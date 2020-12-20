Сажал невиновных

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Материалы из главного следственного управления центрального аппарата СКР поступили в Басманный райсуд. Следствие просило избрать своему бывшему коллеге Левону Агаджаняну меру пресечения в виде ареста до 17 февраля 2021 года. В противном случае бывший полковник юстиции может скрыться, оказать давление на свидетелей, развалить ведущееся в отношении него расследование, используя навыки, полученные на службе, или продолжить преступную деятельность. Суд принял решение отправить господина Агаджаняна под стражу.Левона Агаджаняна, как рассказали “Ъ” в его окружении, задержали утром в его квартире, после чего отвезли в здание ГСУ СКР, где с ним были проведены следственные действия, после которых бывший следователь был задержан.Ушедшего со скандалом в отставку в 2019 году Левона Агаджаняна, по данным “Ъ”, считают причастным к совершению должностных преступлений — привлечению к уголовной ответственности заведомо невиновного лица (ст. 299 УК РФ), превышению должностных полномочий (ст. 285 УК РФ) и фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). Ему уже предъявлены соответствующие обвинения.Фабула дела, отмечают источники “Ъ” в окружении экс-следователя, связана с его действиями во время расследования обстоятельств перестрелки в «Москва-Сити» 17 ноября 2017 года. Там, напомним, на праздновании 50-летия авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова его охранники, среди которых были бойцы Росгвардии, вступили в вооруженный конфликт с телохранителями экс-акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева из-за неправильно припаркованной машины их босса.В результате начавшейся стрельбы один человек был убит, еще пятеро ранены, включая спецназовца Росгвардии Дмитрия Якобсона. Зачинщиками стрельбы были признаны глава охраны господина Юшваева Магомед Исмаилов (Кобра) и телохранитель бизнесмена Эльдар Хамидов. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).Однако незадолго до окончания расследования Левон Агаджанян неожиданно и радикально изменил основную версию следствия.Он пришел к выводу, что зачинщиками перестрелки были не спортсмены-дагестанцы, а господин Якобсон с сотрудниками ЧОПа, которые якобы первыми выхватили оружие и открыли огонь. Всем троим, включая погибшего телохранителя, было предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Впрочем, защита пострадавших оспорила новую версию следствия, в частности указав, что она противоречит результатам экспертиз, которые показали, что из пистолета спецназовца выстрелов вообще не было. Московская прокуратура поддержала позицию адвокатов. В итоге материалы дела забрал для дальнейшего расследования центральный аппарат СКР. Незадолго до окончания следственных действий уголовные дела в отношении спецназовца и охранников были прекращены с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». После этого Левон Агаджанян вместе с группой коллег написал рапорт об увольнении.