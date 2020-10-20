Подборка мемов про типичный Петербург

Немного смешных и не очень картинок про Город на Неве, для поднятия настроения
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Авторский пост
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Метки: демотиваторы мемы питер юмор
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Теперь я у Питера не видел плохой погоды лет пять. Доча в гости приезжала - дождь со снегом, снег со снегом... И все под звуки солнца.
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждет меня тарела,
Тарела гречи с белой буллой;
В ногах – резиновая грела
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане две селеды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
Просто ветер - это вихревой поток. Ума не приложу как ты теперь с этим жить будешь