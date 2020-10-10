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Как снимали "Безумный Макс: Дорога ярости" (фото со съёмок)

Как снимали "Безумный Макс: Дорога ярости" (фото со съёмок) (13 фото)

Автор:
10 октября 2020 19:21
Метки: интересные факты   кино   фото со съемок   
837
13

Мне очень нравились старые фильмы о Безумном Максе и я боялся, что новый фильм меня разочарует. Такое, увы, происходит часто.

На экране я увидел совсем не то что ожидал и был приятно удивлён. Столь красивые и динамичные фильмы доводится увидеть не так часто.

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Метки: интересные факты   кино   фото со съемок   
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9  комментариев
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2k
banga911 4 часа назад
«Безумный Макс: Дорога ярости» назван лучшим фильмом XXI века
Ссылка www.youtube.com
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3k
Петрович 10 минут назад
Хороший крепкий боевик. Одобряю. А то, что в натуре почти без компа снимали - одобряю вдвойне
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581
Серый Мех Полчаса назад
Неожиданно порадовался фильму. Обычно как оно? Есть хороший фильм, решают на нём сколотить бабло ( вернее на имени и репутации) и снимают очередную часть фильма, что как правило оказывается полным г....м. как терминатор. За терминатора прибил бы....
Собственно, с таким настроем и начинал смотреть макса, что будет очередной трэш. Понравилось, что герой до конца фильма остался мужиком. Красивый фильм.
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2k
Vasiliy Pakazyava 2 часа назад
Не ожидал с таким откровенно тупым сценарием, такой замечательной семки, что в принципе все и вытянуло
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673
Сергей 3 часа назад
Ходил в кино на него. Первый раз видел как зрители перестали жрать попкорн в течении первого получаса.
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4k
RomaXz 3 часа назад
Фильм был отличный! Особенно гитарист порадовал
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25k
Антон RomaXz 3 часа назад
Вот именно. Погиб ни за хрен собачий, хотя единственный в фильме никого не убил
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25k
Игорь 4 часа назад
Трюки - это хорошо, это зрелищно. Но порой так хочется посмотреть современный фильм и не пожалеть потраченного времени. Лет 10-15 уже перестал пытаться. Понимаю, что иногда (очень редко) стоящие фильмы выходят. Но тратить время чтоб пытаться их найти - уже как-то жалко.
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7k
Prostovopros Игорь 3 часа назад
Глянте, камрад, фильм "Территория" 2014г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Территория_(фильм,_2014)https://ru.wikipedia.org/wiki/Территория_(фильм,_2014)
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