Кадры со съемок культовых фильмов

Подборка архивных фотографий со съемок старых кинофильмов, а также редкими снимками с советскими и российскими актерами театра и кино. Фотографии хранятся в Российском Государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД)
2.
Режиссер-постановщик кинокомедии "Зигзаг удачи" Э. Рязанов во время репетиции с артистами И. Скобцевой и Г. Ронинсоном в одной из сцен фильма. Авторы съемки: В. Мастюков. Москва, 1968 год.
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3.
Актриса Анастасия Вертинская в роли Ассоль в фильме "Алые паруса" к/ст "Мосфильм" (реж. А.Птушко). Авторы съемки: Семёнов, Дата съемки: 1960, Место съемки: Крым
4.
Артист М. Ульянов, режиссер-постановщик А. Салтыков, гримёр перед съемкой фильма "Председатель" на киностудии "Мосфильм". Автор съемки: В. Мастюков, ТАСС, 1964 г.
5.
Народная артистка РФ В.В.Алентова, актёр В.Б.Гаркалин на съёмочной площадке художественного фильма "Ширли-Мырли" (реж. В.В. Меньшов). Авторы съемки: Кмит Г.В, Дата съемки: 1995, Место съемки: г. Москва
6.
Рабочий момент съемки фильма "Кубанские казаки" на студии "Мосфильм"; слева направо: режиссер И. Пырьев, артисты В. Давыдов, К. Лучко. 1949 г.
7.
абочий процесс съемки фильма "Кубанские казаки" на студии "Мосфильм"; в центре: актриса М. Ладынина. 1949 г.
8.
Рабочий момент съемки кинокомедии "Бриллиантовая рука" на киностудии "Мосфильм"; слева направо: режиссер-постановщик Л. Гайдай, актеры Ю. Никулин, А. Папанов. Автор съемки: В. Мастюков, ТАСС. Москва, 1968 г.
9.
Рабочий момент съемки кинокомедии "Двенадцать стульев" на киностудии "Мосфильм"; в ролях: Остап Бендер - артист А. Гомиашвили, одноглазый шахматист - артист С. Крамаров. Автор съемки: А. Коньков, 1970 г.
10.
Итальянская киноактриса К. Кардинале и советский актер Э. Марцевич на съемочной площадке совместного советско-итальянского фильма "Красная палатка". Авторы съемки: В. Мастюков, А. Коньков, Таллин, Эстонская ССР, 1968 г.
11.
Режиссер-постановщик фильма "Двенадцать стульев" (киностудия "Мосфильм") Л. Гайдай (справа) репетирует одну из сцен с С. Филипповым (Киса Воробьянинов) и А. Гомиашвили (Остап Бендер). Автор съемки: А. Коньков, Москва, 1970 г.
12.
Народный артист СССР С.Ф. Бондарчук (справа) в роли Пьера Безухова на съемочной площадке художественного фильма "Война и мир" (к/с Мосфильм, режиссер С.Ф. Бондарчук). Москва, 1966-1967г., Из личного архива М.А.Трахмона
13.
Съемки художественного фильма "Девчата" к/ст "Мосфильм" (реж. Ю.С. Чулюкин), слева направо: Н.Н. Погодин (Саша-гармонист), Л.И. Овчинникова ( Катя), Н.В. Румянцева (Тося Кислицина), Н.Н. Рыбников (Илья Ковригин). Авторы съемки: Мерцедин О.А., Пермска
14.
Актёр Н.С. Михалков в роли Кольки во время съёмок фильма "Я шагаю по Москве" (реж.Г.Н. Данелия, к/ст "Мосфильм"). Авторы съемки: Мерцедин О.А., Москва, 1963 год.
15.
Кинорежиссер Э. Рязанов на съемках фильма "Московское приключение", Автор съемки: А. Коньков, Москва, 1964г.
16.
Режиссер К.Войнов репетирует с актерами один из эпизодов в фильме "Женитьба Бальзаминова" на киностудии "Мосфильм"
слева-направо: Л. Гурченко (Устинька), Г. Вицин (Бальзаминов), Т. Носова (Ничкина), Л. Шагалова (Бальзаминова), К. Войнов, Н. Крючков (Неуеденов), Ж. Прохоренко (Капочка). Автор съемки: А. Коньков, ТАСС, Москва, 1964 г.,
17.
Рабочий момент съемки фильма "Укрощение огня" на киностудии "Мосфильм"; в ролях: народный артист РСФСР К. Лавров (Башкирцев), артистка А. Роговцева (Наташа). Автор съемки: А. Коньков, Москва, 1971 г.
18.
Заслуженный артист РСФСР Ю.В. Никулин, актер Е.А. Моргунов и заслуженный артист РСФСР Г.М. Вицин позируют стоя на постаменте между съемками фильма "Кавказская пленница", Крым, 1966 г.
19.
Актриса Т.П. Семина в роли Катюши Масловой, оператор Э.М. Савельева и другие во время съемок фильма режиссера М.А. Швейцера "Воскресение", Россия, 1960-1962г
20.
Оператор фильма "Кавказская пленница" К. Бровин и актриса Н.В. Варлей во время съемок одного из эпизодов фильма, Крым, 1966г.
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Метки: актеры кино фото со съемок
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На последнем фото №21: Моргунов и Гайдай, верх одежды - нереально геометрично! Мне нравиться такой стиль)
А в целом, подборка шикарная. Автору однозначно +
у меня вопрос к автору, это выборка из книги?
а почему Вицину и Никулину указывают, что имеют звание заслуженного артиста, а Моргунову нет?