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Велоцираптор: Голливуд создал чушь. Мифы и правда об умных «супер хищниках»

Велоцираптор: Голливуд создал чушь. Мифы и правда об умных «супер хищниках» (6 фото)

Автор:
15 октября 2020 21:27
Метки: животные   интересно   факты   
807
6

Ловкие и быстрые стайные хищники до 200 килограммов. Настоящие интеллектуалы среди закованных в чешую чудовищ — именно такой образ велоцирапторов внедрила в массовую культуру комедия для палеонтологов (остросюжетный боевик для остальных) под названием «Парк Юрского периода». На деле же это... эээ... кучка боевых петухов?

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Метки: животные   интересно   факты   
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16  комментариев
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11k
gavrosh 3 часа назад
Вы ещё скажите, что хоббитов не бывает)
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11k
gavrosh maclay 3 часа назад
Это орки)))
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1k
Aleksandr Varich 8 минут назад
Фы нифефо не докафефе !!
Фы нифефо не докафефе !!
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12
Вася с ложкой 44 минуты назад
С этого момента я должен верить Автору ? Пойду всю жизнь переосмыслю ...надо только проверить что бумага не кончилась .
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27k
lem02 Час назад
Спилберг и не скрывал ни когда, что снимал не документальное кино.
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66k
Фома Час назад
Скажем так, 70см роста, это явно не бройлер современный, а рост довольно большой собаки или кошачьих представителей, что же длину не указал его? А Спилберг , снимал свой фильм по книге Майкла Крайтона, да и вообще, если представление о пернатых динозаврах и было в то время у кого, так это у учёных и немногих любознательных людей, так что Спилберг, снимая свой фильм, снимал так как, как представляют динозавра обычные люди, не обремененные знанием палеонтологии и в общем это стереотип, но устоявшийся, а снимал он не документальный фильм, а блокбастер, с целью заработать бабла , и отход от устоявшегося изображения динозавра мог повредить .
Ссылка youtu.be
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30k
Nefrion Час назад
Велоцираптор: Голливуд создал чушь. Мифы и правда об умных «супер хищниках»
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19k
Юрьевич 2 часа назад
"Самые крупные виды сих динозавров были ростом не больше 70 сантиметров и весом со среднюю собачку."
"Этих «опасных стайных хищников» можно было разогнать пинками!"

Если кто довольно часто был в деревне, то знает, что петухи (самцы кур) попадались очень даже драчливые и отмороженные, порой отбиться от таких даже взрослому человеку стоило труда, если у него в руках не было хорошей палки, ну а ребёнку практически не реально. Теперь увеличьте такого петушка раза в 4-5 и поймёте, что поединок с таким можете уже проиграть, ну или уж точно получите серьёзные травмы. Ну а стадо из 3-4-х таких петушков вам просто не оставит шансов от слова совсем.
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11k
Алекс 2 часа назад
Рукацараптор. Лютая зверюга.
Рукацараптор. Лютая зверюга.
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36k
doker 2 часа назад
Велоцираптор всё одно - опасный хищник. Факт!

Велоцираптор всё одно - опасный хищник. Факт!
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61k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
вообще-то их правильное название велоцарапторы потому что они ездили на великах и царапались
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9k
Dihydrogen Monoxide Gogaren_3Meu 2 часа назад
Если гонки на великах - велогонки, то как называются гонки на самокатах? ))
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9k
Serg2001 Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Да лааадно!!!...))
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9k
Serg2001 2 часа назад
А вот и спортсмены
А вот и спортсмены
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