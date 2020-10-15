ТОП 20 мест в Сочи — что посмотреть самостоятельно

Горный курорт «Роза Хутор» работает зимой и летом, как и остальные курорты горного кластера в Сочи. Зимой курорт предлагает 102 километра трасс, от учебных до Олимпийских склонов. Летом, курорт «Роза Хутор» принимает гостей на своих горных тропах.



На «Розу Хутор» приезжают, чтобы подняться в горы на высоту 2320 метров, на «Роза Пик» и полюбоваться горами, лесами и даже увидеть море. На курорте оборудованы тропы к водопадам, например парк «Менделиха».



На «Розе Хутор» три основных уровня высот. Нижний находится на высоте 560 метров, отсюда стартуют канатные дороги «Олимпия» и «Стрела», сюда приезжают автобусы, такси, есть стоянка для машин каршеринга. Высота 560 метров называется «Роза Долина», по которой течет горная река Мзымта. По ней приятно погулять по набережной, застроенной отелями и ресторанами. Оплата за посещение нижнего уровня не берется.



Горная олимпийская деревня находится на втором уровне канатных дорог, на высоте 1170 метров. Подняться на канатной дороге стоит от 890 рублей. Сегодня, на высоте 1170 метров работает много отелей, есть рестораны, кафе и магазины. С Роза Плато или горной олимпийской деревни открывается панорамный вид на горы. Развлечений летом и зимой здесь хватает, например летом можно покататься на родельбане, это механические сани, которые несутся по рельсам со скоростью до 40 км/ч. Стоимость поездки 860 рублей. Зимой есть тюбинг, катание на санях, ну и конечно горнолыжный отдых.