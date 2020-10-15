Велоцираптор: Голливуд создал чушь. Мифы и правда об умных «супер хищниках»

Кроме того, нет никаких доказательств, что они вообще охотились и жили группами. Дети велоцирапторов абсолютно точно добывали пищу сами, что никак не вяжется с концепцией коллективного образа жизни. Все современные стайные животные тщательно следят, чтобы их детишки не окочурились раньше времени и не пускают их в вольное плавание. Да и мозгов у рептилий было не больше, чем у курицы. Так что ребята были «интеллектуалами» на уровне страусов, чей мозг меньше глаза.

С правильного ракурса даже мелкий петух может выглядеть эпично.