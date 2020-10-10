Как снимали "Безумный Макс: Дорога ярости" (фото со съёмок)

Мне очень нравились старые фильмы о Безумном Максе и я боялся, что новый фильм меня разочарует. Такое, увы, происходит часто.

На экране я увидел совсем не то что ожидал и был приятно удивлён. Столь красивые и динамичные фильмы доводится увидеть не так часто.