Любящий отец решил поднять настроение сыну, проходящему химиотерапию

Видео с танцем этого мужчины на автостоянке больницы стало вирусным в Фейсбуке и завоевало сердца людей по всему миру. Это Чак Йелдинг. Он танцует перед окнами больницы, где его 14-летний сын Эйден проходит курс химиотерапии.
О том, что у Эйдена лейкемия, родители узнали в апреле этого года. Мальчик страдал от озноба и высокой температуры, которая ничем не сбивалась. Чак и Лори Йелдинг повезли его к врачу, опасаясь, что это может быть коронавирус. Но оказалось, что дело куда хуже.
Сейчас Эйден проходит курс химиотерапии в Детском медицинском центре Кука в Техасе, США.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, только один родитель может находиться с ребенком в больнице, пока он проходит лечение. Поэтому Эйдена сопровождает мама, а отец ждет снаружи.
И он придумал, как подбодрить сына и вызвать улыбку на его лице.
Сейчас Эйден проходит курс химиотерапии в Детском медицинском центре Кука в Техасе, США.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, только один родитель может находиться с ребенком в больнице, пока он проходит лечение. Поэтому Эйдена сопровождает мама, а отец ждет снаружи.
И он придумал, как подбодрить сына и вызвать улыбку на его лице.
Чак нашел место на автостоянке, откуда Эйден мог наблюдать за ним из окна наверху и, не обращая внимания на людей вокруг, исполнил грандиозный отцовский танец.
Теперь каждый вторник Чак провожает Эйдена до двери больницы, идет на то же место и танцует для сына, который ждет своей очереди на процедуру. Мальчик смотрит на отца в окно и пытается повторять танцевальные движения.
Видео было размещено в Фейсбуке на странице Детского медицинского центра Кука и быстро стало очень популярным, набрав более 70 000 репостов.
Видео было размещено в Фейсбуке на странице Детского медицинского центра Кука и быстро стало очень популярным, набрав более 70 000 репостов.
В больнице пояснили: "У 14-летнего Эйдена был диагностирован острый лимфолейкоз (ОЛЛ) к началу пандемии COVID-19. Из-за ограничений на посещение медицинского центра на одного пациента может быть только один родитель или опекун. Каждый вторник, когда мама Эйдена присоединяется к нему в клинике для лечения рака, его отец, Чак, стоит на улице и танцует, чтобы поднять настроение Эйдену. Вот так выглядят его лучшие танцевальные па!"
Какой замечательный отец! Он нашел способ быть с сыном, даже если нет возможности в этот момент присутствовать рядом физически. Истинное свидетельство родительской любви.
Какой замечательный отец! Он нашел способ быть с сыном, даже если нет возможности в этот момент присутствовать рядом физически. Истинное свидетельство родительской любви.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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