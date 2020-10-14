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Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампиров

Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампиров (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 октября 2020 08:19
Метки: вампиры   видео   газовый баллончик   инцидент   конфликт   прикол   разборки   
1486
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Мужчина устал слушать ночные пьяные крики в своем дворе и решил действовать. Он вооружился газовым баллончиком и пошел разбираться с сидящей на лавочке компанией.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вампиры   видео   газовый баллончик   инцидент   конфликт   прикол   разборки   
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4k
Бу 2 часа назад
Ужас в том, что там бабы, точнее уже не бабы а ТП
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2k
Hazanoff Минуту назад
Шабаш вурдалаков )))))
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5k
Михаил Абель 2 минуты назад
"у неё со зрением проблемы" Там с мозгами проблемы, точнее с их отсутствием.
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3k
Виталий Лынов 10 минут назад
Я бы таких просто на органы перерабатывал
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163
Александр Поляков 19 минут назад
я сказала! я сказала!
на СУКА БЫДЛО. прикольно орёт скотина.
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579
Вир Норин 19 минут назад
Ну, по факту, если час ночи, значит день рождения был уже вчера. За язык никто не тянул. Собрались и на выход.
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33k
dima423 Вир Норин 5 минут назад
так может только час как ДР начался)
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163
Александр Поляков 20 минут назад
прикольно орёт скотина
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1k
Владимир Порохин 24 минуты назад
я где то такое пение слышал =)
Ссылка www.youtube.com
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44
Александр Васильев Полчаса назад
Мужик вышел с перцовкой и ждал. Спецом включил телефон и ждал:)
Надо вместо хороший такой водяной пекаль прикупить, и не ослепнут и взбодрит
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12k
homerchik Полчаса назад
Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампировПосмотреть
Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампиров
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
бля, судя по всему они начали орать еще громче...
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5k
dchizh Полчаса назад
орет как свинья недорезанная)))
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13k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Злой он, мог бы ей в ладошки поссать чтобы умылась, что же она так мучилась?
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6k
Сгусток позитива 40 минут назад
экзорцист
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141
Сергей Кузьмин 55 минут назад
В Новгородской обл.также компания сидела-вызвали ментов,самым борзым дали 3 месяца тюряги
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49k
pynh Сергей Кузьмин 13 минут назад
по какой статье?
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433
teddy 56 минут назад
Крик свиноматки порадовал.
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6k
Комменты Галлея. Час назад
Ну, чё а мужик то прав. Я так понимаю, что он из балона по бабе прыснул. Или я чего-то не понял?
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
Баба горластая попалась, хоть в певицы иди.
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33k
dima423 Mamin Sibiriak Полчаса назад
я бы не купил ее альбом... хотя если на поле врубить можно ворон распугивать)
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32k
AGM Час назад
так они ушли или нет?)) по видео результатом действий автора стало только то что они начали орать ещё громче))) но баллон видно зачётный
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967
Леонид AGM Час назад
Смотрю все видео в х2 , завывание самки примата несколько раз слушал, на будильник надо запилить такое, что бы от смеха просыпаться.
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49k
pynh AGM 12 минут назад
судя по крикам, он свинцом расплавленным в нее плеснул
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Все были молодыми,но было уважение, воспитание, если бы в моей компании так произошло то после замечания собрались бы и дислоцировались! А сейчас ни учитель затрещину дать не может ни прохожий замечание сделать, права детей!!!! А выростают сейчас 80 % не дети а быдло которое свои права знает а на чужие наЗрать им. Ходят как стадо от торгового цента к торговому центру, колонки орут с сигаретами как по мне так дегенераты, упущенное поколения! P.S. не все конечно есть нормальные, но это сейчас больше исключение из правил.
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33k
dima423 Димка Смола/67 18 минут назад
да лан, в наше время (90е) вообще все с 12-14 лет бухали по подьезам и подвалам, многие клеем или бензом дышали, подростки ходили людей грабили по вечерам, драки в школах каждый день начиная с младших классов, мечта у молодежи была стать братком или проституткой, и это Москва, че там в регионах было это ваще ппц... Вот куда уж более пропащее поколение? и ничего щас некоторые из нас пытаются так называть нынешнюю молодежь... Но бухают щас на порядок меньше, курит дай бог половина от того что раньше, в школах не дерутся вообще (по своим сужу), по подьездам почти не сидят, образование лично у моих детей гораздо лучше чем у меня было в свое время (учитывая что мы пивас на уроках пили)...
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49k
Павел Юрьевич dima423 12 минут назад
Только такую гопоту можно было в 90е и отпинать спокойно. А сейчас тебя посадят!
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28k
Alex Час назад
Ништяк!
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