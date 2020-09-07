Ученые нашли защищающее от коронавируса средство

Ученые отмечают, что обнаруженные нанотела значительно меньше по размеру, чем обычные антитела, более просты и дешевы в производстве и могут быть с легкостью адаптированы человеком.

Сейчас специалисты приступили к доклиническим исследованиям на животных, чтобы более детально изучить нейтрализующую активность и терапевтический потенциал нанотела Ty1.