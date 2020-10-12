Крейг Голиас — от тощего паренька до накачанной громадины

Как только я начал видеть результаты и привлекать внимание людей, я стал чувствовать себя живее и лучше. Никогда этого не испытывал. Единственная проблема заключалась в том, что я стал одержим этим. Я не мог удовлетвориться, хотел тренироваться всё больше и больше.



Глядя на обновлённого Крэйга, невозможно сомневаться в том, что он старался.