15 случаев, когда события повернулись неожиданной стороной

Наша жизнь иногда похожа на мыльную оперу. Нас всюду подстерегают разочарования, неожиданные повороты и бесконечные препятствия на пути. В этом посте собраны фотографии, герои которых испытали на себе насколько непредсказуемой может быть действительность...