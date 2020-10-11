1400-летнее дерево Гинкго растет на территории буддийского храма горах Чжуннань в Китае. В последнее время оно обращает на себя взгляды тысяч людей со всех уголков страны и мира.
Дерево Гинкго иногда называют «живым ископаемым». Несмотря на перемены климата, оно остается неизменным уже больше 200 миллионов лет.
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