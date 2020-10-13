Самое дорогое дерево в мире

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
В вашей школе была такая комната? В вашей школе была такая комната? Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах" Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль... Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве 18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке, покончил с собой 18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке,... 16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны 16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг Про жадность Про жадность Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Виноделом стать так и не получилось Виноделом стать так и не получилось "На войне всяко бывает..." Фронтовые истории,рассказанные Ветеранами "На войне всяко бывает..." Фронтовые истории,рассказанные Ветеранами "Не хочу сегодня умирать": американец 6 минут убегал от агрессивной пумы "Не хочу сегодня умирать": американец 6 минут убегал от... Как создавались «Джентльмены удачи», почему туда не попали Никулин и Кононов, и чем фильму помог Брежнев Как создавались «Джентльмены удачи», почему туда не попали Никулин... Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси Как может выглядеть драка на самоизоляции Как может выглядеть драка на самоизоляции 15 случаев, когда события повернулись неожиданной стороной 15 случаев, когда события повернулись неожиданной стороной Несколько кандидатов на колонизацию находятся в 40 световых годах от Земли Несколько кандидатов на колонизацию находятся в 40 световых годах... Пассажир и водитель столичного такси спасли котёнка из-под колёс автомобиля: видео Пассажир и водитель столичного такси спасли котёнка из-под колёс... Майя предсказали будующее одной фразой: мы ни на икзамине Майя предсказали будующее одной фразой: мы ни на икзамине
Самое дорогое дерево в мире

Самое дорогое дерево в мире (9 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 18:49
Метки: Орлиное дерево   видео   история   факты   фото   
2074
9
1
Простой рыбак Мин Квок из Гонконга кормил свою семью тем, что рыбачил и продавал улов на рынках . И ничего не предвещало , что в его жизни может произойти чудо!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Орлиное дерево   видео   история   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Опиум для народа 4 часа назад
-"После того как дерево заражается грибком оно начинает вырабатывать смолу, которая «созревая» пропитывает ствол и образует столь ценную древесину. Этот процесс занимает от нескольких десятилетий до сотен лет."-
-"Средняя продолжительность жизни аквиларии 70-100 лет, растет во влажных тропических регионах с обилием дождей."-
-где п"здёж?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег 38 минут назад
Самое дорогое дерево в миреПосмотреть
Самое дорогое дерево в мире
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Очень интересно. Пойду посру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
dampfer 4 часа назад
Именно такая информация со ссылкой на известное издание "China Morning Post" была опубликована в интернете. Однако следует отметить, несмотря на то, что агаровое дерево действительно является очень дорогостоящим, все же оценочная стоимость выловленного куска древесины сильно преувеличена. При весе бревна 600кг и цене 100 долларов за килограмм - получается всего около 60 тысяч долларов. Если брать в расчет, что выделяемое деревом вещество (agarwood oil) стоит до 25 000 долларов за килограмм, то цена увеличивается в разы, но вряд ли достигнет даже миллиона долларов.

https://i-fakt.ru/neobychnyj-ulov-kitajskogo-rybaka/https://i-fakt.ru/neobychnyj-ulov-kitajskogo-rybaka/

Алоэ в Индии очень дорог, разлет цен в зависимости от качества велик, можно найти на рынке в Дели от трех тысяч рупий за кг до ста тысяч. /3300 USD/

Цены на него в Дели и Бомбее таковы: кусок необработанного дерева стоит 2500 рупий за килограмм, если с него снята внешняя часть древесины белого цвета, то оно уже стоит 3500 рупий кило, затем при дальнейшей обработке 6,9,15и до 60000 тысяч рупий, в зависимости от качества дерева и содержания в нем эфирного масла

https://ru-incense.livejournal.com/18000.htmlhttps://ru-incense.livejournal.com/18000.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
804
Лёха dampfer 3 часа назад
[мат]. Иди посри...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
dampfer Лёха 2 часа назад
Меткость тренируй, чтобы в кнопочки правильно тыкать и комменты по адресу отправлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
turyst dampfer 2 часа назад
"Акелла промахнулся." (С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 4 часа назад
смахивает на какую то рекламу..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
В вашей школе была такая комната? В вашей школе была такая комната? Землеройка Землеройка Что такое Фольклор Что такое Фольклор Что представляет собой парадигма? Что представляет собой парадигма? Как избавиться от пигментных пятен: лучшие проверенные способы Как избавиться от пигментных пятен: лучшие проверенные способы 10 самых высоких деревьев в мире 10 самых высоких деревьев в мире
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

991884



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Они тоже коты
4
24
Они тоже коты
Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе
5
219
Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе
﻿
Набирающие популярность
Что будет если насыпать в бензобак автомобиля сахар
0
51
Что будет если насыпать в бензобак автомобиля сахар
Учитель начальных классов: профессия, призвание или сама жизнь?
0
3
Учитель начальных классов: профессия, призвание или сама жизнь?
Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото)
Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#дтп#автомобили#дети#картинки#фейл#в мире#москва
#юмор#прикол#сша#авария#кино#люди#позитив#шоу бизнес#девушка#настроение
#история#интересно#животные#авто авария#россия#великобритания#разное#авария дня#забавно#природа

На что жалуетесь?

Вернуться