Самая опасная рыба российских рек

Наиболее опасная рыба российских водоемов не имеет ни острых зубов, ни огромных размеров. акбалык, «белая рыба», опасна другим: она содержит яд, похожий на яд рыбы фугу.
Маринки, акбалык и схизоторакс — все это название одной и той же рыбы. Водится она преимущественно в реках и озерах ближе к востоку страны.
Выглядит акбалык довольно безобидно. В отличии от той же фугу, она не надувается в шар и не выставляет иглы — их у нее просто нет.
Рыбачить на маринки обычно ходят только опытные рыбаки. Организм рыбы вырабатывает белковый яд. Таким образом рыба защищает себя от хищных птиц: чайки и другие представители пернатых охотников действительно никогда не станут охотится на акбалык.
Тем не менее, рыба отличается вкусным, нежным мясом. Употреблять ее в пищу можно, главное тщательно убрать всю икру, черную пленку и жабры, в которых скапливается весь яд.
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а гид у Иссык-Куля мне ничего этого не объяснял, просто стояли и ловили её в горном ручье
рыба вполне себе на вкус отличная только нелься употреблять в пищу её икру и при разделке тщательно удалять внутреннюю плёнку . соблюдение этих простых правил позволит наслаждаться уловом
в Белоруссии занесён в Красную Книгу и лов мирона незаконен ... хотя развелось его и реально много на Днепре на участке Дубровно - Орша.