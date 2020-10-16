Секас, халява и скрин: угадай значение забытых слов

Словарь Даля называется словарём живого языка. Тем не менее примерно 40% слов из этого легендарного словаря уже умерли, а некоторые выжившие кардинально сменили значение.
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