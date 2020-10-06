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Российские космонавты не смогли устранить утечку воздуха с помощью скотча

Российские космонавты не смогли устранить утечку воздуха с помощью скотча (5 фото)

Автор:
06 октября 2020 15:05
Сообщество : Космос
Метки: воздух   давление   космонавты   мкс   скотч   утечка   
1944
5

Возможно, в скором времени на МКС придется доставлять изоленту воздух, считают специалисты.

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Метки: воздух   давление   космонавты   мкс   скотч   утечка   
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30  комментариев
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7k
Михаил 53 минуты назад
Эх. Жалко утечка произошла не на американском сегменте станции. Можно было бы тогда позубоскалить про техническую отсталось америкосов...
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25k
labuda.blog Михаил Полчаса назад
А ты думаешь если твои хозяева туалет наконец-то сделали то уже Россию догнали?
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2k
VL 15 минут назад
афтар пусть изолентой своё ипало заклеит.
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−1
matkov02 18 минут назад
Ну если уже "скотч" не помогает, то тут и "наука" в огромном лице Рогозина бессильна ...
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1k
Digektor Полчаса назад
Намажте пеной снаружи и смотрите, что у вас запузырыться :)))))))
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631
Симплекс 59 минут назад
Мне всё равно, на чьей половине утечка. Случаи разные бывают, а это вообще космос. А толщина стенок миллиметра 2-3 всего. Но показательно то, с каким смаком наши новостные программы рассказывали, что утечка именно у америкосов.
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2k
Georgy Aleksandrov Час назад
последний абзац как бы говорит о том, что проблема есть, но как бы и хрен с ней.
на фоне камчатки, новой самоизоляции, курса валюты, нищающего населения и т.п. - это конечно мелочи
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−27
сталена пакет Час назад
это рывок или прорыв?
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16k
голландец 2 часа назад
это должно быть настольной книжкой на МКС

это должно быть настольной книжкой на МКС
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4k
Lucky 2 часа назад
Так ведь ранее писали, что это пиндосы дырок насверлили. Так может у них и спросить?
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19k
мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Ну как-же так?Там же столько икон развешено...Может крестный ход учинить за избавление от утечки?
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39k
Соломей мистер Конвей Твитти 58 минут назад
точно.тебя отправить, без скафандра
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323
Nane First NameLast 2 часа назад
Нужно было этих чуваков спросить. Или Гундяев не позволяет Рогозину общаться с гадскими амерами?

Нужно было этих чуваков спросить. Или Гундяев не позволяет Рогозину общаться с гадскими амерами?
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2k
kappaneed 2 часа назад
Потому что работает только синяя изолента, скотч, это как безалкогольное пиво или резиновая баба...
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2k
kappaneed Дмитрий Час назад
Серебристая, это уже тейп)
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323
Nane First NameLast Дмитрий 52 минуты назад
В РФ синяя - это изолента липкая. Она толстая в сравнение со скотчем липкой лентой и тянется. Например, замотать скотчем временную проводку - ё.б.о.м токнет. А если синей изолентой - не пробьет. Материалы очень под разное заточены. Сравнивать их нельзя.
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2k
kappaneed Nane First NameLast 49 минут назад
Мне 45, я в курсе, что такое синяя изолента))
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323
Nane First NameLast kappaneed 44 минуты назад
Ну мало ли. В вечно загнивающей не видели синей отродясь. А немцы тоже уточняют и не стесняются рекламацию накатать, если что недопоняли. Хоть там уже и не работаю, но рефлекс остался)) Лучше уточнить, чем недоуточнить.))
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4k
Дмитрий Nane First NameLast 42 минуты назад
Все, понял терминологию, спасибо.
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Они не знали просто одну заповедь: если скотч не держит - значит мало скотча!
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71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Значит добавят пару рейсов с баллонами..... Шопаделать....
Нельзя же воспользоваться аэрозольным клеем-герметизатором.....
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11k
Объект реальности Броненосец Потелкам Час назад
Они не знают куда его наносить вот в чем проблема, как я понял.
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71k
Броненосец Потелкам Объект реальности Час назад
Поток вытекающего воздуха сам вынесет мелкодисперсный клей к месту утечки
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631
Симплекс Броненосец Потелкам 56 минут назад
Так там нет потока, как я понял. Была новость, что конфетти не помогли выяснить, в каком месте дыра.
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11k
Объект реальности Броненосец Потелкам 40 минут назад
раньше они им надышутся чем его куда то вынесет.
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Броненосец Потелкам Объект реальности 39 минут назад
Отсек герметично отсекается.
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