Минутка милоты: кот пригрел крохотных поросят

Умилительное видео о том, как осиротевшие поросята приняли кота за мамку, а тот оказался слишком добросердечным и не стал их разочаровывать.
32-летняя Эдриенн Джейкобс управляет заповедником диких животных в Юнион-Пойнте, штате Джорджия. Недавно она спасла помет поросят от недобросовестного заводчика и поняла, что их слишком рано забрали от мамы. Вскоре поросята подружились с другим спасенным животным, котом по имени Мак. Они быстро стали неразлучны и даже начали вместе спать. Однажды поросята приняли четырехмесячного кота за маму и попытались найти у него молоко, а тот, к удивлению Эдриенн, не стал возражать. «Мак их обожает, он умоляет их потискаться с ним», — рассказала Эдриенн.
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