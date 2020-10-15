Статусы шматусы

просто тупо достала эта истерия по поводу огрызков
Предпраздничный день, офис, часть сотрудников расслабилась, и ходит туда-сюда по кабинетам, в поисках пожрать и выпить, или просто пожрать, урвать, так сказать, на халяву, в последний рабочий день кусок пирога, торта или пиццы.
Я сижу в кабинете плюю в потолок, параллельно разгребаю почту, где скопились отчеты, предложения по кросс маркетингу, модной фишке, это когда ты покупаешь чупа-чупс, а тебе к нему впаривают Лексус.
В дверь стучат:
- Зайдите — кричу я.
В кабинет заходит коммерческий директор.
- Александр, вы еще не уехали?
- Нет — отвечаю я.
- У вас не будет зарядки для Айфона?
- Нет. У меня не Айфон.
- Даааа? — удивляется она. А какой у вас?
- Да какая разница, Тань? Зарядка все равно не подойдет.
- Просто интересно.
Я показал ей китайскую балалайку купленную за 4 тысячи рублей.
Ее взгляд, вы бы видели ее взгляд. Я из директора для нее превратился в гнусного нищеброда, выродка, последнего опущенного ублюдка, которому даже в рожу стыдно плюнуть.
Она даже как-то подросла сразу, спина выпрямилась, грудь вздыбилась, глаза заблестели, а голова автоматом поднялась вверх.
- Как же вы так?
Она так задала этот вопрос, как будто я стал недееспособным инвалидом...
- Да вот так... А на фигу он мне?
Вопрос поставил ее в тупик. И действительно на фига? Зачем? Нет, не спорю Айфон добротный смартфон. Гений Джобса создал первый в Мире хороший смартфон.
Нет, и до него создавали смартфоны, но именно он смог сделать по-настоящему хороший. Но с тех пор прошло до х*я времени. Хороших сейчас до фига и больше.
- И вы с ним ходите? — продолжала допрос Татьяна.
- Нет. Я по нему звоню, иногда залезаю в Интернет...
- И камера там хорошая?
- Не знаю.
Видя ее удивленное лицо, я поспешил пояснить:
- Тань, у меня есть несколько неплохих цифровых мыльниц, зеркалка. Смысла камеры в телефоне я не вижу, мне не 16 лет.
- Александр Николаевич, честно, я не понимаю, вроде не бедный, могли бы телефон себе приличный купить.
Приличный... Не приличный...
На этом слове, я рассмеялся в голос.
Однажды сидел в кафешке, «Кофе Хауз» называется, там собираются манагеры среднего звена, которые работают «под», а иногда и «на». Сам антураж, сама атмосфера этого места заставляет тебя погрузиться в мысли.
Люди без жилья, со съемными хатами в Бибирево, сидят и рассуждают о Феррари, Париже, моде и о том, какой Вася лох, потому что у него ботинки стоят дешевле 15 тысяч.
Рядом сидели два парня, рассуждали о машинах. «Блин, надо БМВ брать» — рассуждал один. «Дорого, деньги-то есть?» — спрашивал второй. «Неа, есть только на Калину, Логан, но их брать не буду, подкоплю или кредит возьму, в принципе хату заложить можно». Ну а чего возьми пока Логан, а там.... «Ты с ума сошел?» — удивлялся приятель. «Неприлично на такой машине на работу приезжать!»
- Тань, так поясни, зачем? — меня заинтересовал разговор.
- Ну, как... Стильно, статусно...
- И все?
- Там приложения разнообразные, камера хорошая, — начала она перечисление функций, вернее всех 5ти функций, которые знала.
- И все?
- А что еще надо? — выпучила она на меня глаза.
- Танюш, в том то и дело, что не надо, ничего из того, что там есть мне не нужно, понимаешь?
- А статус?
- В каком смысле?
- Партнеры приезжают, клиенты... Встречают-то по одежке, как говорится, — увела она разговор из технической плоскости, в плоскость понтов.
- Ну, они же не к моему телефону приезжают. Как только, какой-нибудь партнер, скажет мне: Сань, слушай, я договор не подпишу, пока ты себе Айфон не купишь, я задумаюсь, — улыбнулся я.
Может, я просто старею? Может кризис среднего возраста?
Нет, вы не думайте, я прилично одеваюсь, слежу за собой, у меня дорогая обувь, часы, правда Casio за 30 долларов, купленные 15 лет назад, но они фартовые, да и таскать на руке слиток золота как-то тупо.
Произошла какая-та переоценка ценностей, при которой на многие вещи мне стало до звезды. Я не могу понять ход мыслей людей, которые окружают меня.
И возможно, реально на переговорах, я выгляжу комично со своей китайской Nokia.
Татьяна ушла, вошел зам...
- Сань, ты еще тут?
- Да тут, тут я... Миш, чего тебе?
- Да так, просто, зашел...
- Стой. Слушай, а покажи телефон? — спросил я
- На хрена?
- Ну, покажи, я же не жена...
Он протянул мне старый Нокиа Е75. Такой был у меня, пока я ему слайдер не вывернул.
- А у тебя Айфона нет? — спрашиваю я.
- Неа...А на кой хрен он мне упал?
- Ну, как... Имидж, статус, — начал я говорить словами Татьяны.
- Чего? — сморщился Миха.
- Статууусссс — протянул я.
- Эххх, Сан Николаевич. Я такой коттедж отгрохал...ммм... Сауна, два этажа, две кухни. А какое патио? Вот это статус! Давай на выходные приезжай, водочки попьем, без имиджа, статусов и прочей мотни, — подмигнул он.
- Да... Кому нары, кому Канары. Кому айфон, кому коттедж, — задумчиво произнес я.
- Чего? — переспросил Миша.
- Хорошо, говорю, что у тебя айфона нет.
- Почему?
- Да так, просто трудно быть в одиночестве, — улыбнулся я.
Я сижу в кабинете плюю в потолок, параллельно разгребаю почту, где скопились отчеты, предложения по кросс маркетингу, модной фишке, это когда ты покупаешь чупа-чупс, а тебе к нему впаривают Лексус.
В дверь стучат:
- Зайдите — кричу я.
В кабинет заходит коммерческий директор.
- Александр, вы еще не уехали?
- Нет — отвечаю я.
- У вас не будет зарядки для Айфона?
- Нет. У меня не Айфон.
- Даааа? — удивляется она. А какой у вас?
- Да какая разница, Тань? Зарядка все равно не подойдет.
- Просто интересно.
Я показал ей китайскую балалайку купленную за 4 тысячи рублей.
Ее взгляд, вы бы видели ее взгляд. Я из директора для нее превратился в гнусного нищеброда, выродка, последнего опущенного ублюдка, которому даже в рожу стыдно плюнуть.
Она даже как-то подросла сразу, спина выпрямилась, грудь вздыбилась, глаза заблестели, а голова автоматом поднялась вверх.
- Как же вы так?
Она так задала этот вопрос, как будто я стал недееспособным инвалидом...
- Да вот так... А на фигу он мне?
Вопрос поставил ее в тупик. И действительно на фига? Зачем? Нет, не спорю Айфон добротный смартфон. Гений Джобса создал первый в Мире хороший смартфон.
Нет, и до него создавали смартфоны, но именно он смог сделать по-настоящему хороший. Но с тех пор прошло до х*я времени. Хороших сейчас до фига и больше.
- И вы с ним ходите? — продолжала допрос Татьяна.
- Нет. Я по нему звоню, иногда залезаю в Интернет...
- И камера там хорошая?
- Не знаю.
Видя ее удивленное лицо, я поспешил пояснить:
- Тань, у меня есть несколько неплохих цифровых мыльниц, зеркалка. Смысла камеры в телефоне я не вижу, мне не 16 лет.
- Александр Николаевич, честно, я не понимаю, вроде не бедный, могли бы телефон себе приличный купить.
Приличный... Не приличный...
На этом слове, я рассмеялся в голос.
Однажды сидел в кафешке, «Кофе Хауз» называется, там собираются манагеры среднего звена, которые работают «под», а иногда и «на». Сам антураж, сама атмосфера этого места заставляет тебя погрузиться в мысли.
×
Люди без жилья, со съемными хатами в Бибирево, сидят и рассуждают о Феррари, Париже, моде и о том, какой Вася лох, потому что у него ботинки стоят дешевле 15 тысяч.
Рядом сидели два парня, рассуждали о машинах. «Блин, надо БМВ брать» — рассуждал один. «Дорого, деньги-то есть?» — спрашивал второй. «Неа, есть только на Калину, Логан, но их брать не буду, подкоплю или кредит возьму, в принципе хату заложить можно». Ну а чего возьми пока Логан, а там.... «Ты с ума сошел?» — удивлялся приятель. «Неприлично на такой машине на работу приезжать!»
- Тань, так поясни, зачем? — меня заинтересовал разговор.
- Ну, как... Стильно, статусно...
- И все?
- Там приложения разнообразные, камера хорошая, — начала она перечисление функций, вернее всех 5ти функций, которые знала.
- И все?
- А что еще надо? — выпучила она на меня глаза.
- Танюш, в том то и дело, что не надо, ничего из того, что там есть мне не нужно, понимаешь?
- А статус?
- В каком смысле?
- Партнеры приезжают, клиенты... Встречают-то по одежке, как говорится, — увела она разговор из технической плоскости, в плоскость понтов.
- Ну, они же не к моему телефону приезжают. Как только, какой-нибудь партнер, скажет мне: Сань, слушай, я договор не подпишу, пока ты себе Айфон не купишь, я задумаюсь, — улыбнулся я.
Может, я просто старею? Может кризис среднего возраста?
Нет, вы не думайте, я прилично одеваюсь, слежу за собой, у меня дорогая обувь, часы, правда Casio за 30 долларов, купленные 15 лет назад, но они фартовые, да и таскать на руке слиток золота как-то тупо.
Произошла какая-та переоценка ценностей, при которой на многие вещи мне стало до звезды. Я не могу понять ход мыслей людей, которые окружают меня.
И возможно, реально на переговорах, я выгляжу комично со своей китайской Nokia.
Татьяна ушла, вошел зам...
- Сань, ты еще тут?
- Да тут, тут я... Миш, чего тебе?
- Да так, просто, зашел...
- Стой. Слушай, а покажи телефон? — спросил я
- На хрена?
- Ну, покажи, я же не жена...
Он протянул мне старый Нокиа Е75. Такой был у меня, пока я ему слайдер не вывернул.
- А у тебя Айфона нет? — спрашиваю я.
- Неа...А на кой хрен он мне упал?
- Ну, как... Имидж, статус, — начал я говорить словами Татьяны.
- Чего? — сморщился Миха.
- Статууусссс — протянул я.
- Эххх, Сан Николаевич. Я такой коттедж отгрохал...ммм... Сауна, два этажа, две кухни. А какое патио? Вот это статус! Давай на выходные приезжай, водочки попьем, без имиджа, статусов и прочей мотни, — подмигнул он.
- Да... Кому нары, кому Канары. Кому айфон, кому коттедж, — задумчиво произнес я.
- Чего? — переспросил Миша.
- Хорошо, говорю, что у тебя айфона нет.
- Почему?
- Да так, просто трудно быть в одиночестве, — улыбнулся я.
Авторский пост
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Стоит прилично одетый мужчина в Нью-Йорке возле небоскреба и курит.
Подходит к нему журналистка и говорит:
- Здравствуйте, я корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Можно задать вам несколько вопросов?
- Да задавайте, я в принципе не спешу…
- Вот я вижу что у вас сигарета в зубах… Значит Вы, вот, курите.. А, простите, как долго вы курите?
- Мне сейчас 43, и курю я с 16 лет…
- Так.. А вот какие сигареты вы курите, если не секрет?
- Да не секрет «Мальборо»..
- И последний вопрос а сколько сигарет в день?
- Ну пачки полторы две…
Журналистка достает калькулятор, что-то долго считает и снова обращается к мужичку:
- А вот вы знаете, если бы вы не курили, то на сэкономленные деньги вы могли бы купить вот этот вот небоскрёб?
- Серьезно?!.. А вот вы сами курите?
- Нет, я не курю.
- И что, небоскрёб у вас есть?
- Нет, небоскреба у меня нет…
- А я курю, и небоскрёб мой.
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Что значит не швырять где попало? Причём тут швырять где попало и тормоза с лагами, или работа батареи.
Но это ладно,но фото с камер топовых телефонов и среднего сегмента это две большие разницы. Кому то это не важно,но у меня мелкие дети и хотелось бы иногда иметь возможность не таскать с собой зеркалку,которая тоже есть,а достать телефон и заснять фото/видео. С чем,кстати, s9+ жены отлично справляется. Я просто к тому,что топовые телефоны они и в африке топовые, не конкретно про айфоны. И если новый айфон реально может прям значительно лучше снимать в условиях слабого освещения и в целом обрабатывать фото, то это один из плюсов для покупки этого телефона (проверять я это,конечно же,не буду )
Их полагается менять чаще, чем раз в 3 года. Ну, если все по яблочному фен-шую делать.
Не в кредит, деньги есть на пяток айфонов
Не вижу смысла переплачивать за имя, понты и функции, которые нахрен не нужны...