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Секас, халява и скрин: угадай значение забытых слов

Секас, халява и скрин: угадай значение забытых слов

Автор:
16 октября 2020 18:51
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: даль   русский язык   слова   словарь   старина   тест   угадай   язык   
815
1
Словарь Даля называется словарём живого языка. Тем не менее примерно 40% слов из этого легендарного словаря уже умерли, а некоторые выжившие кардинально сменили значение.
1. Хижа
1. Хижа
Маленькая хижина
Болото
Вид рыб
Слякоть

Источник:

2. Скрин
2. Скрин
Зеркало
Сундук
Окно
Записка

Источник:

3. Секас
3. Секас
Большой сундук
Половой акт
Сельскохозяйственный инструмент
Птица

Источник:

4. Порно (это наречие, отвечает на вопрос "как?")
4. Порно (это наречие, отвечает на вопрос "как?")
Приятно
Скользко
Мокро
Крепко

Источник:

5. Халява
5. Халява
Голенище сапога
Уксус
Подарок
Телега

Источник:

6. Двач
6. Двач
Хапуга
Неудачник
Два сросшихся предмета
Второй по счёту предмет

Источник:

7. Кавыглаз
7. Кавыглаз
Порча
Буян
Инвалид
Окно

Источник:

8. Рюма
8. Рюма
Сосуд
Плакса
Сарай
Лжец

Источник:

9. Выдень
9. Выдень
Рабочий день
Праздник
Водяной
Гулящий человек

Источник:

10. Задница (первое значение: "задняя часть тела животных и человека". Угадайте другое значение, которое уже в словаре Даля помечено как устаревшее)
10. Задница (первое значение: "задняя часть тела животных и человека". Угадайте другое значение, которое уже в словаре Даля помечено как устаревшее)
Чёрный ход
Некрасивый человек
Безвыходное положение
Наследство

Источник:


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Источник:

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Метки: даль   русский язык   слова   словарь   старина   тест   угадай   язык   
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CHYCMYMPUK 40 минут назад
Задница... 5 только угадал
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6k
kaboza 9 минут назад
5
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994k
Сергей 49 минут назад
Спасибо! Было интересно, хотя угадал (узнал) только 5 значений!
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