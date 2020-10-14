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Любящий отец решил поднять настроение сыну, проходящему химиотерапию

Любящий отец решил поднять настроение сыну, проходящему химиотерапию (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 14:12
Сообщество : Жизнь
Метки: отец   отец и сын   поддержка   родители и дети   родительская любовь   трогательная история   трогательное видео   
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Видео с танцем этого мужчины на автостоянке больницы стало вирусным в Фейсбуке и завоевало сердца людей по всему миру. Это Чак Йелдинг. Он танцует перед окнами больницы, где его 14-летний сын Эйден проходит курс химиотерапии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: отец   отец и сын   поддержка   родители и дети   родительская любовь   трогательная история   трогательное видео   
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ваня панкин 3 часа назад
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