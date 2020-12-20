Сажал невиновных

Бывшего следователя СКР арестовали по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Басманный райсуд рассмотрел ходатайство главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) об аресте бывшего следователя московского главка СКР Левона Агаджаняна. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности во время расследования дела о перестрелке в башне «Око».
Материалы из главного следственного управления центрального аппарата СКР поступили в Басманный райсуд. Следствие просило избрать своему бывшему коллеге Левону Агаджаняну меру пресечения в виде ареста до 17 февраля 2021 года. В противном случае бывший полковник юстиции может скрыться, оказать давление на свидетелей, развалить ведущееся в отношении него расследование, используя навыки, полученные на службе, или продолжить преступную деятельность. Суд принял решение отправить господина Агаджаняна под стражу.
Левона Агаджаняна, как рассказали “Ъ” в его окружении, задержали утром в его квартире, после чего отвезли в здание ГСУ СКР, где с ним были проведены следственные действия, после которых бывший следователь был задержан.
Ушедшего со скандалом в отставку в 2019 году Левона Агаджаняна, по данным “Ъ”, считают причастным к совершению должностных преступлений — привлечению к уголовной ответственности заведомо невиновного лица (ст. 299 УК РФ), превышению должностных полномочий (ст. 285 УК РФ) и фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). Ему уже предъявлены соответствующие обвинения.
Фабула дела, отмечают источники “Ъ” в окружении экс-следователя, связана с его действиями во время расследования обстоятельств перестрелки в «Москва-Сити» 17 ноября 2017 года. Там, напомним, на праздновании 50-летия авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова его охранники, среди которых были бойцы Росгвардии, вступили в вооруженный конфликт с телохранителями экс-акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева из-за неправильно припаркованной машины их босса.
В результате начавшейся стрельбы один человек был убит, еще пятеро ранены, включая спецназовца Росгвардии Дмитрия Якобсона. Зачинщиками стрельбы были признаны глава охраны господина Юшваева Магомед Исмаилов (Кобра) и телохранитель бизнесмена Эльдар Хамидов. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).
Однако незадолго до окончания расследования Левон Агаджанян неожиданно и радикально изменил основную версию следствия.
Он пришел к выводу, что зачинщиками перестрелки были не спортсмены-дагестанцы, а господин Якобсон с сотрудниками ЧОПа, которые якобы первыми выхватили оружие и открыли огонь. Всем троим, включая погибшего телохранителя, было предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Впрочем, защита пострадавших оспорила новую версию следствия, в частности указав, что она противоречит результатам экспертиз, которые показали, что из пистолета спецназовца выстрелов вообще не было. Московская прокуратура поддержала позицию адвокатов. В итоге материалы дела забрал для дальнейшего расследования центральный аппарат СКР. Незадолго до окончания следственных действий уголовные дела в отношении спецназовца и охранников были прекращены с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». После этого Левон Агаджанян вместе с группой коллег написал рапорт об увольнении.
Левона Агаджаняна, как рассказали “Ъ” в его окружении, задержали утром в его квартире, после чего отвезли в здание ГСУ СКР, где с ним были проведены следственные действия, после которых бывший следователь был задержан.
Ушедшего со скандалом в отставку в 2019 году Левона Агаджаняна, по данным “Ъ”, считают причастным к совершению должностных преступлений — привлечению к уголовной ответственности заведомо невиновного лица (ст. 299 УК РФ), превышению должностных полномочий (ст. 285 УК РФ) и фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). Ему уже предъявлены соответствующие обвинения.
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Фабула дела, отмечают источники “Ъ” в окружении экс-следователя, связана с его действиями во время расследования обстоятельств перестрелки в «Москва-Сити» 17 ноября 2017 года. Там, напомним, на праздновании 50-летия авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова его охранники, среди которых были бойцы Росгвардии, вступили в вооруженный конфликт с телохранителями экс-акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева из-за неправильно припаркованной машины их босса.
В результате начавшейся стрельбы один человек был убит, еще пятеро ранены, включая спецназовца Росгвардии Дмитрия Якобсона. Зачинщиками стрельбы были признаны глава охраны господина Юшваева Магомед Исмаилов (Кобра) и телохранитель бизнесмена Эльдар Хамидов. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).
Однако незадолго до окончания расследования Левон Агаджанян неожиданно и радикально изменил основную версию следствия.
Он пришел к выводу, что зачинщиками перестрелки были не спортсмены-дагестанцы, а господин Якобсон с сотрудниками ЧОПа, которые якобы первыми выхватили оружие и открыли огонь. Всем троим, включая погибшего телохранителя, было предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Впрочем, защита пострадавших оспорила новую версию следствия, в частности указав, что она противоречит результатам экспертиз, которые показали, что из пистолета спецназовца выстрелов вообще не было. Московская прокуратура поддержала позицию адвокатов. В итоге материалы дела забрал для дальнейшего расследования центральный аппарат СКР. Незадолго до окончания следственных действий уголовные дела в отношении спецназовца и охранников были прекращены с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». После этого Левон Агаджанян вместе с группой коллег написал рапорт об увольнении.
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но только конченных а не за карабас травы
и еще следователем должен быть человек не младще сорока лет и не менее 10 лет стажда работы
а то [мат] эти малолетние следователи, что дело разудуют а потом все чур я в домике
из органов уволился и пошель слушить срочную ))
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я вообще рад бы вообще завязать
но как с такой жизнью?
не смех смехом а [мат] к верху мехом
я понял две вещи
1) если чтоб стать блатным нужно отсидеть - ну его [мат]! мне и так хорошо
2) я могу убить человека
ну в камере где я был, ьыло 5 человека вместе со мной который ну все... устали ... нужно отрубиться и спать
а один был неуемный все хожил их угла в угол и что то [мат]
под утро мы уже были готовы тянуть спичку кто его ебнет
ну ебти!!! значит нет судимости
а значит может занимать гос посты
например авиацией рулить в РФ
100%
ног невиновные бывают разные
бывают невиновные которые за батон хлеба сидят, а бывают типа Сердюкова и его Дамы сердца
сам сердюк даже не отсидел, как то внезапно от ПУ амнистия прилетела
и егойная баба даже вшей не успела завести и то же освободили
что за сказка?
Кстати - а чего армянин, бывший мент не поехал Карабах отстаивать?