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Статусы шматусы

Статусы шматусы (1 фото)

Автор:
15 октября 2020 10:01
Метки: история   телефон   факты   юмор   
1194
1
просто тупо достала эта истерия по поводу огрызков

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Метки: история   телефон   факты   юмор   
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38  комментариев
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3k
Пепелац 3 часа назад
Напомнило...
Стоит прилично одетый мужчина в Нью-Йорке возле небоскреба и курит.
Подходит к нему журналистка и говорит:
- Здравствуйте, я корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Можно задать вам несколько вопросов?
- Да задавайте, я в принципе не спешу…
- Вот я вижу что у вас сигарета в зубах… Значит Вы, вот, курите.. А, простите, как долго вы курите?
- Мне сейчас 43, и курю я с 16 лет…
- Так.. А вот какие сигареты вы курите, если не секрет?
- Да не секрет «Мальборо»..
- И последний вопрос а сколько сигарет в день?
- Ну пачки полторы две…
Журналистка достает калькулятор, что-то долго считает и снова обращается к мужичку:
- А вот вы знаете, если бы вы не курили, то на сэкономленные деньги вы могли бы купить вот этот вот небоскрёб?
- Серьезно?!.. А вот вы сами курите?
- Нет, я не курю.
- И что, небоскрёб у вас есть?
- Нет, небоскреба у меня нет…
- А я курю, и небоскрёб мой.
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3k
Mike Snow 2 минуты назад
Ну хз, многие меня уверяют, что айфон крут. Да, соглашусь, что работает он стабильнее, добротный... но цена и ежемодельное кастрирование чего-то и продажа того, что должно идти в комплекте отдельно это уже перебор. Я в 17 году купил себе Сяоми - батарея вполне себе, функции все меня устраивают, сравнивал с более современными - так он по характеристикам актуален, не уступает, а иногда и превосходит более поздние модели, работает, есть не просит, меняю только защитные стекла по мере разбивания. У кого денег на 1000 айфонов тот не будет его совать в нос каждому, а вот нищебродские понты это святое...
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675
Dmitry Maleev 3 минуты назад
Я владелец iPhone, но при этом у меня есть Google Pixel и моя старенькая первая Nokia 3310. Пользуюсь iPhone, потому что удобно. Да, именно удобно, а не понты или еще что то... Там банк клиенты, программы для путешествий, программы в помощь фотографу (я фотографирую на нормальный фотоаппарат), а так же всякие органайзеры, календари и почта. Смог бы я сейчас прожить без всего этого? Да, смог. Было бы неудобно, но смог бы. Именно поэтому я пользуюсь iPhone и не планирую переходить на другие девайсы. Меняю аппарат раз в два года. В этом году не планирую менять. Каждый выбирает по себе, что ему удобно.
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5k
Ковыль Перистый 11 минут назад
Подобных портов не понимаю в принципе... А ещё не понимаю, а как вообще люди определяют стоимость телефона в чьих-то руках, если к нему ценник не прилеплен?)) Они же все очень похожие, что за 5 тысяч, что за 50
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12k
Ligov Полчаса назад
Умный человек никогда не купит себе дорогостоящую мобилу, да еще по причине повысить этим свой статус...)
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97
776166 47 минут назад
Графомания или смерть!1
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27k
winergy2012 Час назад
Тут иногда поссать лень сходить.А долбоящеры сутками в очередь стоЯт.
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1k
Алексей Час назад
[мат] тексты, автора указывай!
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2k
ваня панкин 2 часа назад
вот с такой муйней китайской ходил последние лет семь (покупал жене, потом захотела смарт покруче), потом купил сяоми 7-й в этом году и мне все пофигу...

вот с такой муйней китайской ходил последние лет семь (покупал жене, потом захотела смарт покруче), потом купил сяоми 7-й в этом году и мне все пофигу...
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13k
Мария Коненкова 2 часа назад
У меня никогда не было айфона. Но я всегда любила смартфоны из категории "ни у кого нет". У меня был самый первый Meizu M8, еще на винде - и все ахали-охали от его необыкновенной красоты и звучных динамиков. У меня был трансформер от Asus, который путём вставления телефона в докстанцию превращался в 10-дюймовый планшет. У меня последовательно были Blackberry Passport, глядя на который, не все вообще понимали, что это такое, потом Blackberry Priv в несуществующем сейчас формфакторе слайдер и Backberry Key2, а также я активно пользовалась Samsung Galaxy Note 4 и 8 из-за стилуса, который очень ценю. Сейчас у меня Samsung Galaxy Fold (кстати, дороже айфона) и когда я его на глазах разворачиваю в полный экран, вау-эффект мне обеспечен)). Это не вопрос статуса, в моем окружении пип.. пардон, телефонами не меряются, я просто так развлекаюсь - поиграться необычной игрушкой, потом продать и купить очередную.
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37k
Panda 2 часа назад
О. Генри. "Пока ждёт автомобиль"
http://www.serann.ru/text/poka-zhdet-avtomobil-9168http://www.serann.ru/text/poka-zhdet-avtomobil-9168
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1k
Шурман 3 часа назад
Было время когда меня просили показать телефон или просили дать попробовать позвонить на сенао давал это был радиосканер :) работал как часы даже в 100 км от дома . Про сенао отдельная история , дай позвонить да не вопрос достаешь эту бандуру которой убить можно и вытаскиваешь антенну на 2 метра :))))
Было время когда меня просили показать телефон или просили дать попробовать позвонить на сенао давал это был радиосканер :) работал как часы даже в 100 км от дома . Про сенао отдельная история , дай позвонить да не вопрос достаешь эту бандуру которой убить можно и вытаскиваешь антенну на 2 метра :))))
Было время когда меня просили показать телефон или просили дать попробовать позвонить на сенао давал это был радиосканер :) работал как часы даже в 100 км от дома . Про сенао отдельная история , дай позвонить да не вопрос достаешь эту бандуру которой убить можно и вытаскиваешь антенну на 2 метра :))))
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518
Злодей 3 часа назад
Можете заминусить, но китайские говнофоны типа хонор и сяоми работают по полтора года,потом на свалку просятся. Время жизни топовых телефонов раза в три выше,чем у них. За последние 5 лет уже 2 сяоми сменил и 1 хонор, а друг как ходил с 6-м айфоном так и ходит. И камера у него на порядки лучше,чем в новых сяоми с хонорами.
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518
Злодей mCont 2 часа назад
Всегда можно найти тех людей,у которых и лада не ломается годами,но у большинство знает,что наши машины они так себе по качеству.
Что значит не швырять где попало? Причём тут швырять где попало и тормоза с лагами, или работа батареи.
Но это ладно,но фото с камер топовых телефонов и среднего сегмента это две большие разницы. Кому то это не важно,но у меня мелкие дети и хотелось бы иногда иметь возможность не таскать с собой зеркалку,которая тоже есть,а достать телефон и заснять фото/видео. С чем,кстати, s9+ жены отлично справляется. Я просто к тому,что топовые телефоны они и в африке топовые, не конкретно про айфоны. И если новый айфон реально может прям значительно лучше снимать в условиях слабого освещения и в целом обрабатывать фото, то это один из плюсов для покупки этого телефона (проверять я это,конечно же,не буду
)
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2k
kca-opa Злодей Час назад
Фото и видео на топовом iPhone 12 max за 129000 рублей будет прям настолько хуже, чем на попсовом Сони сайбершот, Люмиксе, Никоне и т.д. за 5-6 тыр, что вариант просто смарт и мыльница весом 100-150 грамм в кармане будет идеальным вариантом, и перед детьми потом будет не стыдно
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518
Злодей kca-opa 48 минут назад
Можно и ваш метод,в случае дефицита финансов. Я же ничего не имею против. Но если бы у меня была возможность вместо этого говнонабора купить айфон - я бы купил айфон. Смарт за 6 тыс рублей - это кусок пластмассы, кторая максимум,что сможет это позвонить и написать смс. Хотите NFC - это уже тыщ 10 минимум за смарт, хотите ещё и влагозащиту какую то - ещё пятюню накидывай. А это,мне кажется,щас минимальный набор. А если что бы не кирпич,а чуть потоньше - это в районе 25 тыс. ДА ещё бы и безпроводную зарядку, что бы не возиться с проводами. Что бы и не тормозил,и памяти было,и оперативы было. У меня щас смарт за 19 хонор - не хватает влагозащиты и безпроводной зарядки. Плюс кирпичный он. Но это уж дело вкуса.
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518
Злодей Полчаса назад
*беспроводную ))
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47
Атомный Крот Злодей 10 минут назад
Так Айфоны-то каждый год новые выходят.

Их полагается менять чаще, чем раз в 3 года. Ну, если все по яблочному фен-шую делать.
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3k
ezhik 3 часа назад
"яблочного у меня не было, пользуюсь Xiaomi...всё устраивает
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19k
Батончик с маком 3 часа назад
особенно смешно выглядят долбозвоны в трамваях в задрипанной одёжке толи с помойки, толи с сэкондхенда, но с кредитным огрызком в руках
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55k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
Вопрос к поклонникам яблока, если я куплю себе айфон то что это прибавит к моему статусу грузчика?
Не в кредит, деньги есть на пяток айфонов
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55k
Александр Ломовицкий Peter Griffin 2 часа назад
Просто умею экономить и расставлять приоритеты.
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55k
Александр Ломовицкий Злодей 2 часа назад
Эх если бы
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29k
Mamin Sibiriak Александр Ломовицкий Час назад
Грузчик, статус "платиновый"
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55k
Александр Ломовицкий Mamin Sibiriak 59 минут назад
Вопрос был риторический. Я так и останусь грузчиком. Даже если платиновые запонки в робу вставлю. Так что айфон это павлиний хвост над сморщенной задницей
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675
Dmitry Maleev Александр Ломовицкий Минуту назад
ничего, если так и останется грузчиком
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2k
Евгений 3 часа назад
Все эти "понты", лишь мишура, чтоб скрыть свои комплексы, вызванные социальным неравенством. Со временем это проходит.
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38k
Raush 3 часа назад
Да уж, на сегодняшний день со статусом переборщили... А огрызок вообще за достижение не считаю... Куча купленных патентов + маректинг, больше нихрена...
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22k
Сергей Алексеевич Raush 3 часа назад
Купленных? Хм. А вообще эппл - это очень крутая контора с очень талантливыми руководителями, это ведь не каждому дано - впаривать хомячкам ширпотребное говно по цене самолёта, да ещё так что они сами в очередь становятся и готовы глотку перегрызть друг другу.
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20k
Тигран Саркисян Автор поста Сергей Алексеевич 3 часа назад
в каком месте талант то , сжижено и куплено через суды.
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535
Gayrat 2 часа назад
Так то ж руководители... А их спецов там, как мне кажется, сейчас больше маркетологов.
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38k
Raush Сергей Алексеевич Час назад
Маркетология - наука игры на низменных чувствах потребителя. Так что не в таланте тут дело...
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Прикольно и точно.
Не вижу смысла переплачивать за имя, понты и функции, которые нахрен не нужны...
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инженер микротехнолог , занимаюсь вело триалом .
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