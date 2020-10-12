15 случаев, когда события повернулись неожиданной стороной

Наша жизнь иногда похожа на мыльную оперу. Нас всюду подстерегают разочарования, неожиданные повороты и бесконечные препятствия на пути. В этом посте собраны фотографии, герои которых испытали на себе насколько непредсказуемой может быть действительность...
Силы хватает
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Водные гопники
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