ТОП 20 мест в Сочи — что посмотреть самостоятельно

Гора Большой Ахун
Канатная дорога над Сочинским дендрарием
Смотровая площадка Роза Ветров
Парк «Южные культуры»
В парке «Южные культуры» грамотно сделаны дорожки и аллеи. Здесь очень приятно отдыхать сидя на лавочке и любуясь на уток, лебедей, плавающих в пруду. В парке не так много видов растений, как в сочинском дендрарии, но зато он спокойнее и уютнее.
Собор Михаила Архангела
Чайные домики в Уч-Дере
Исторический бульвар Сочи
Форелевое хозяйство
Имеретинская набережная
Совет №1. Арендуйте велосипед и осматривайте интересные места, не тратя уйму сил и времени.
Каньон Псахо. Мокрый и сухой каньон
Скайпарк
Парк включает высотный подвесной мост над рекой Мзымта, длина которого более 400 метров. Это самый длинный подвесной мост в мире. Также в парке есть тарзанки, одна из них высотой более 200 метров — самая высокая в Европе. Самые высокие качели имеют размах 170 метров, а самый быстрый троллей разгонит вас до 150 км\ч. В комплекс также входит веревочный парк «Маугли», скалолазный маршрут Виа Феррата. Скайпарк — кластер экстремального отдыха и крайне эпичные виды. Если вы приехали в Сочи, то посмотреть на такое чудо инженерии однозначно стоит.
Заброшенный санаторий Орджоникидзе
Автодром Сочи — трасса формулы 1
Группа компаний «Формула-1» заключило соглашение с автодромом Сочи при котором, предусматривалось проведение этапов «Гран-при России» ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.
Сама гонка — очень зрелищное событие, билеты на которое не дешевые. На 2020 год минимальная стоимость билетов от 4999 рублей на человека.
Добраться до автодрома Сочи можно общественным транспортом — на автобусе и электричке «Ласточка», остановки которых находятся у главного входа в парк. Если вы любитель гонок, то посмотреть однозначно нужно, ведь в Сочи построен один из немногих автодромов такого уровня для России.
Характеристики трассы:
Длина большого круга — 5848 м.
Длина малого круга — 2312 м.
Ширина трассы — от 13 до 15 м.
Сочи-парк
В Сочи-парке проходят шоу по мотивам сказок для детей, создана сказочная обстановка, чтобы маленьким гостям парка было интересно. Вечером парк светится огнями, работает много заведений общепита и кафе. Погулять здесь очень приятно, посетить парк стоит, но конечно если вы любите такие развлечения.
Сочинский Дендрарий
Гуляя по Дендрарию, можно увидеть японский сад, пруды с утками и гусями, вольеры со страусами и павлинами, беседки для отдыха, статуи и украшенные старые лестницы. В саду высажено множество видов субтропических растений, эвкалипты, кипарисы. Сочинский дендрарий заботливо поддерживают в отличном состоянии, центральная часть похожа на дворцовый парк с растениями и широкими шикарными лестницами.
Океанариум в Адлере
Каждый день в прозрачном тоннеле на забаву зрителям кормят акул. Аквариумы разделены на несколько тематических зон. В океанариуме обитают не только рыбы, но и черепахи, акулы, мурены. Есть небольшие открытые пруды, где можно покормить рыб, кормом, который продается в автоматах рядом.
Олимпийский парк
Дача Сталина
Тисо-самшитовая роща и каньон Чертовы ворота
Каньон Чертовы Ворота находится на реке Хоста, он является природным бассейном с огромными каменными гротами, все это в окружении самшита и лиан. По пути вас ожидают развалины крепости, пещера, скалы по бокам каньона, чистая вода, в которой приятно искупаться в жару. Есть маршрут более спокойный, на нем можно погулять по дорожкам, а для отдыха поставлены скамейки.
Ореховский водопад
Ахштырская пещера
Вход в пещеру находится в 120 выше реки Мзымта, подняться ко входу можно по лесной тропе. При входе есть лестницы, внутри пещеры проведено освещение. От входа открывается вид на живописный каньон Белые скалы.
Поющий фонтан в Олимпийском Парке
Агурские водопады
Скала Прометея и Орлиные скалы
Каньон Белые скалы
Прогулка по Навагинской улице
Поселок Красная Поляна
Если вы хотите посетить курорт летом — ТОП 50 мест в Красной Поляне летом. В Красной Поляне и на курортах инфраструктура на высоком уровне, но естественно не обошлось без нюансов. Здесь есть комфортные отели, на высоте свыше 1000 метров, вкусные рестораны, в том числе высоко в горах, и все, что нужно для настоящего отдыха телом и душой.
Зимой, в Красной Поляне собирается туристов, словно летом в Сочи — то есть очень много. Развлечений на горных курортах и в поселке немало, большенство связано с активным отдыхом.
Горный курорт «Роза Хутор»
На «Розу Хутор» приезжают, чтобы подняться в горы на высоту 2320 метров, на «Роза Пик» и полюбоваться горами, лесами и даже увидеть море. На курорте оборудованы тропы к водопадам, например парк «Менделиха».
На «Розе Хутор» три основных уровня высот. Нижний находится на высоте 560 метров, отсюда стартуют канатные дороги «Олимпия» и «Стрела», сюда приезжают автобусы, такси, есть стоянка для машин каршеринга. Высота 560 метров называется «Роза Долина», по которой течет горная река Мзымта. По ней приятно погулять по набережной, застроенной отелями и ресторанами. Оплата за посещение нижнего уровня не берется.
Горная олимпийская деревня находится на втором уровне канатных дорог, на высоте 1170 метров. Подняться на канатной дороге стоит от 890 рублей. Сегодня, на высоте 1170 метров работает много отелей, есть рестораны, кафе и магазины. С Роза Плато или горной олимпийской деревни открывается панорамный вид на горы. Развлечений летом и зимой здесь хватает, например летом можно покататься на родельбане, это механические сани, которые несутся по рельсам со скоростью до 40 км/ч. Стоимость поездки 860 рублей. Зимой есть тюбинг, катание на санях, ну и конечно горнолыжный отдых.
Горный курорт «Красная Поляна»
Второй уровень канатки — 960 метров. Здесь, как и на Роза Хутор есть плато с отелями, ресторанами, прокатами. Можно прогуляться в горах, либо позагорать, лежа на шезлонге. Отсюда можно сходить в поход, например на водопад Поликаря. С уровня 540 метров можно подняться на воздушном шаре, покататься на квадроциклах.
Самая интересная площадка — уровень 2200 метров. Здесь есть обзорная площадка, с которой на 360 метров видно горы. Как на ладони окажется поселок Красная Поляна, село Эсто-Садок и окружающие курорты. С высоты 2200 метров ходят в трекинг по хребту Аибга, на водопады, горные озера.
Горный курорт «ГТЦ Газпром»
Курорт «Лаура» более спокойный, семейный, здесь много развлечений для взрослых и детей. На курорте есть «Хаски-парк» с собаками, парк «Зеленая планета» с большими фигурами животных, есть аттракцион родельбан, катание на квадроциклах, конные прогулки в горах. С «Лауры» ходят в походы на один или несколько дней. Здесь есть популярный и один из самых красивых маршрутов — поход на Бзерпинский Карниз.
Горный комплекс «Альпика Сервис» выше «Лауры», он имеет высоту 2250 метров, станция «Приют Ветров». Летом с вершины также можно полетать на параплане, насладиться закатом. Зимой на «Альпике» катаются только опытные горнолыжники, склоны курортов — красные и черные трассы.
Источник:
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