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ТОП 20 мест в Сочи — что посмотреть самостоятельно

ТОП 20 мест в Сочи — что посмотреть самостоятельно (35 фото)

Автор:
15 октября 2020 09:34
Сообщество : Путешествия
Метки: Куда сходить?   интересно   путешествия   сочи   фото   что посмотреть   
256
35
В Сочи есть что посмотреть в течение всего года, ведь получается, что Сочи — всесезонный курорт. Город в народном смысле и для туристов — все объекты инфраструктуры и территория от Туапсе до Красной Поляны.
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Метки: Куда сходить?   интересно   путешествия   сочи   фото   что посмотреть   
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bosayk Полчаса назад
Свалка бытовых отходов в районе Лао, на берегу горной речушки впадающей непосредственно в море, в центре пляжа санатория Белые ночи)
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