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На МКС произошла утечка воздуха, экипаж укрылся в российском сегменте станции

На МКС произошла утечка воздуха, экипаж укрылся в российском сегменте станции (3 фото)

Автор:
21 августа 2020 14:51
Сообщество : Космос
Метки: воздух   космонавты   космос   микротрещина   мкс   утечка   
2801
3

Теперь, похоже, дырку в корпусе просверлили уже американцы. А если серьезно, считается, что причина утечки кроется в попадании метеорита или космического мусора.

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Метки: воздух   космонавты   космос   микротрещина   мкс   утечка   
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24  комментария
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23k
Fat Lynx 4 часа назад
Да заберите у них уже дрель!
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3k
Alex 17 минут назад
Как где дырка, так Россия впереди планеты всей.
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2k
Raf Полчаса назад
При Мире такой фигни не было!
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63
Nane First NameLast 2 часа назад
А что делали российские приборы в американском сегменте? Тем более приборы телеметрии. Меня терзают смутные сомнения.

Это как советские луноходы воровали пробы грунта у американских марсоходов. А теперь российсие приборы крадут в американском сегменте давление и потом поднимают тревогу.
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4k
Nikolay 2 часа назад
Отберите у космонавтов дартс!
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636
The mask 2 часа назад
Опять кто-то захотел домой раньше времени?
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8k
koleos72 2 часа назад
Шерше ля фам!
Шерше ля фам!
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10k
Дядя Саша 3 часа назад
Там оборудования на миллиарды, да поставьте уже камеры наблюдения... Или дорого?
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80
Игорь Меншиков 3 часа назад
если микротрещина то не просверлили а станция разваливается
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−62
радонеж 3 часа назад
это дело рук Обэмы
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4k
Игорь 3 часа назад
шо, опять? (с)
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−75
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Происхождение отверстия остается неизвестным, а результаты расследования засекречены.

Ну результат засекретили, но поздно. Рогозин в каком-то интервью проговорился, что отверстие было сделано ещё на земле, а уж потом инфу засекретили.
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3k
Vadim Обратная сторона Луны 3 часа назад
Обама по дороге в лифт завернул в цех сборки Союзов.
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4k
sivanov1079 Vadim 2 часа назад
Трэщина в пиндо-сегменте
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Сопьются у русских в гостях.
Сопьются у русских в гостях.
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3k
Vadim Андрей Ватрушкин 3 часа назад
А почему о нем во множественном числе?
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7k
Андрей Ватрушкин Vadim 3 часа назад
Все не вошли на фотографию, а один он не пьет. Поэтому о нем во множественном числе.
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1k
Alphyn 3 часа назад
На самом деле сложно представить, что испытывают там люди. Жуть, сидишь в долбанной коробке, а там ещё и воздух выходит.
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16k
turyst 3 часа назад
Герметик... Салфетки...

Главное - хвост!

Герметик... Салфетки... Главное - хвост!
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1k
Past turyst 2 часа назад
Что делает заяц? Просто волк уж слишком довольный)))
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1k
Запускайте Берлагу! 4 часа назад
Воздух свободы уходит с американской стороны МКС
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1k
Outcast 4 часа назад
Отберите уже у американцев дрель, а то у них похоже какой то дятел завёлся .
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Outcast 3 часа назад
Дятел и без дрели продолбит...
)))))))
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