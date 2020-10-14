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Кадры со съемок культовых фильмов

Кадры со съемок культовых фильмов (21 фото)

Автор:
14 октября 2020 22:06
Метки: актеры   кино   фото со съемок   
421
21
Подборка архивных фотографий со съемок старых кинофильмов, а также редкими снимками с советскими и российскими актерами театра и кино. Фотографии хранятся в Российском Государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД)
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Метки: актеры   кино   фото со съемок   
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8  комментариев
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31
Oleg 5 часов назад
Благодарю за пост.Замечательные раритетные картины,замечательные Актеры и Режиссеры создававшие классику Советского кинематографа.
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857
Александр Толмачев 2 часа назад
Обратите внимание!
На последнем фото №21: Моргунов и Гайдай, верх одежды - нереально геометрично! Мне нравиться такой стиль)
А в целом, подборка шикарная. Автору однозначно +
у меня вопрос к автору, это выборка из книги?
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534
Никита 4 часа назад
Автор,благодарю.Об замечательных людях которые представлены на фото можно много говорить и всё в превосходных степенях,но и этого по моему будет мало.
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7k
Владимир 4 часа назад
>> актер Е.А. Моргунов ... Актеры Е.А. Моргунов
а почему Вицину и Никулину указывают, что имеют звание заслуженного артиста, а Моргунову нет?
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11k
Corvus Corax Владимир Час назад
Попробую угадать... ммм... а вдруг, на момент съемки он не был заслуженным? А дали ему это звание только в 75-м году? А вот Вицин заслуженный с 59-го, Никулин с 63-го...
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7k
Владимир Corvus Corax Час назад
В 78. Ну хорошо, может быть и так )
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11k
Corvus Corax Владимир 43 минуты назад
Да, 78-й.
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