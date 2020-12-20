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Сажал невиновных

Сажал невиновных (1 фото)

Автор:
20 декабря 2020 13:42
Метки: коррупция   общество   скр   факты   
510
1
Бывшего следователя СКР арестовали по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Источник:

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Метки: коррупция   общество   скр   факты   
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередной вонючий хач, чье место в печи... за то горе, которое он принес невиновным людям!
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−71
Vovka 2 часа назад
мое мнение... нужно сажать наркотов

но только конченных а не за карабас травы

и еще следователем должен быть человек не младще сорока лет и не менее 10 лет стажда работы

а то [мат] эти малолетние следователи, что дело разудуют а потом все чур я в домике

из органов уволился и пошель слушить срочную ))
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4k
Sanar Vovka 2 часа назад
Да кому он нахер такой на срочной нужен, разве что мясцом пушечным в Карабахе, а по наркотам, так 80 процентов в тюрьмах за наркоту сидят.
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−71
Vovka 2 часа назад
Sanar Vovka 10 секунд назад Вовка, завязывал ты бы в одну каску бухать)))
---
я вообще рад бы вообще завязать
но как с такой жизнью?
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−71
Vovka 2 часа назад
я как то сидел (ну как писал ниже 60 суток) ну то же ебти я сиделец значит и могу балякать на блатной педали )))

не смех смехом а [мат] к верху мехом

я понял две вещи
1) если чтоб стать блатным нужно отсидеть - ну его [мат]! мне и так хорошо
2) я могу убить человека

ну в камере где я был, ьыло 5 человека вместе со мной который ну все... устали ... нужно отрубиться и спать

а один был неуемный все хожил их угла в угол и что то [мат]

под утро мы уже были готовы тянуть спичку кто его ебнет
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Sanar Vovka 2 часа назад
Вовка, завязывал ты бы в одну каску бухать)))
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−71
Vovka 2 часа назад
и кстати... раз Сердюк не отсидел (ну амнистия от Пу прилетеела до того как судья ударил молоточком)

ну ебти!!! значит нет судимости
а значит может занимать гос посты

например авиацией рулить в РФ
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4k
Sanar Vovka Час назад
Если бы эта падла не "нарулила" я б ещё служил и летал на взрослых самолётах и многие мои товарищи.
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−71
Vovka 2 часа назад
в тюрьме (я там был 60 дней) нет невиновных
100%

ног невиновные бывают разные
бывают невиновные которые за батон хлеба сидят, а бывают типа Сердюкова и его Дамы сердца

сам сердюк даже не отсидел, как то внезапно от ПУ амнистия прилетела
и егойная баба даже вшей не успела завести и то же освободили

что за сказка?
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1.6M
Иван Кемеров 2 часа назад
Прям песня какая-то - что не фамилия участника то всплывают перед глазами русские березы и вологодские лужки. Совсем москвичи озверели - стреляют, садят, подбрасывают.
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7k
albedo 2 часа назад
Ну хоть одну гниду наказали.
Кстати - а чего армянин, бывший мент не поехал Карабах отстаивать?
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4k
Sanar albedo 2 часа назад
Под следствием, не выездной, да он его и на карте хер найдёт.
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