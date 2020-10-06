Российские космонавты не смогли устранить утечку воздуха с помощью скотча

Возможно, в скором времени на МКС придется доставлять
изоленту воздух, считают специалисты.
Космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру не удалось устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда" при помощи скотча. Давление в "протекающем" отсеке продолжает снижаться, об этом сообщил экипаж в разговоре с Землей, который транслировало НАСА.
Российские космонавты в воскресенье заклеили скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле. Сделать это им посоветовали специалисты с Земли, решившие, что со временем уплотнители могли износиться и начать течь. После проделанной работы экипаж на ночь закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезды", где находится стыковочный узел, и измерил давление.
Как оказалось, скотч не помог. Открыв люк в понедельник утром, Ивашинин сообщил в подмосковный Центр управления полетами, что давление в отсеке составляет 617 миллиметров ртутного столба. Перед закрытие люка оно составляло 732 миллиметра ртутного столба, то есть за 13 часов давление снизилось на 115 миллиметров (примерно по 9 миллиметров в час).
Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена еще год назад, в сентябре 2019 года. Однако в августе-сентябре 2020 года утечка возросла в пять раз - с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки. Экипаж МКС дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы выяснить, где находится "брешь". И ее обнаружили промежуточной камере модуля "Звезда".
Падение давления составляет на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба в сутки. В "Роскосмосе" сообщили, что это не представляет опасности для космонавтов и никак не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая" и она то есть, то ее нет, а отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметров космонавты могут и не найти. Возможно, на МКС придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если российским космонавтам в течении длительного времени не удастся найти и "обезвредить" утечку.
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на фоне камчатки, новой самоизоляции, курса валюты, нищающего населения и т.п. - это конечно мелочи
Нельзя же воспользоваться аэрозольным клеем-герметизатором.....