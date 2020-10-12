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Крейг Голиас — от тощего паренька до накачанной громадины

Крейг Голиас — от тощего паренька до накачанной громадины (30 фото)

Автор:
12 октября 2020 09:19
Сообщество : Спорт
Метки: Крейг Голиас   было стало   внешность   качок   спорт   тело   фигура   фото   
517
30
Мужчине из США так не нравилось его телосложение, что он решил изменить имидж при помощи спорта.
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Метки: Крейг Голиас   было стало   внешность   качок   спорт   тело   фигура   фото   
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17  комментариев
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14k
AlexЕЙ Час назад
Крейг Голиас — от тощего паренька до накачанной громадины
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6k
Фельдъегерь 12 минут назад
непонятно кто выглядит более искусственно - он или силиконовые телки рядом с ним
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4k
SuperTroll 36 минут назад
Ричи Пиано тоже выеживался..и где он сейчас?
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17k
BillyBonzz 49 минут назад
Интересно, когда он успевает работать, чтобы зарабатывать себе на тонны спортивного питания, витаминов и аминокислот, без употребления которых он не достиг бы такой мышечной массы, ведь ему надо проводить в зале не меньше 6 часов за тренировками,чтобы вся эта груда мышц не обвисла и он не превратился в мешок с говном?
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2k
kappaneed BillyBonzz Полчаса назад
Как правило, компании, производящие спортпит или торгующие им, садят таких людей на обеспечение, живая реклама продукту
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 54 минуты назад
А сейчас он стал красавчиком?
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1k
Том Сойер 55 минут назад
Чистейшей воды химик.... Зачем же так? В дальнейшем этого чувака ждёт куча проблем с ЖКТ, почками, печенью, потенцией, позвоночником и т.д. и т.п. Блин, ну посмотри в кого превратился Рони Колеман - неужели пять-семь лет, ну пусть десять лет "большого тела" стоят всех тех проблем, которые появятся потом? Так, Колеман "Мистера Олимпию" брал, и не раз - а этот...?
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2k
KL11 58 минут назад
Сколько он картохи за день может выкопать? Половину урожая Белоруссии за день!
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33k
dima423 Час назад
ну почему они не могут вовремя остановиться и превращают себя в уродов и фриков?)
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172
Ганс dima423 15 минут назад
Почему кремлеботы не могут вовремя остановиться и превращают себя в уродов и фриков?)
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28k
Azesh Час назад
бгг, "пищевые добавки принимает". Кстати, мне одному кажется, что плечи подсинтоленные, не?
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7k
владимир Час назад
Голиас признался в то принимает "пищевые добавки".... Нужно было говорить как все спортсмены : у меня астма, дистрофия, порок сердца, отёк головной кости... И не " Пищевые добавки " А лекарство.....
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12k
Ligov Час назад
Перебор...)
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12k
Алан Час назад
А чего не написали, какие аналболики он хавает? Или это на протеине его так раскалбасило?
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32k
AGM Час назад
да это просто бочка со стероидами. спорт и спецпитание там конечно есть, но в основе стероиды. много стероидов.
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56k
Viktor Час назад
Был нормальным чуваком, ну качнулся малёха и харе - нет, превратил себя в монстра!
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515
Злодей Viktor Час назад
Это как бабы,которые анорексички - они до последнего видят в себе лишние кг. Крыша поехала.
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