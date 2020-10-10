Как снимали "Безумный Макс: Дорога ярости" (фото со съёмок)

Мне очень нравились старые фильмы о Безумном Максе и я боялся, что новый фильм меня разочарует. Такое, увы, происходит часто.
На экране я увидел совсем не то что ожидал и был приятно удивлён. Столь красивые и динамичные фильмы доводится увидеть не так часто.
Но прежде чем мы смогли насладиться этим великолепным фильмом, создатели "Дороги ярости" изрядно помучались.
От решения снять этот фильм, до его появления в кинотеатрах прошло больше 15 лет.
В начале нулевых, когда работа над фильмом должна была начаться, в США случились события 11 сентября и курс американского доллара пошатнулся. Это вызвало проблемы с финансированием. Ну а когда началась война в Ираке, работу над фильмом решили и вовсе отложить.
Изначально, планировалось, что главную роль сыграет Мэл Гибсон. Есть несколько версий на тему того, почему он не попал в фильм. По одной из них, Гибсону надоели постоянные переносы сроков съёмки. По другой, в нулевых Гибсон изрядно испортил свою репутацию. По третьей, режиссёр просто счел Гибсона слишком старой для этой роли.
Ну а ещё бы ему не состариться, если съёмки начались только в 2012 году.
Вообще, всё уже было готово к съёмкам и в 2011 году. Всё, кроме природы.
Съёмки должны были проходить в Австралии, в Брокен-Хилле. Там как раз была подходящая для постапокалиптического мира пустыня. Но вдруг, впервые за 15 лет, в этой пустыне пошли дожди, после чего даже завелась живность.
Не очень то это подходило для съёмок такого фильма. Ну и создатели решили ещё подождать. Привыкли ведь уже откладывать...
Задумка фильма была достаточно оригинальна. "Дорога ярости" снималась не по традиционному сценарию, а по раскадрированному.
Сценарий представлял из себя несколько тысяч зарисовок. Режиссёру хотелось снять фильм, который можно бы было смотреть вообще без перевода.
И да, диалоги там не на первом месте. А на первом, конечно, крутые машины.
В принципе, с нынешним уровнем технологий, можно было прорисовать автомобили с помощью графики. Но киноделы решили снимать большинство сцен натурально. Для фильма было создано более ста автомобилей с уникальным дизайном.
А для выполнения трюков с этими машинами, было привлечено большое количество каскадёров.
В дальнейшем, конечно, все кадры фильма были подвержены обработке. Большинство сцен в фильме - это комбинация натуральных кадров и компьютерной графики.
Например, взрыв в финальной погоне выглядит так круто, потому, что это настоящий взрыв.
Взрывали, конечно, на почтительном расстоянии, а автомобили добавили на постобработке. Сам взрыв дорабатывать не стали.
Особое внимание при просмотре этого фильма стоит обратить на небо. Оно не бросается в глаза, но задаёт нужный тон.
В пустыне с облаками и так не густо, но просто чистое небо недостаточно постапокалиптичное. В каждом кадре, где мы видим небо, оно было доработано с помощью цветокоррекции.
Постоянной обработки требовали и кадры с героиней главной женской роли - Фуриосы.
В фильме, у Фуриосы есть только половина руки, в то время как у актрисы всё на месте. Актрисе пришлось постоянно надевать на руку зеленую длинную перчатку и не шевелить рукой при движении.
В дальнейшем, на постобработке, "лишнюю" часть убрали.
О женских ролях, кстати...
После выходы "Дороги ярости" очень пригорело у борцов за права мужчин. Они назвали фильм феминистическим. Якобы, там слишком многое отдано внимания женщинам.
Ну лично я в данном фильме ничего такого не увидел. Если только совсем чуть-чуть, в конце...
В итоге фильм получился очень даже замечательным. Был щедро награждён "Оскарами" и не обделен вниманием зрителей.
Источник:
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Собственно, с таким настроем и начинал смотреть макса, что будет очередной трэш. Понравилось, что герой до конца фильма остался мужиком. Красивый фильм.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Территория_(фильм,_2014)https://ru.wikipedia.org/wiki/Территория_(фильм,_2014)