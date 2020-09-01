Кошки против собак: шуточная битва

1. У собак весьма специфические предпочтения в еде.
2. У кошек они ещё специфичнее.
3. Особенно если миска не наполнена до краёв.
4.
5. Кошки считают себя хозяевами в доме.
кем я считаю себя по отношению к кошке: хозяин— Гнуськов | сиди дома (@gnooskov) August 16, 2020
кем кошка считает меня: оператор двери
6. Но приносят человеку всякие "вкусняшки". То ли они таким образом признают в нём старшего, то ли намекают на то, что они с ним сделают, если миска перестанет наполнятся едой.
7.
8. Пёс всегда защитит своего хозяина.
9. И никогда не бросит.
10. Собаки всегда рады приходу хозяина.
11. Потому что боятся одиночества.
Я тут по вашему совету оставил дома телевизор включенеым, чтобы собака не боялась. Так вот, собака продолжает бояться, но теперь только американцев— Офисный Платон (@Nebazanas) July 17, 2020
12. А котикам и без человека очень даже неплохо (опять же если миска полная).
13. Зато кошки красивые.
один котик предпочитает длинный рукав, а другой - короткий pic.twitter.com/HZFMo8xa78— котики (@KotikiV) August 10, 2020
14.
Показал кошку ветеринару. Ветеринар говорит отличная кошка, спасибо что показали— Интернет-эксперт по катанию пингвинов по льду (@Dr3adn0ught) August 10, 2020
15. И умные.
16. Нет, реально умные.
17. Ещё кошки знают кунг-фу.
18. Вот почему они всегда у нас на уме!
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20. Любишь котиков, люби и тыгыдык-тыгыдык по квартире в 3 чaса ночи.
21. Нам есть чему поучиться у собак.
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23. Пёсели очень грациозны.
24. У них отличное чувство юмора.
25. Плохих собак вообще не существует, есть только плохие хозяева и чихуахуа.
26. Какими бы хорошими ни были собаки, лучшие мемы получаются с котиками.
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31. А ещё кошкам нет равных в фотогеничности.
32. Хотя...
Источник:
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