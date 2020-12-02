Свое имя назвать отказался

Фашистские солдаты осуществляют казнь советского гражданина пойманного без документов на дороге к населённому пункту Большие Ветры (Курская область). Своего имени назвать отказался.
С большим трудом удалось установить - на фото Михаил Свистов 1920 года рождения, уроженец города Красноярска - ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления, срок не отбыл по причине побега.
Но на службу к немцам не пошёл. Наоборот сам вышел на подполье, после проведения ряда проверок, стал связным партизанского отряда "За нашу Советскую Родину".
Но на службу к немцам не пошёл. Наоборот сам вышел на подполье, после проведения ряда проверок, стал связным партизанского отряда "За нашу Советскую Родину".
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