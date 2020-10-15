Велоцираптор: Голливуд создал чушь. Мифы и правда об умных «супер хищниках»

Ловкие и быстрые стайные хищники до 200 килограммов. Настоящие интеллектуалы среди закованных в чешую чудовищ — именно такой образ велоцирапторов внедрила в массовую культуру комедия для палеонтологов (остросюжетный боевик для остальных) под названием «Парк Юрского периода». На деле же это... эээ... кучка боевых петухов?
Пожалуй, я не смогу подобрать лучшей характеристики для описания велоцирапторов, чем боевые петухи. Этих «опасных стайных хищников» можно было разогнать пинками!
Как выглядит велоцираптор по актуальным данным.
Самые крупные виды сих динозавров были ростом не больше 70 сантиметров и весом со среднюю собачку.
Да-да, эта курица тот самый "большой и грозный хищник".
Кроме того, нет никаких доказательств, что они вообще охотились и жили группами. Дети велоцирапторов абсолютно точно добывали пищу сами, что никак не вяжется с концепцией коллективного образа жизни. Все современные стайные животные тщательно следят, чтобы их детишки не окочурились раньше времени и не пускают их в вольное плавание. Да и мозгов у рептилий было не больше, чем у курицы. Так что ребята были «интеллектуалами» на уровне страусов, чей мозг меньше глаза.
С правильного ракурса даже мелкий петух может выглядеть эпично.
А вот главную отличительную черту велоцираптора в фильме не показали. Ведь динозавр не носил кольчугу из чешуи, наш герой был почти полностью покрыт перьями! Вкупе с теплокровностью (которая по последним данным у динозавра тоже была), такой покров обеспечивал пушистых динозавриков уникальной для своего времени способностью: не зависеть от температуры окружающей среды. Поэтому боевой петух носился как в попу ужаленный и днём и ночью!
Как и любой мелкий хищник конца мелового периода, гонялся велоцираптор преимущественно за детишками более крупных динозавров и нашими предками-млекопитающими. И те, и другие были весьма манёвренными созданиями, поэтому наш герой обзавёлся длинными пёрышками на передних лапках.
Правильное растопыривание ручек в стороны позволяло ему входить в повороты, а не влетать башкой в ближайшее дерево, коих на территории Китая и Монголии тогда было больше, чем сейчас азиатов.
Стоит заметить, что почти полное оперение велоцирапторов доказано ещё в конце 20 века, поэтому Стивен Спилберг явно был далёк от желания сделать фильм реалистичным.
Ну и напоследок: их огроменные когти на ногах нужны были совсем не для нарезания чужой плоти на ломтики и даже не для хирургического прокалывания артерий. Они просто-напросто удерживали добычу, чтобы та не сбежала, пока хищник делает ей серию смертельных укусов.
Вот что за огорчение с этими велоцирапторами! Вместо кошмарных убийц по земле, оказывается, бродили скучные ящерки размером чуть больше бройлера!
Источник:
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"Этих «опасных стайных хищников» можно было разогнать пинками!"
Если кто довольно часто был в деревне, то знает, что петухи (самцы кур) попадались очень даже драчливые и отмороженные, порой отбиться от таких даже взрослому человеку стоило труда, если у него в руках не было хорошей палки, ну а ребёнку практически не реально. Теперь увеличьте такого петушка раза в 4-5 и поймёте, что поединок с таким можете уже проиграть, ну или уж точно получите серьёзные травмы. Ну а стадо из 3-4-х таких петушков вам просто не оставит шансов от слова совсем.