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Кошки против собак: шуточная битва

Кошки против собак: шуточная битва

Автор:
01 сентября 2020 21:10
Сообщество : Юмор
Метки: домашние животные   котики   кошки   мемы   прикол   пёсель   собаки   юмор   
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При помощи мемов пытаемся разрешить вечный спор кошатников и собачников.
Кошки или собаки?
Кошки или собаки?
Кошки
Собаки
Кошки, собаки, а ещё хомячки, черепашка и волнистый попугайчик)

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Метки: домашние животные   котики   кошки   мемы   прикол   пёсель   собаки   юмор   
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5  комментариев
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30k
Nefrion 2 часа назад
Кошки против собак: шуточная битва
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65k
Фома 50 минут назад
Не выберу никого , люблю и кота и собаку
Не выберу никого , люблю и кота и собаку
Не выберу никого , люблю и кота и собаку
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65k
Фома 58 минут назад
Все хороши , особенно если есть и те и другие дома, но собака преданней .
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65k
Фома Час назад
Комментарий к фото
Точно , у собак , даже наши близкие родственники занимаются так
Точно , у собак , даже наши близкие родственники занимаются так
Точно , у собак , даже наши близкие родственники занимаются так
Точно , у собак , даже наши близкие родственники занимаются так
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65k
Фома Час назад
Комментарий к фото
Вот это точно , всю гадость подбирает на улице (добыча) , если не уследить , а дома привередлив .
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