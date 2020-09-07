Ученые нашли защищающее от коронавируса средство

И в этом помогли ламы альпаки, у которых были обнаружены нанотела, которые блокируют проникновение вируса в живые клетки.
Ученые из Каролинского университета в Швеции нашли антитело, которое способно блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки. Результаты своего исследования медики опубликовали в журнале Nature Communications. Специалисты полагают, что нанотело можно использовать как средство, предотвращающее тяжелое развитие COVID-19.
В ходе исследования южноамериканской ламе альпака исследователе ввели шиповидный S-белок коронавируса, при помощи которого он проникает в клетки организма. Через 60 дней в образцах крови животных ученые обнаружили сильный иммунный ответ против белка-"шипа".
Затем ученые выделили, клонировали нейтрализующие антитела и определили их структуру для дальнейшей оценки их эффективности против SARS-CoV-2. Оказалось, что тип нанотел Ty1 эффективно нейтрализует вирус, прикрепляясь к части шиповидного белка, который связывается с рецептором ACE2.
Ученые отмечают, что обнаруженные нанотела значительно меньше по размеру, чем обычные антитела, более просты и дешевы в производстве и могут быть с легкостью адаптированы человеком.
Сейчас специалисты приступили к доклиническим исследованиям на животных, чтобы более детально изучить нейтрализующую активность и терапевтический потенциал нанотела Ty1.
Источник:
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Это не банальная вакцина
На тот момент остров был забит туристами и никто не носил ни какие маски .А сейчас нас тут в пять раз меньше, так как туристов нет,ультрафиолет жарит по полной,а заболевших рисуют в два раза больше чем в первую волну, при этом смертей в 25 раз меньше.
Сейчас идёт борьба за транши от евросоюза - по принципу кто сильней пострадал -тому больше бабла отсыпят. Только вот про это больше пострадал нельзя просто рассказать = это нужно показать.Соответственно ввести необоснованные на данный момент меры.
А вот рабочие место мелкого и среднего бизнеса попросту вымирают.
Продукты содержащие жиры, продукты содержащие углеводы и продукты содержащие белки.