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Чья же ты, система тюремных «call-центров»?

Чья же ты, система тюремных «call-центров»? (2 фото)

Автор:
19 октября 2020 20:49
Сообщество : Жить в России
Метки: ФСИН   банки   мошенники   
1089
2
Многие уже наверняка слышали, что ФСИН вызвалась решить проблему мошеннических «колл-центров» в российских тюрьмах, и собирается попросить на эти цели 3 млрд рублей. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова (ru.wikipedia.org/wiki/Романова,_Ольга_Евгеньевна) уверена, что это будет борьба «пчел против меда». Ведь обеспечивает эту «работу» само руководство зон и СИЗО.

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Метки: ФСИН   банки   мошенники   
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6k
sumrаknn 4 часа назад
Операторы связи могут вычислять звонильщиков легко из миллионов за несколько секунд почти всех. ну 90% с 5 звонка. Установить место по сигналам с вышек с точностью до нескольких метров - легко и не требует усилий. Любой айтишник за час напишет и отладит запрос выдающий сразу всех мошенников через несколько минут их работы. Но есть одна сложность - операторы с мошенников имеют огромные доходы и это ну совершенно вразрез идет с их желанием делиться. А органам на это тоже срать - ребята , у нас капитализм, дикий. Терпите.
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24k
Aqueronte Час назад
Я думаю что там где огромные деньги там и власть с криминалом реально вместе идут, надо народ просвящать чтобы деньги не переводили тогда и накроется это бизнес.
Мне недавно тётка звонила на городской, типа у вас пластиковые окна старше пяти лет на них распространяется гарантия завода-изготовителя и вам бесплатно проведут диагностику и регулировку окон.
На мой вопрос- что за завод, она перечислила мне штук 6 разных брендов, то есть она одной работает телефонисткой во всех заводах.
На элементарный вопрос- назовите ИНН, она начала сливаться, она такой информацией не владеет, её задача лишь связать меня и завод. На мой вопрос почему она не знает Инн организации в которой работает она ответила что сидит и в офисе ( где-то в центре, я не запомнил) и мне придётся к ним ехать. На мои слова что это им ко мне ехать надо положила трубку.
Я допускаю что не все знают Инн своей компании но её реакция, прикинуться маленьким человечком лишь убедила меня что она врёт, в колл-центре так не разговаривают и наверняка приготовлены обезличенные ответы на типовые вопросы.
Погуглив я увидел что прав, это мошенники, заходят в дом и разводят на ремонт, то что не требует ремонта объявляют сломанным и выкатывают ценник в 5-10 раз выше рынка.
Аналогично работают и частные мастера компьютеров, их задача не починить а развести на деньги.
Список можно продолжать.
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7k
Чё 2 часа назад
Позвонили мошенники. Записал номер, написал заявление в полицию. Через неделю приехал опер и больше часа уговаривал забрать заявление.
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−32
Lopux 3 часа назад
какие тюрьмы?
80% звонков из Украины:)))
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7k
Чё Lopux 2 часа назад
90% звонков с Билайна. По херу, откуда звонят - закрывать нахер операторов за обезличенные номера, тогда всё сразу станет прозрачно.
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36k
doker 4 часа назад
Самое прикольное - за неправомерное использование персональных данных их не привлечёшь. Они уже сидят!

Я, по-первой, возмутился... но дошло.
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7k
Otium7 4 часа назад
Ссылка coub.com
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17k
BillyBonzz 4 часа назад
Х...ясе, я даже и не думал что это все до таких масштабов могло разрастись, думал, ну сидят там чувачки, свободное время коротают, баблишка на игру в картишки себе на досуге зашибают кто как может да соревнуются меж собой по приколу кто лоха пожиже разведёт.
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−53
марик коршун 4 часа назад
«Во всём виноват Чубайс!»
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7k
Billi_Bons марик коршун Час назад
И порвавшийся презерватив.
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b0r
Спасибо всем, кто мне плюсует.
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