На МКС произошла утечка воздуха, экипаж укрылся в российском сегменте станции

Вчера вечером на Международной космической станции (МКС) прозвучал сигнал тревоги - российские приборы зафиксировали падение давления. Утечка воздуха была обнаружена в американском сегменте станции. Экипаж в полном составе был вынужден перейти в российский модуль "Звезда" на три дня, чтобы обнаружить точное местоположение микротрещины.

"На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", добавив, что утечка не несет угрозу жизням членов экипажа.