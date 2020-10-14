Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампиров

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Группа алкашей человек 6-7 бухали и орали песни до часу ночи под окнами на детской площадке. Вышел сказать им чтобы уходили по-хорошему, полезли драться, пришлось охладить их пыл. Очень темно, нет фонарей и камера телефона плохая, поэтому ничего не видно толком, но зато хорошо слышно, особенно эффект от газового баллончика.