановка дыхательных движений.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Апноэhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Апноэ
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2k
Ilya Volodin Лещ 20 минут назад
Остановка дыхания. Например во сне, тогда бывает снится, что к-то сел на грудь, спину или просто что-то мешает дышать.
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1k
Михаил Лещ 14 минут назад
В гугле забанили?)

Апно э остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией лёгких (например, после усиленного искусственного или произвольного дыхания).
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1k
fraxinus Лещ 8 минут назад
Нарушение сна

https://ru.wikipedia.org/wiki/Апноэhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Апноэ
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2
eGolevan 40 минут назад
Все от лукавого
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1k
Mellivora 41 минуту назад
Юморок-то поповский какой-то натужно детский.
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988
Сергей Mellivora Полчаса назад
Это лучшее, что есть на рынке.
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1k
fraxinus Mellivora 7 минут назад
На то он и отец.
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