Любящий отец решил поднять настроение сыну, проходящему химиотерапию

О том, что у Эйдена лейкемия, родители узнали в апреле этого года. Мальчик страдал от озноба и высокой температуры, которая ничем не сбивалась. Чак и Лори Йелдинг повезли его к врачу, опасаясь, что это может быть коронавирус. Но оказалось, что дело куда хуже.



Сейчас Эйден проходит курс химиотерапии в Детском медицинском центре Кука в Техасе, США.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, только один родитель может находиться с ребенком в больнице, пока он проходит лечение. Поэтому Эйдена сопровождает мама, а отец ждет снаружи.



И он придумал, как подбодрить сына и вызвать улыбку на его лице.