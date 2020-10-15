Статусы шматусы

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Предпраздничный день, офис, часть сотрудников расслабилась, и ходит туда-сюда по кабинетам, в поисках пожрать и выпить, или просто пожрать, урвать, так сказать, на халяву, в последний рабочий день кусок пирога, торта или пиццы.Я сижу в кабинете плюю в потолок, параллельно разгребаю почту, где скопились отчеты, предложения по кросс маркетингу, модной фишке, это когда ты покупаешь чупа-чупс, а тебе к нему впаривают Лексус.В дверь стучат:- Зайдите — кричу я.В кабинет заходит коммерческий директор.- Александр, вы еще не уехали?- Нет — отвечаю я.- У вас не будет зарядки для Айфона?- Нет. У меня не Айфон.- Даааа? — удивляется она. А какой у вас?- Да какая разница, Тань? Зарядка все равно не подойдет.- Просто интересно.Я показал ей китайскую балалайку купленную за 4 тысячи рублей.Ее взгляд, вы бы видели ее взгляд. Я из директора для нее превратился в гнусного нищеброда, выродка, последнего опущенного ублюдка, которому даже в рожу стыдно плюнуть.Она даже как-то подросла сразу, спина выпрямилась, грудь вздыбилась, глаза заблестели, а голова автоматом поднялась вверх.- Как же вы так?Она так задала этот вопрос, как будто я стал недееспособным инвалидом...- Да вот так... А на фигу он мне?Вопрос поставил ее в тупик. И действительно на фига? Зачем? Нет, не спорю Айфон добротный смартфон. Гений Джобса создал первый в Мире хороший смартфон.Нет, и до него создавали смартфоны, но именно он смог сделать по-настоящему хороший. Но с тех пор прошло до х*я времени. Хороших сейчас до фига и больше.- И вы с ним ходите? — продолжала допрос Татьяна.- Нет. Я по нему звоню, иногда залезаю в Интернет...- И камера там хорошая?- Не знаю.Видя ее удивленное лицо, я поспешил пояснить:- Тань, у меня есть несколько неплохих цифровых мыльниц, зеркалка. Смысла камеры в телефоне я не вижу, мне не 16 лет.- Александр Николаевич, честно, я не понимаю, вроде не бедный, могли бы телефон себе приличный купить.Приличный... Не приличный...На этом слове, я рассмеялся в голос.Однажды сидел в кафешке, «Кофе Хауз» называется, там собираются манагеры среднего звена, которые работают «под», а иногда и «на». Сам антураж, сама атмосфера этого места заставляет тебя погрузиться в мысли.Люди без жилья, со съемными хатами в Бибирево, сидят и рассуждают о Феррари, Париже, моде и о том, какой Вася лох, потому что у него ботинки стоят дешевле 15 тысяч.Рядом сидели два парня, рассуждали о машинах. «Блин, надо БМВ брать» — рассуждал один. «Дорого, деньги-то есть?» — спрашивал второй. «Неа, есть только на Калину, Логан, но их брать не буду, подкоплю или кредит возьму, в принципе хату заложить можно». Ну а чего возьми пока Логан, а там.... «Ты с ума сошел?» — удивлялся приятель. «Неприлично на такой машине на работу приезжать!»- Тань, так поясни, зачем? — меня заинтересовал разговор.- Ну, как... Стильно, статусно...- И все?- Там приложения разнообразные, камера хорошая, — начала она перечисление функций, вернее всех 5ти функций, которые знала.- И все?- А что еще надо? — выпучила она на меня глаза.- Танюш, в том то и дело, что не надо, ничего из того, что там есть мне не нужно, понимаешь?- А статус?- В каком смысле?- Партнеры приезжают, клиенты... Встречают-то по одежке, как говорится, — увела она разговор из технической плоскости, в плоскость понтов.- Ну, они же не к моему телефону приезжают. Как только, какой-нибудь партнер, скажет мне: Сань, слушай, я договор не подпишу, пока ты себе Айфон не купишь, я задумаюсь, — улыбнулся я.Может, я просто старею? Может кризис среднего возраста?Нет, вы не думайте, я прилично одеваюсь, слежу за собой, у меня дорогая обувь, часы, правда Casio за 30 долларов, купленные 15 лет назад, но они фартовые, да и таскать на руке слиток золота как-то тупо.Произошла какая-та переоценка ценностей, при которой на многие вещи мне стало до звезды. Я не могу понять ход мыслей людей, которые окружают меня.И возможно, реально на переговорах, я выгляжу комично со своей китайской Nokia.Татьяна ушла, вошел зам...- Сань, ты еще тут?- Да тут, тут я... Миш, чего тебе?- Да так, просто, зашел...- Стой. Слушай, а покажи телефон? — спросил я- На хрена?- Ну, покажи, я же не жена...Он протянул мне старый Нокиа Е75. Такой был у меня, пока я ему слайдер не вывернул.- А у тебя Айфона нет? — спрашиваю я.- Неа...А на кой хрен он мне упал?- Ну, как... Имидж, статус, — начал я говорить словами Татьяны.- Чего? — сморщился Миха.- Статууусссс — протянул я.- Эххх, Сан Николаевич. Я такой коттедж отгрохал...ммм... Сауна, два этажа, две кухни. А какое патио? Вот это статус! Давай на выходные приезжай, водочки попьем, без имиджа, статусов и прочей мотни, — подмигнул он.- Да... Кому нары, кому Канары. Кому айфон, кому коттедж, — задумчиво произнес я.- Чего? — переспросил Миша.- Хорошо, говорю, что у тебя айфона нет.- Почему?- Да так, просто трудно быть в одиночестве, — улыбнулся я.