Как создавались «Джентльмены удачи», почему туда не попали Никулин и Кононов, и чем фильму помог Брежнев

Хотя Крамарову пришлось изрядно потрудиться на пробах, чтобы убедить чиновников оставить роль за собой, ведь у него были серьезные конкуренты. Например, Михаил Кононов на пробах в роли карманника был куда убедительнее, и роль могла уйти ему.

Вицина на роль Хмыря допустили с одним условием – его нужно было тщательно загримировать. Дело в том, что в отличие от ряда своих персонажей Георгий Вицин вел здоровый образ жизни, и в жизни выглядел значительно лучше своего экранного героя.

Была проблема и с Василием Алибабаевичем. На эту роль сначала пригласили Фрунзика Мкртчяна, но актер в том году был занят торжественными мероприятиями в честь юбилея Армянской ССР, а приглашенный Спартак Мишулин посчитал, что эта роль слишком проста для него. Заявившихся на роль Владимира Этуша и Илью Рутберга отсеял худсовет.