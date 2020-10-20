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Подборка мемов про типичный Петербург

Подборка мемов про типичный Петербург (11 фото)

Автор:
20 октября 2020 16:31
Сообщество : Юмор
Метки: демотиваторы   мемы   питер   юмор   
4539
11
Немного смешных и не очень картинок про Город на Неве, для поднятия настроения
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Метки: демотиваторы   мемы   питер   юмор   
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46k
alertol 13 часов назад
Есть у меня одна шутка про Питер, но она из нескольких частей...
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190k
Северное сияние alertol 12 часов назад
Подборка мемов про типичный Петербург
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342
Mike Brennan Час назад
Набор лживых стереотипов. Всё равно, что сказать "все москвичи - хамло" или "все русские - алкаши, которые по утрам выгуливают медведей".
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2k
Andy 2 часа назад
Подборка мемов про типичный Петербург
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3k
Ыукп 9 часов назад
По приезду мне больше нравилась Москва.
Теперь я у Питера не видел плохой погоды лет пять. Доча в гости приезжала - дождь со снегом, снег со снегом... И все под звуки солнца.
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2k
Хрюн 9 часов назад
Шутки про Питер из Бирюлёва ???
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14
Владимир Потапов 10 часов назад
Захожу в кафе с названием "Шаверма" на проспекте Чернышевского (Санкт-Петербург )в меню этого кафе есть "Шаурма". Это мелочь. Когда я попросил Курицу-гриль, мне "истинный" петербуржец (кавказской наружности) с акцентом сообщает "Правилна гаварит "Кура", тут я чуть не "взорвался"
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27k
LEPA 11 часов назад
Убил,не забудь расчленить за собой.
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9k
zlopisec LEPA 8 часов назад
Не, не так. У нас порядок такой - убил, расчлени за собой!
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45
Обратная сторона Луны 12 часов назад
Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?

А дома ждет меня тарела,
Тарела гречи с белой буллой;
В ногах – резиновая грела
И тапы мягкие под стулом.

В железной бане две селеды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
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11k
gavrosh 13 часов назад
Люблю этот город. Раньше часто бывал, все мечтаю ещё разок съездить)
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26k
АнтонПолднев gavrosh 12 часов назад
Аналогично
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7k
Андрей Ватрушкин 13 часов назад
Хрень, а не мемы.
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9k
Serg2001 13 часов назад
А еще заметил, что в Питере, в каком направлении бы ты ни двигался, тебе всегда в лицо будет дуть холодный ветер... Даже если развернуться и идти обратно...)
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2k
santyago Serg2001 13 часов назад
так везде, не только в Питере...
Просто ветер - это вихревой поток. Ума не приложу как ты теперь с этим жить будешь
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9k
Serg2001 santyago 13 часов назад
Вы явно не были в Питере... ))
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3k
Едондер пуп santyago 12 часов назад
Ключевое слово - "холодный"
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2k
Владлен Николаев Serg2001 3 часа назад
Мне показалось - преимущественно ледяной ветер дует с Финского залива, со зловредного запада.
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