Самое дорогое дерево в мире

Вопрос ценности -

- Нельзя срезать древесину с живого дерева, у него нет аромата, чтобы оно превратилось в ароматную древесину, дерево нужно заразить особым паразитом, который живет и размножается до самой гибели дерева в течение почти десяти лет. Затем дерево не трогают на протяжении ещё десяти лет: дерево разлагается до тех пор, пока не превратится в драгоценную знаменитую удовую древесину. Чем больше уд гниет в условиях влажности и дождей, тем более качественная древесина.



Ботаническое название Aloexylon Agallochum происходит от греческого aloe и xylon можно предположить название — «дерево имеющее вкус алоэ». Очевидно когда орлиное дерево попало в Европу то определяющим фактором был его вкус горьковато-вяжущий. В Библии упоминается в Числах XXIV,6; в Песни Песней IV,14 под именем «Стакти»; ис. Сирах XXIV; Псалт. XLIV,9. В книге Исход Господь показал Моисею дерево, которое тот бросил в горькие воды Мерры, от чего они сделались сладкими. (Исход XV. 25)



Достоверность этой легенды из Библии подтверждается тем , что арабы при помощи кусочка алойного дерева исправляли вкус воды. Особенно важным это считалось для путешественников. Авиценна писал ,что ни от чего так не страдают купцы и путешественники , как от перемены воды, для исправления ее вкуса в нее нужно класть немного глины взятой возле своего дома и кусочек алойного дерева.



В пятидесятых годах пытались выращивать алоэ севернее Непала на территории Индии, дерево росло хорошо, но в нем не образовывался искомый продукт, тогда завезли необходимых насекомых , обитающих на этом дереве, но насекомые ,к сожалению, не ужились в новом климате. Так и стоят алойные деревья, но в древесине их нет драгоценных ароматных кусочков.