Крейг Голиас — от тощего паренька до накачанной громадины

Мужчине из США так не нравилось его телосложение, что он решил изменить имидж при помощи спорта.
Спортсмен из Лас-Вегаса Крэйг Голиас известен как один из самых больших бодибилдеров в мире. Мужчине 35 лет, он весит 160 килограммов, а его рост достигает 190 сантиметров. Однако ещё 15 лет назад Голиас был стройным, слабым и очень неуверенным молодым человеком, который ненавидел смотреть на себя в зеркало.
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История преображения Крэйга началась в 2004 году, когда он жил в штате Огайо на востоке Среднего Запада США и весил всего 60 килограммов.
"У меня была очень низкая самооценка, и я хотел сделать что-то, чтобы изменить это. Я был очень худым мальчиком, и мне не нравилось то, что я видел в зеркале."
"У меня была очень низкая самооценка, и я хотел сделать что-то, чтобы изменить это. Я был очень худым мальчиком, и мне не нравилось то, что я видел в зеркале."
Несколько лет Голиас боролся с депрессией и даже задумывался о самоубийстве. Всё изменилось, когда парню исполнилось 20 лет: он взял себя в руки и решил поработать над своим телом в спортзале. Крэйг хотел стать огромным, как культуристы, которых он видел в журналах.
Голиас серьёзно подошёл к делу: он стал поднимать тяжести несколько раз в день, делая редкие перерывы для силовых тренировок, которые помогали его телу адаптироваться к нагрузкам. В конце концов дисциплина и выносливость Крэйга начали окупаться, а его мышцы — расти.
Теперь бодибилдера не узнать.
Теперь бодибилдера не узнать.
Как только я начал видеть результаты и привлекать внимание людей, я стал чувствовать себя живее и лучше. Никогда этого не испытывал. Единственная проблема заключалась в том, что я стал одержим этим. Я не мог удовлетвориться, хотел тренироваться всё больше и больше.
Глядя на обновлённого Крэйга, невозможно сомневаться в том, что он старался.
Глядя на обновлённого Крэйга, невозможно сомневаться в том, что он старался.
Достичь результатов в спорте — лишь полдела, нужно их сохранить. Шесть дней в неделю Голиас по полтора часа занимается в тренажёрном зале. Основную часть его расписания составляют кардиотренировки, однако нравятся спортсмену только упражнения на грудные мышцы. А вот другие части тела он качает с большим трудом.
Одна из главных проблем бодибилдера — гибкость мышц. Чтобы не превратиться в неповоротливый столб, после каждой тренировки он растягивается не менее пяти минут.
"Я просто люблю тренироваться и доводить своё тело до предела! Это стало моим образом жизни, и я благодарен себе за то, что сделал этот выбор."
"Я просто люблю тренироваться и доводить своё тело до предела! Это стало моим образом жизни, и я благодарен себе за то, что сделал этот выбор."
Отдельное место в жизни Голиаса занимает спортивная диета. Почти половина рациона спортсмена состоит из белковых коктейлей с низким содержанием углеводов. Они дают ему достаточно энергии для долгих тренировок и помогают мышцам расти. Вторая часть завтрака, обеда и ужина достаётся говядине, индейке, белому рису, яичным белкам и овощам.
Голиас признался, что принимает пищевые добавки, чтобы держать себя в форме, но главным секретом успеха считает преданность делу, упорный труд и здоровое питание. Один раз в два дня Крэйг позволяет себе съесть гамбургер или пиццу, зато никогда не пробовал алкоголь.
Голиас признался, что принимает пищевые добавки, чтобы держать себя в форме, но главным секретом успеха считает преданность делу, упорный труд и здоровое питание. Один раз в два дня Крэйг позволяет себе съесть гамбургер или пиццу, зато никогда не пробовал алкоголь.
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