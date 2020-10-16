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Сообщество Без кота и жизнь не та 682 поста • 330 подписчиков подписаться
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Минутка милоты: кот пригрел крохотных поросят

Минутка милоты: кот пригрел крохотных поросят (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 16:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире животных   животные   коты   милота   
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Умилительное видео о том, как осиротевшие поросята приняли кота за мамку, а тот оказался слишком добросердечным и не стал их разочаровывать.

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Метки: в мире животных   животные   коты   милота   
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zeros68 Час назад
Минуточку ... Кот! Поросята маленькие, сироты,, кормить..Как????
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