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15 случаев, когда события повернулись неожиданной стороной

15 случаев, когда события повернулись неожиданной стороной (14 фото + 2 видео)

Автор:
12 октября 2020 23:57
Сообщество : Жизнь
Метки: Неожиданная   действительность   поворот   случаи   события   сторона   
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Наша жизнь иногда похожа на мыльную оперу. Нас всюду подстерегают разочарования, неожиданные повороты и бесконечные препятствия на пути. В этом посте собраны фотографии, герои которых испытали на себе насколько непредсказуемой может быть действительность...

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Метки: Неожиданная   действительность   поворот   случаи   события   сторона   
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