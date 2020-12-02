Свое имя назвать отказался

С большим трудом удалось установить - на фото Михаил Свистов 1920 года рождения, уроженец города Красноярска - ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления, срок не отбыл по причине побега.

Но на службу к немцам не пошёл. Наоборот сам вышел на подполье, после проведения ряда проверок, стал связным партизанского отряда "За нашу Советскую Родину".