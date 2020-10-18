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Самая опасная рыба российских рек

Самая опасная рыба российских рек (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2020 09:03
Метки: видео   опасная   рыба   факты   фото   
877
3
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Наиболее опасная рыба российских водоемов не имеет ни острых зубов, ни огромных размеров. акбалык, «белая рыба», опасна другим: она содержит яд, похожий на яд рыбы фугу.

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Метки: видео   опасная   рыба   факты   фото   
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7  комментариев
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9k
котегRUS 2 часа назад
странно...
а гид у Иссык-Куля мне ничего этого не объяснял, просто стояли и ловили её в горном ручье
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vitenok котегRUS 54 минуты назад
И что потом было, вы умерли? Расскажи, интересно же.
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Corvus Corax 9 минут назад
Понятно теперь поведение Безнадежного... рыбки в своем Узбекистане покушал...
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3k
NONAME Полчаса назад
у нас эту рыбу называют "мирон", общепринятое название - УСАЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ (Barbus barbus)
рыба вполне себе на вкус отличная только нелься употреблять в пищу её икру и при разделке тщательно удалять внутреннюю плёнку . соблюдение этих простых правил позволит наслаждаться уловом
в Белоруссии занесён в Красную Книгу и лов мирона незаконен ... хотя развелось его и реально много на Днепре на участке Дубровно - Орша.
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