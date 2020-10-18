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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 118 постов • 30 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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Карма в действии

Карма в действии (2 фото + 11 гиф)

Автор:
18 октября 2020 09:02
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: в дейстаии   карма   прикол   
2058
13
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Тот случай, когда получают по заслугам...

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Метки: в дейстаии   карма   прикол   
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5  комментариев
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996k
Сергей 2 часа назад
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alertol 14 минут назад
Предпоследняя просто супер. Жаль не везде так. (и жаль что с большой вероятностью постановка)
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644
Евгений 39 минут назад
Верблюды сами себе красавчики, никакой кармы не дожидаются))
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1k
Jorr Час назад
Не могу не лайкнуть пост.
Потому что гордость берёт за боженьку!
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Автор поста Jorr 7 минут назад
Я бы оставил только первое предложение.
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