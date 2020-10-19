Чья же ты, система тюремных «call-центров»?

Ранним июльским утречком в СИЗО «Матросская тишина» произошёл необычайный шмон. Шмонали и сидельцев и ВОХРу. И делали это сотрудники СК и ФСБ. Быстро выяснилось, что инициатором самого большого кипеша прошлого лета стал Сбер, которого давно достали мошенники из «колл-центров». Много чего изъяли в камерах: симки, телефоны, беспроводные наушники — сотни гаджетов. Арестовали двух сотрудников, попавшихся под руку. Вот они, злодеи, рядовой инспектор и опер, которые затянули в СИЗО техники минимум на 7 млн рублей. Это они контролировали тюремный колл-центр, где было до 50 «сотрудников», которые делали в среднем 20 тысяч звонков каждую неделю. Это они затащили серьезное оборудование и каким-то невероятным образом делали так, что мощные глушилки, которыми давно оснащена «Матросская тишина», сделались совершенно бесполезными при работе тюремного колл-центра. Невероятные люди — этот опер и инспектор. Вдвоём заставили на себя работать всю тюрьму, обманули всех проверяющих, всех начальников, всех своих многочисленных коллег. И куда-то так лихо спрятали прибыль от работы колл-центра, что никто ее не нашел. Ни квартир себе не купили, ни машин. Очень коварные. Наверняка из Лэнгли к нам заброшены, никак не иначе.

Даже если кто-то не сталкивался до нынешнего года со злодеями из «колл-центров», то в этом году столкнулся наверняка. В одном только Сбербанке за первое полугодие 2020 года было зафиксировано около 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, а это вдвое больше, чем за весь 2019 год. И это только обратившиеся. И это только Сбер. А ведь звонят и из Альфы, и из ВТБ, и из Открытия. А знаете, почему вдруг такая вспышка? Потому что пандемия и карантин в местах лишения свободы. Если до карантина любым наблюдателям попасть в СИЗО и ИК было непросто, а реальной общественности практически невозможно, то карантин стал надёжным заслоном вообще для всех. А надзорные и всякие контролирующие органы, и без того пребывающие в вечном блаженстве от происходящего в тюрьмах, при карантине и вовсе умыли руки. Чего бы и не развернуться масштабно.

Кстати, до карантина, когда любому руководству ФСИН задавались вопросы о том, каким образом в СИЗО и в ИК попадают симки, телефоны, наушники и т. д., то руководство уверенно кивало в сторону родственников, адвокатов, общественных наблюдателей, правозащитников — вот они и носят. Уж мы их ловим-ловим, но ты их в дверь — они в окно. А в карантине доступ этих граждан был запрещен или крайне затруднен. И надо ж такому случиться: как только доступ закрыли, так техника в зоны и СИЗО хлынула мощным потоком, и банки взвыли. Сбер считает, что колл-центр есть в каждом третьем учреждении системы исполнения наказаний в России. Я бы сказала, что это по самым скромным подсчетам. По наблюдениям «Руси Сидящей» — в половине, если не больше. Вот же жулики, бандиты! Их сажают-сажают, а они опять за своё. И всё прибедняются, какие они несчастные, как их там не кормят и пытают. Всё верно. Не кормят и пытают, поэтому они вам и звонят. Не от хорошей жизни они это делают. И часто не по собственной воле. Нам в «Русь Сидящую» часто пишут люди, которые не стали жертвами, но им позвонили. Всё как по нотам: это колл-центр, вы совершили перевод, скажите код из смс, вдруг полушёпотом: «Помогите. Это ИК-47». Специально оставляю реальный случай, реальный номер ИК. Легко вычислить, мало где есть ИК с таким номером. Это Каменск-Уральский, Свердловская область.