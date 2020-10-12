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Как создавались «Джентльмены удачи», почему туда не попали Никулин и Кононов, и чем фильму помог Брежнев

Как создавались «Джентльмены удачи», почему туда не попали Никулин и Кононов, и чем фильму помог Брежнев (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 23:52
Сообщество : Кино
Метки: история фильма   кино   пктеры   
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В 1971 году на экраны вышла одна из самых любимых зрителем советских комедий – «Джентльмены удачи», которую снял Александр Серый по сценарию режиссера Георгия Данелии и писательницы Виктории Токаревой.

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Метки: история фильма   кино   пктеры   
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11  комментариев
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15k
Андрей Иванов 8 часов назад
На самом деле в фильме в массе настоящую феню заменили выдуманными словами
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2k
Vladimir Lysikov Полчаса назад
Гениальность Леонова в этом фильме проявилась в том, что он фактически сыграл три роли: доброго воспитателя, злого "Доцента" и доброго воспитателя, который пытается притвориться злым "Доцентом" и это у него выходит "очень плохо")))
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3k
magic32 47 минут назад
"...а вот по Крамарову были серьезные вопросы. Худсовет посчитал, что актер может выплеснуть всю энергию в первых сценах, а потом последуют неоригинальные самоповторы." - вот и снимали много хороших фильмов
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6k
Matthew Hopkins 5 часов назад
Ну традиционно уже как всегда: фильм снимается (за государственные деньги, причем, и под контролем вышестоящих организаций) только для того чтобы сразу попасть на "полку", но его смотрит мудрый и добрый ЛИБ - фильм сразу выходит в широкий прокат.
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2k
RALEXXX 6 часов назад
У входа в один из ресторанов на Мосфильмовской стоял памятник Леонову именно в роли "Доцента" и именно в тот момент, когда он идёт с растопыренными пальцами на "Николу Питерского". К сожалению года два назад его украли.
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483
Никита 7 часов назад
Автор,благодарю.Пост прочитал с интересом,не знал о первой версии фильма.Ну а сама картина в превосходных степенях абсолютно всё,просто гениальна.
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2k
alex 7 часов назад
а сколько цитат из фильма потом пошло в народ...
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907
akurys 7 часов назад
Была великая страна, были великие актеры, рождались великие фильмы! А что сейчас в России великое?...
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8k
Antique computer akurys 2 часа назад
Великое нытье сейчас по всей России, изо всех щелей.
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−24
Lopux 8 часов назад
Украл, выпил, в тюрьму - Романтика ! :))
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11k
Yasen_Perec 8 часов назад
Как создавались «Джентльмены удачи», почему туда не попали Никулин и Кононов, и чем фильму помог Брежнев
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