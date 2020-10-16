Минутка милоты: кот пригрел крохотных поросят

32-летняя Эдриенн Джейкобс управляет заповедником диких животных в Юнион-Пойнте, штате Джорджия. Недавно она спасла помет поросят от недобросовестного заводчика и поняла, что их слишком рано забрали от мамы. Вскоре поросята подружились с другим спасенным животным, котом по имени Мак. Они быстро стали неразлучны и даже начали вместе спать. Однажды поросята приняли четырехмесячного кота за маму и попытались найти у него молоко, а тот, к удивлению Эдриенн, не стал возражать. «Мак их обожает, он умоляет их потискаться с ним», — рассказала Эдриенн.