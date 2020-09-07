FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 447 постов • 75 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Ученые нашли защищающее от коронавируса средство

Ученые нашли защищающее от коронавируса средство (4 фото)

Автор:
07 сентября 2020 15:45
Сообщество : Пандемия
Метки: исследования   коронавирус COVID-19   нанотело   открытие   ученые   
2859
4

И в этом помогли ламы альпаки, у которых были обнаружены нанотела, которые блокируют проникновение вируса в живые клетки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: исследования   коронавирус COVID-19   нанотело   открытие   ученые   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Великий Кормчий 2 часа назад
Ученые нашли защищающее от коронавируса средство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Социофоб Мизантропович 8 минут назад
Пока учёные найдут как избавиться от коронавируса , появятся десятки других вирусов не известных до сих пор науке. Слишком все озадачены именно ковидом , а про другие напасти дружно забыли , или забили , но ""свято место пусто не бывает".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Азат Баширов 13 минут назад
Ученые нашли защищающее от коронавируса средство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Или "звиздец" альпакам, или одно из трёх...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
* 41 минуту назад
Нанотела. Даже дл биологии добрались эти нано. Хорошо хоть не АЙтела... Кто-то вообще там хоть понимает, что такое нано? :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Час назад
Срок готовности такого средства будет где-то в 21-22 годах.
Это не банальная вакцина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Очевидное-Невероятное K_II_T Час назад
на людях не тестировали, так что не факт что оно вообще когда-нибудь будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vikklu 2 часа назад
Походу, властей уже тоже за..бал этот балаган, коий они и устроили, обосравшись из-за своей тупости, вот и решили преподнести "лекарство", чтобы достойно свернуть эту лавочку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 2 часа назад
Кому то зверюшки надоели, сейчас всех на опыты переведут. А там где нет ЛАМ начнут вкалывать всем подряд. А вдруг выстрелит? Жалко зверюшек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Hairy. 2 часа назад
Ученые нашли защищающее от коронавируса средство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Агасфер 2 часа назад
Блин открытие. Любой житель Кавказа с волосяным покрытием в 3-4см защищен природой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
greydemon13 Агасфер 2 часа назад
Вот только там наисильнейший уровень смертности от короны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Агасфер greydemon13 2 часа назад
ПАТАМУШТА руки надо мыть не только после еды, но и до
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
greydemon13 Агасфер 2 часа назад
и после туалета тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Агасфер greydemon13 Полчаса назад
Ну это в зависимости от количества душ на 1 кв"м в пещере :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alexis greydemon13 19 минут назад
У Вас майка короткая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
у нас в стране только одно нанотело

у нас в стране только одно нанотело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд 3 часа назад
Не дождетесь. Я подожду нашей, скрепной, вакцины. Когда она будет доступна бесплатно всем. Или не дождусь. Но вашу вражескую вакцину потреблять не буду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Да какая разница,что открыли учёные если вся барановирусная эпопея зависит от властьимущих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
3k
AlekseiTFS Sanar 2 часа назад
А я за рыжую и не отказываюсь-она как была врачом,так им и работает, но вот то что сейчас началось это явно политика.
На тот момент остров был забит туристами и никто не носил ни какие маски .А сейчас нас тут в пять раз меньше, так как туристов нет,ультрафиолет жарит по полной,а заболевших рисуют в два раза больше чем в первую волну, при этом смертей в 25 раз меньше.
Сейчас идёт борьба за транши от евросоюза - по принципу кто сильней пострадал -тому больше бабла отсыпят. Только вот про это больше пострадал нельзя просто рассказать = это нужно показать.Соответственно ввести необоснованные на данный момент меры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sanar AlekseiTFS Час назад
Да с самого начала многие умные люди высказывались, что вся эта шумиха несёт экономически-политический характер, чему тут удивляться то. То что в России с этим масочным режимом происходит совсем бредятина, особенно если учесть что творится на курортах КК и Крыма, там всем похер на всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Sanar Час назад
Ну то,что в РФ это ещё не бредятина. У нас все дети в школу должны будут хоть в медицинских масках в течении всего дня . При том в проекте маски метить датой ,чтоб меняли,а не носили одну и ту же. Точно будем знать 10.09 что они там узаконят к началу учебного года,а пока школы готовятся так !! Вот это реально мракобесие
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sanar AlekseiTFS Час назад
Да уж, а смысл от этих перегородок то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Sanar Час назад
Я уже объяснил. Показать высокие показатели,устроить мракобесие,потом ввести,полный карантин по новой -показать что промышленность разрушена и попросить ещё больше денег у евросоюза. На данный момент люди это расходный материал для достижения своих корыстных целей. Собственно простым работягам нравится - получают пособия ,не работуют,занимаются внутренним туризмом . Их у нас сейчас с материка валом -все пляжи забиты. А чего ещё на пособие делать гулять,да жрать.
А вот рабочие место мелкого и среднего бизнеса попросту вымирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Это всё фигня. Достаточно исключить из рациона три продукта....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей Иванов Борис Карабанов 3 часа назад
Воду, еду и воздух. Ага
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов Андрей Иванов 3 часа назад
Три продукта!
Продукты содержащие жиры, продукты содержащие углеводы и продукты содержащие белки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
709
The mask Борис Карабанов Полчаса назад
И перед сном развести в стакне воды ложку..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото) Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото) Ученые выяснили, зачем динозавру длинная шея Ученые выяснили, зачем динозавру длинная шея Токсичные отходы добрались до Марианской впадины Токсичные отходы добрались до Марианской впадины Новозеландские геологи нарисовали карту потерянного континента Новозеландские геологи нарисовали карту потерянного континента В Бразилии нашли предка современных птиц В Бразилии нашли предка современных птиц Археологи нашли следы жизни аборигенов у берегов Австралии Археологи нашли следы жизни аборигенов у берегов Австралии
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

210608



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет
1
204
Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет
Как выглядели бы персонажи фильмов
4
71
Как выглядели бы персонажи фильмов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Колёса
0
5
Колёса
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
0
17
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото)
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#белоруссия#подборка#актеры#новости#СССР#дизайн#люди
#факты#интересно#интересное#картинки#природа#дети#путешествия#фотографии#знаменитости#наука
#юмор#животные#кино#настроение#школа#китай#россия#девушки#космос#пдд

На что жалуетесь?

Вернуться