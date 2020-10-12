Как создавались «Джентльмены удачи», почему туда не попали Никулин и Кононов, и чем фильму помог Брежнев

В 1971 году на экраны вышла одна из самых любимых зрителем советских комедий – «Джентльмены удачи», которую снял Александр Серый по сценарию режиссера Георгия Данелии и писательницы Виктории Токаревой.
Первый вариант сценария «Джентльменов удачи» сильно отличался от того, что увидели зрители в итоге: для фильма изначально придумали других героев, которых писали под других актеров, да и сам фильм должен назывался «Рецидивист».
Идея фильма принадлежит драматургу Валентину Ежову. Она заключалась в истории о том, как добрый майор милиции в лице Евгения Павловича Леонова перевоспитывает компанию беглецов из колонии.
Ежов поделился идеей с Георгием Николаевичем Данелией и предложил ее доработать. К процессу опытный сценарист и режиссер привлек Викторию Токареву. Тогда-то и появился «Рецидивист».
Персонажи первой версии:
Майор – Евгений Леонов
Опытный фальшивомонетчик Миллиметр – Ролан Быков
Альфонс – Юрий Никулин
Карманник – Савелий Крамаров
Автовор-перегонщик – Андрей Миронов.
Но почти все актеры первой версии не смогли принять участие в проекте «Рецидивист»: Миронов много гастролировал, а оставшееся для съемок время у актера было расписано по дням, Быков был плотно занят на съемках фильма «Корона российской империи», Никулин снимался у Эльдара Рязанова в «Стариках-разбойниках».
Свое согласие на съемки дали Савелий Крамаров и Евгений Леонов. Но съемки пришлось отложить, потому что сценарий полностью переработали. Руководство МВД не оценило идею о перевоспитании воров майором. Это выглядело нелепо, зачем тогда вообще нужна милиция? – посчитали там.
По ходу переработки сценария из него исчезли альфонс, автоугонщик, Миллиметр. Герой Евгения Леонова из майора превратился в заведующего детсадом. Леонову не пришлось заново проходить пробы, а вот по Крамарову были серьезные вопросы. Худсовет посчитал, что актер может выплеснуть всю энергию в первых сценах, а потом последуют неоригинальные самоповторы. Но все же актера удалось отстоять.
Хотя Крамарову пришлось изрядно потрудиться на пробах, чтобы убедить чиновников оставить роль за собой, ведь у него были серьезные конкуренты. Например, Михаил Кононов на пробах в роли карманника был куда убедительнее, и роль могла уйти ему.
Вицина на роль Хмыря допустили с одним условием – его нужно было тщательно загримировать. Дело в том, что в отличие от ряда своих персонажей Георгий Вицин вел здоровый образ жизни, и в жизни выглядел значительно лучше своего экранного героя.
Была проблема и с Василием Алибабаевичем. На эту роль сначала пригласили Фрунзика Мкртчяна, но актер в том году был занят торжественными мероприятиями в честь юбилея Армянской ССР, а приглашенный Спартак Мишулин посчитал, что эта роль слишком проста для него. Заявившихся на роль Владимира Этуша и Илью Рутберга отсеял худсовет.
В итоге позвали Раднэра Муратова, потому что времени на подбор актера больше не оставалось. Вот так малоизвестный актер сыграл вместе со звездами советского кино.
Персонажи итоговой версии
Заведующий детсадом – Евгений Леонов
Карманник – Савелий Крамаров
Хмырь – Георгий Вицин
Василий Алибабаевич – Раднэр Муратов
Очень ответственно отнесся к съемкам Евгений Леонов. Во время погружения в мир своего героя актер четыре раза посетил Бутырскую тюрьму и прямо у дверей камер подслушивал разговоры заключенных, фразы он записывал в блокнот, кое-что попало в сценарий.
Также с «феней» помог режиссер Александр Серый, который несколько лет отсидел в тюрьме. Тюремный жаргон он знал не хуже обычного языка.
Фильм 13 декабря 1971 году показали в кинотеатре в Москве высшим милицейским чинам, которым он очень понравился, однако с их стороны было одно важное замечание: слишком много жаргонных слов.
Переделывать картину не было времени, поэтому была вероятность, что ее выход «заморозят». Но от «полки» фильм спас Леонид Ильич Брежнев. Когда Генсек посмотрел «Джентльмены удачи», он смеялся до слез и велел выпускать фильм в прокат – пусть и народ посмеется.
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