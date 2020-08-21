На МКС произошла утечка воздуха, экипаж укрылся в российском сегменте станции

Теперь, похоже, дырку в корпусе просверлили уже американцы. А если серьезно, считается, что причина утечки кроется в попадании метеорита или космического мусора.
Вчера вечером на Международной космической станции (МКС) прозвучал сигнал тревоги - российские приборы зафиксировали падение давления. Утечка воздуха была обнаружена в американском сегменте станции. Экипаж в полном составе был вынужден перейти в российский модуль "Звезда" на три дня, чтобы обнаружить точное местоположение микротрещины.
"На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", добавив, что утечка не несет угрозу жизням членов экипажа.
Одной из возможных причин утечки атмосферы станции специалисты называют возможное попадание метеорита или фрагмента космического мусора в корпус МКС.
"Специалисты предварительно считают, что одной из возможных причин обнаруженной на МКС утечки воздуха может являться пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора", - сообщил источник ТАСС.
В прошлый раз утечка воздуха на МКС произошла в 2018 году. Утечка случилась из-за микротрещины диаметром 1,5 миллиметра в космическом корабле «Союз МС-09». Отверстие заделали при помощи салфеток и герметика, не забыв этот способ запатентовать. Происхождение отверстия остается неизвестным, а результаты расследования засекречены.
По одной из версий, пишет РЕН ТВ, отверстие на борту МКС просверлили
инопланетяне американцы.
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Это как советские луноходы воровали пробы грунта у американских марсоходов. А теперь российсие приборы крадут в американском сегменте давление и потом поднимают тревогу.
Ну результат засекретили, но поздно. Рогозин в каком-то интервью проговорился, что отверстие было сделано ещё на земле, а уж потом инфу засекретили.
Главное - хвост!
)))))))