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Свое имя назвать отказался

Свое имя назвать отказался (5 фото)

Автор:
02 декабря 2020 23:23
Метки: вов   война   история   казнь   
1585
5
Фашистские солдаты осуществляют казнь советского гражданина пойманного без документов на дороге к населённому пункту Большие Ветры (Курская область). Своего имени назвать отказался.
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Метки: вов   война   история   казнь   
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4  комментария
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3k
Шура ОсЕчкин 4 часа назад
Искупил свою вину перед Родиной...кровью...
В полной мере искупил...
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3k
Карл Час назад
наверняка друзья звали Михаила "Свист"
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41k
SAndre 2 часа назад
человек
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611
Stopbandera 3 часа назад
Вечная память!
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