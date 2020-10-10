Три варианта новогодних елок для экономии места

Оказывается, существуют пристенные новогодние елки. Они занимают меньше места и для их украшения требуется меньше игрушек. Вы не задумывались о том, что это может быть гораздо удобнее, чем обычное дерево?
Такую искусственную ель можно купить у разных производителей. И появились они давно, но не все обращают внимание на такие модели. Просто потому что непривычно.
Это попросту половина от обычного дерева. Модель разработана специально для использования в небольших жилых помещениях. Еще и заднюю часть елки не нужно украшать в таком случае. Все становится гораздо проще!
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Бывают даже модели, которые поставляются уже со светодиодными гирляндами - белыми или многоцветными. Светодиоды рассчитаны на 25 000 часов работы, на дерево идет до 350 ламп.
В продаже можно найти и пристенную ель, и пристенную сосну - зависит от того, что вам больше нравится. Высота искусственного дерева тоже может быть разной - от полутора метров до двух с половиной.
Кстати, такую ель можно не только прислонить к стене, но и, при желании, подвесить на стену. И даже расположить на стене вверх ногами. В общем, есть место для творчества. Вдруг в этом году захочется чего-то новенького и необычного?
А еще бывает угловая новогодняя елка. Это уже не половина, а четверть от целого дерева, и она прекрасно вписывается в любой угол, не занимая много места.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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