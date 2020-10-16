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Александр Татарский и мультфильм «Падал прошлогодний снег».

Александр Татарский и мультфильм «Падал прошлогодний снег». (8 фото + 3 видео)

Автор:
16 октября 2020 00:09
Метки: интересно   история создания   мультфильмы   
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Мультфильм Александра Татарского о мужичке-недотепе, который отправился в лес на поиски елки, вот уже много лет является непременным атрибутом новогодних праздников. Сегодня сложно представить, почему в 80-х юмор Татарского не просто не оценили, а даже не хотели выпускать мультфильм на экраны.

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Метки: интересно   история создания   мультфильмы   
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Anton Chigurh 3 часа назад
Мультик- эпоха
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8k
Игорь 3 часа назад
Это из блога Садальского, что-ли? Татарский сам пояснял про работу с актером. Изначально голос записала Лия Ахеджакова. На основе ее хронометража был сделан мультфильм. Но после сведения звука и изображения комиссия не приняла мультфильм. Он сдавался к концу года и горели сроки, а студия из-за этого лишалась премии. Тогда, случайно, попался Садальский. Он писал голос к другому мультфильму. Его попросили озвучить, как в кино, видя на экране уже готовый мультфильм. ЗА одну ночь он это сделал. За это ему режиссер был очень признателен, что он остался работать в ночную смена, не смотря на то, что день отработал на другом мульте. Его нет в титрах только в премьерный выпуск. Позже его включили отдельно, поблагодарив. Причина не включения простая. Титры тоже были слеплены из пластилина, и там в озвучании была фамилия Ахеджаковой. Эту часть вырезали, так как слепить за сутки новые титры просто физически было невозможно. А потом просто нарисовали и вклеили в позднюю версию фамилию Садальского.
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345
Утренний вечер 3 часа назад
Вот такие вот посты должны быть тут, а не из одного видио и 3-х предложений.
Автору - Спасибо!
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
Гениальный мульт.
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5k
Сергей 3 часа назад
Это искусство. И детство. Пластилиновая ворона и Падал прошлогодний снег это то, что останется с нами навсегда. Спасибо, что вы это сделали.
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