Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампиров

Мужчина устал слушать ночные пьяные крики в своем дворе и решил действовать. Он вооружился газовым баллончиком и пошел разбираться с сидящей на лавочке компанией.
Внимание! Присутствуют громкие крики и ненормативная лексика
От автора:
Группа алкашей человек 6-7 бухали и орали песни до часу ночи под окнами на детской площадке. Вышел сказать им чтобы уходили по-хорошему, полезли драться, пришлось охладить их пыл. Очень темно, нет фонарей и камера телефона плохая, поэтому ничего не видно толком, но зато хорошо слышно, особенно эффект от газового баллончика.
Группа алкашей человек 6-7 бухали и орали песни до часу ночи под окнами на детской площадке. Вышел сказать им чтобы уходили по-хорошему, полезли драться, пришлось охладить их пыл. Очень темно, нет фонарей и камера телефона плохая, поэтому ничего не видно толком, но зато хорошо слышно, особенно эффект от газового баллончика.
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на СУКА БЫДЛО. прикольно орёт скотина.
Надо вместо хороший такой водяной пекаль прикупить, и не ослепнут и взбодрит