Российские космонавты не смогли устранить утечку воздуха с помощью скотча

Космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру не удалось устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда" при помощи скотча. Давление в "протекающем" отсеке продолжает снижаться, об этом сообщил экипаж в разговоре с Землей, который транслировало НАСА.

Российские космонавты в воскресенье заклеили скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле. Сделать это им посоветовали специалисты с Земли, решившие, что со временем уплотнители могли износиться и начать течь. После проделанной работы экипаж на ночь закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезды", где находится стыковочный узел, и измерил давление.