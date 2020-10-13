Самое дорогое дерево в мире

Простой рыбак Мин Квок из Гонконга кормил свою семью тем, что рыбачил и продавал улов на рынках . И ничего не предвещало , что в его жизни может произойти чудо!
Однажды улов чуть было не ввёл его в транс, так как вместо рыбы он вытащил из сетей кусок дерева. Но печаль его была недолгой — он увидел, что из полена вытет жёлтая жидкость , похожая на масло . Мин Квок понял — в его сети попала Золотая Рыбка ,ведь это был огромный кусок Орлиного дерева, которое бесценно для медицины и парфюмерии, тк является источником для изготовления ароматических веществ
Рыбак быстренько продал это полено за $ 138 млн и стал очень богатым. Теперь он ловит рыбу только для собственного удовольствия с собственной лодки , которая отходит каждый день от его собственного причала ,который построен около его собственной третьей виллы на берегу океана.
А теперь я вам расскажу, что такое это самое Орлиное дерево
А теперь я вам расскажу, что такое это самое Орлиное дерево
Да, это Агаровое дерево ( др. названия алойное дерево, райское дерево, орлиное дерево, агару, агар, уд, оуд, каламбак ) , Аквилария (Aquilária) , произрастает в тропических лесах Юго-Восточной Азии, ценнейшее дерево, возглавляет семейство из всего 16 деревьев, обнаруженных в мире. Большинство этих деревьев исчезли, так как были уничтожены ради получения эфирных масел. Средняя продолжительность жизни аквиларии — 70-100 лет, растет во влажных тропических регионах с обилием дождей.
Это большое вечнозеленое дерево из которого вот уже много веков добывают ароматический материал. В ход идет темная, вязкая сердцевина дерева . В начале жизни дерева сердцевина легкая и светлая, но климат и особые микроорганизмы превращают ее в уникальное природное ароматическое вещество.
Агаровое дерево добывают на специальных плантациях в джунглях. Полученная древесина, после просушки, может сразу использоваться для окуривания помещений, как благовоние, либо как сырье для получения агарового масла .
Аквилария и соответственно агаровое масло производится и выращивается только в Юго-Восточной Азии и в арабские страны импортируется оптовыми, парфюмерными компаниями. Агаровое масло является результатом сложного защитного механизма алойного дерева. После того как дерево заражается грибком оно начинает вырабатывать смолу, которая «созревая» пропитывает ствол и образует столь ценную древесину. Этот процесс занимает от нескольких десятилетий до сотен лет.
Масло ценится в парфюмерии, так как является сильным фиксатором, в малых дозах входит в рецептуры изысканных восточных духов. Аромату алойного дерево необходимо около 12 часов чтобы раскрыться, на коже аромат может сохранятся более суток. Оно особенно ценится в парфюмерии арабских шейхов и султанов. Аромат крепкий, сладко-древесный, почти бальзамический, сходный с запахом стиракса, ветивера, сладостью напоминающий сандал.
Аромат масла древесины агарового дерева (дерево Уд), относится к группе афродизиаков и отличается очень высокой стоимостью (дороже золота). Получение этого масла древнейший процесс, хранившийся в тайне тысячелетиями. Восточные ароматы с маслом дерева уд — это старинный рецепт, известный небольшому кругу посвященных.
На основе этого афродизиака изготавливаются дорогостоящие препараты, предназначенные для лечения полового бессилия.
Это большое вечнозеленое дерево из которого вот уже много веков добывают ароматический материал. В ход идет темная, вязкая сердцевина дерева . В начале жизни дерева сердцевина легкая и светлая, но климат и особые микроорганизмы превращают ее в уникальное природное ароматическое вещество.
Агаровое дерево добывают на специальных плантациях в джунглях. Полученная древесина, после просушки, может сразу использоваться для окуривания помещений, как благовоние, либо как сырье для получения агарового масла .
Аквилария и соответственно агаровое масло производится и выращивается только в Юго-Восточной Азии и в арабские страны импортируется оптовыми, парфюмерными компаниями. Агаровое масло является результатом сложного защитного механизма алойного дерева. После того как дерево заражается грибком оно начинает вырабатывать смолу, которая «созревая» пропитывает ствол и образует столь ценную древесину. Этот процесс занимает от нескольких десятилетий до сотен лет.
Масло ценится в парфюмерии, так как является сильным фиксатором, в малых дозах входит в рецептуры изысканных восточных духов. Аромату алойного дерево необходимо около 12 часов чтобы раскрыться, на коже аромат может сохранятся более суток. Оно особенно ценится в парфюмерии арабских шейхов и султанов. Аромат крепкий, сладко-древесный, почти бальзамический, сходный с запахом стиракса, ветивера, сладостью напоминающий сандал.
Аромат масла древесины агарового дерева (дерево Уд), относится к группе афродизиаков и отличается очень высокой стоимостью (дороже золота). Получение этого масла древнейший процесс, хранившийся в тайне тысячелетиями. Восточные ароматы с маслом дерева уд — это старинный рецепт, известный небольшому кругу посвященных.
На основе этого афродизиака изготавливаются дорогостоящие препараты, предназначенные для лечения полового бессилия.
Вопрос ценности -
- Нельзя срезать древесину с живого дерева, у него нет аромата, чтобы оно превратилось в ароматную древесину, дерево нужно заразить особым паразитом, который живет и размножается до самой гибели дерева в течение почти десяти лет. Затем дерево не трогают на протяжении ещё десяти лет: дерево разлагается до тех пор, пока не превратится в драгоценную знаменитую удовую древесину. Чем больше уд гниет в условиях влажности и дождей, тем более качественная древесина.
Ботаническое название Aloexylon Agallochum происходит от греческого aloe и xylon можно предположить название — «дерево имеющее вкус алоэ». Очевидно когда орлиное дерево попало в Европу то определяющим фактором был его вкус горьковато-вяжущий. В Библии упоминается в Числах XXIV,6; в Песни Песней IV,14 под именем «Стакти»; ис. Сирах XXIV; Псалт. XLIV,9. В книге Исход Господь показал Моисею дерево, которое тот бросил в горькие воды Мерры, от чего они сделались сладкими. (Исход XV. 25)
Достоверность этой легенды из Библии подтверждается тем , что арабы при помощи кусочка алойного дерева исправляли вкус воды. Особенно важным это считалось для путешественников. Авиценна писал ,что ни от чего так не страдают купцы и путешественники , как от перемены воды, для исправления ее вкуса в нее нужно класть немного глины взятой возле своего дома и кусочек алойного дерева.
В пятидесятых годах пытались выращивать алоэ севернее Непала на территории Индии, дерево росло хорошо, но в нем не образовывался искомый продукт, тогда завезли необходимых насекомых , обитающих на этом дереве, но насекомые ,к сожалению, не ужились в новом климате. Так и стоят алойные деревья, но в древесине их нет драгоценных ароматных кусочков.
- Нельзя срезать древесину с живого дерева, у него нет аромата, чтобы оно превратилось в ароматную древесину, дерево нужно заразить особым паразитом, который живет и размножается до самой гибели дерева в течение почти десяти лет. Затем дерево не трогают на протяжении ещё десяти лет: дерево разлагается до тех пор, пока не превратится в драгоценную знаменитую удовую древесину. Чем больше уд гниет в условиях влажности и дождей, тем более качественная древесина.
Ботаническое название Aloexylon Agallochum происходит от греческого aloe и xylon можно предположить название — «дерево имеющее вкус алоэ». Очевидно когда орлиное дерево попало в Европу то определяющим фактором был его вкус горьковато-вяжущий. В Библии упоминается в Числах XXIV,6; в Песни Песней IV,14 под именем «Стакти»; ис. Сирах XXIV; Псалт. XLIV,9. В книге Исход Господь показал Моисею дерево, которое тот бросил в горькие воды Мерры, от чего они сделались сладкими. (Исход XV. 25)
Достоверность этой легенды из Библии подтверждается тем , что арабы при помощи кусочка алойного дерева исправляли вкус воды. Особенно важным это считалось для путешественников. Авиценна писал ,что ни от чего так не страдают купцы и путешественники , как от перемены воды, для исправления ее вкуса в нее нужно класть немного глины взятой возле своего дома и кусочек алойного дерева.
В пятидесятых годах пытались выращивать алоэ севернее Непала на территории Индии, дерево росло хорошо, но в нем не образовывался искомый продукт, тогда завезли необходимых насекомых , обитающих на этом дереве, но насекомые ,к сожалению, не ужились в новом климате. Так и стоят алойные деревья, но в древесине их нет драгоценных ароматных кусочков.
На самом деле агаровое масло — результат болезни дерева. Оно формируется как защитная реакция на грибковое или бактериальное поражение. Атакованные деревья начинают выделять защитную смолу, которая накапливается в пораженных областях (корни, ветви, части ствола). Постепенно смола буквально пропитывает древесину, становясь все тверже и приобретая темно-коричневый, порой почти черный цвет. При этом сердцевина Aquilaria (центральная часть дерева, более темная и старая, чем заболонь) является самой беззащитной перед инфекцией. Именно по этой причине для получения масла часто приходится уничтожать все дерево, хотя выгоднее было бы срезать лишь зараженные его части.
Agarwood экспортируется в различных формах (древесная стружка, порошок, масло, а также в виде готовых продуктов, таких как духи, ароматические и лекарственные средства). Основными удовыми импортерами являются страны Ближнего и Дальнего Востока, в частности Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия (где agarwood известен как oudh), а также Гонконг, Тайвань и Япония.
Agarwood экспортируется в различных формах (древесная стружка, порошок, масло, а также в виде готовых продуктов, таких как духи, ароматические и лекарственные средства). Основными удовыми импортерами являются страны Ближнего и Дальнего Востока, в частности Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия (где agarwood известен как oudh), а также Гонконг, Тайвань и Япония.
Методы получения
Известны три способа получения удового масла, а именно, гидро-дистилляция, паровая дистилляция и сверхкритическая CO2 экстракция. Первые два являются наиболее распространенными. Важным фактором, влияющим на итоговый продукт (масло) является возраст дерева. Старые деревья имеют, во-первых, более высокое содержание смолы, а, во-вторых, подобно вину, их смола становится лучше с возрастом. Говоря о классификации масла Agarwood, также надо сказать, что самое высококачественное получается при первой дистилляции. После каждой последующей дистилляции древесины качество масла снижается.
Масло получаемое при гидро-дистилляции ценится выше, чем полученное в результате паровой дистилляции. Как говорят эксперты, последнему не хватает объемных дымных нюансов, которые приходят во время гидро-дистилляции. В обоих методах полученное масло проходит фильтрацию, выставляется на солнце и выдерживается некоторое время. Чем больше выдержка масла, тем лучше будет его аромат.
Масло получаемое при гидро-дистилляции ценится выше, чем полученное в результате паровой дистилляции. Как говорят эксперты, последнему не хватает объемных дымных нюансов, которые приходят во время гидро-дистилляции. В обоих методах полученное масло проходит фильтрацию, выставляется на солнце и выдерживается некоторое время. Чем больше выдержка масла, тем лучше будет его аромат.
Когда необходимы синтетические заменители?
Потребность в разработке синтетических заменителей (аналогов) обычно возникает в случае, когда регулярные поставки натурального сырья в необходимых количествах недоступны и/или дороги. Для ситуации с удом это очень актуально. И потому парфюм-индустрия уже активно использует его химические аналоги. Благодаря своей дешевизне они заняли значительный по объему, хотя и наименее выгодный сегмент рынка. Стоит отметить, что эти аналоги на самом деле даже близко не подошли к имитируемому натуральному продукту. Основные химические компоненты, ответственные за характерный аромат уда, сесквитерпены, в принципе могут быть синтезированы. Однако, синтезировать их очень сложно и дорого, что делает процесс коммерчески совершенно непривлекательным.
Таким образом, аромат натурального масла уда очень легко отличить от его синтетических аналогов. Настоящий уд пахнет волшебно — это полная дымных, древесных и бальзамических оттенков теплая аура с кисло-сладкими нюансами. Синтетический уд пахнет просто — это древесно-кожаный запах, которому не хватает объема и игры оттенков.
Таким образом, аромат натурального масла уда очень легко отличить от его синтетических аналогов. Настоящий уд пахнет волшебно — это полная дымных, древесных и бальзамических оттенков теплая аура с кисло-сладкими нюансами. Синтетический уд пахнет просто — это древесно-кожаный запах, которому не хватает объема и игры оттенков.
Почему уд так дорог?
Низкий выход масла из растительного сырья, сложность процесса добычи и нехватка природных источников — вот основные причины высокой стоимости уда. Древесина, используемая для производства масла, имеет низкое содержание смолы, и, как правило, требуется минимум 20 кг дерева, чтобы получить 12 мл масла.По словам Nabeel Adam Ali, директора Swiss Arabian Perfumes, уд высочайшего качества получается при переработке деревьев старше 100 лет. Это, конечно, не означает, что молодые деревья не дают хорошего аромата, но это не совсем тот уровень качества, наследия и традиций. Тем не менее, продажи духов на основе уда продолжают расти с каждым годом, и, чтобы удовлетворить спрос, многие парфюмеры начали использовать а композициях смесь натурального и синтетического уда. (New York Times)
По оценкам Abdulla Ajmal, директора Ajmal Perfumes, примерно 20 лет назад килограмм высококачественного уда «E-класса» стоил примерно $ 225.
Сейчас то же самое количество сырья будет стоить около $ 1500. Это ошеломляющий рост цен. Для тех, кто готов потратить больше доступен уд самого высокого качества — $ 24 950 за килограмм. Но г-н Аджмал говорит, что при такой цене прибыли невелики. (New York Times)
Сейчас средняя цена за кг на рынке — около 18 000 евро. Это сырье в основном используется в натуральной парфюмерии — для увеличения стойкости и интенсивности духов.
Еще одна причина высокой стоимости агара — то, что Aquilaria находится сейчас под угрозой исчезновения. Наиболее важными для удовой добычи видами Aquilaria являются A. agollocha, A. malaccensis и A. crassna. A. malaccensisзащищается по всему миру CITES (Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры), а также IUCN (Всемирным союзом охраны природы). A. crassna была внесена в список исчезающих и охраняемых видов несколько лет назад правительством Вьетнама.
Использование уда
Важным способом использования уда является производство благовоний. Агар считается афродизиаком, как в виде масла, так и в виде воскурений. Масло уда часто продается во вьетнамских аптеках. Китайская медицина использует порошок Aquilaria для лечения цирроза печени, болезней легких и желудка.
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Метки: Орлиное дерево видео история факты фото
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-"Средняя продолжительность жизни аквиларии 70-100 лет, растет во влажных тропических регионах с обилием дождей."-
-где п"здёж?
https://i-fakt.ru/neobychnyj-ulov-kitajskogo-rybaka/https://i-fakt.ru/neobychnyj-ulov-kitajskogo-rybaka/
Алоэ в Индии очень дорог, разлет цен в зависимости от качества велик, можно найти на рынке в Дели от трех тысяч рупий за кг до ста тысяч. /3300 USD/
Цены на него в Дели и Бомбее таковы: кусок необработанного дерева стоит 2500 рупий за килограмм, если с него снята внешняя часть древесины белого цвета, то оно уже стоит 3500 рупий кило, затем при дальнейшей обработке 6,9,15и до 60000 тысяч рупий, в зависимости от качества дерева и содержания в нем эфирного масла
https://ru-incense.livejournal.com/18000.htmlhttps://ru-incense.livejournal.com/18000.html