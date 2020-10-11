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1400-летнее дерево гинкго

1400-летнее дерево гинкго (3 фото)

Автор:
11 октября 2020 09:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: гинкго   дерево   дерево гинкго   короткопост   красота   природа   фото   
1382
3
1400-летнее дерево Гинкго растет на территории буддийского храма горах Чжуннань в Китае. В последнее время оно обращает на себя взгляды тысяч людей со всех уголков страны и мира.

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Метки: гинкго   дерево   дерево гинкго   короткопост   красота   природа   фото   
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6  комментариев
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4k
Макаров Александр 43 минуты назад
Автора отличает развернутость постов. Про дельфинов и фугу целую научную работу накопал и здесь расстарался.
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4k
Olga Raudis 14 минут назад
Листья у гингко необычные, красивые.
Листья у гингко необычные, красивые.
Листья у гингко необычные, красивые.
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448
Ivan 16 минут назад
Так дереву 1.4к лет или больше 200 миллионов?
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49
etheral Час назад
Красотища
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