1400-летнее дерево Гинкго растет на территории буддийского храма горах Чжуннань в Китае. В последнее время оно обращает на себя взгляды тысяч людей со всех уголков страны и мира.

0 Источник: С середины ноября с дерева опадает золотая листва, превращая землю храма в желтый океан.

0 Источник: Дерево Гинкго иногда называют «живым ископаемым». Несмотря на перемены климата, оно остается неизменным уже больше 200 миллионов лет.