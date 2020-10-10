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Три варианта новогодних елок для экономии места

Три варианта новогодних елок для экономии места (8 фото)

Автор:
10 октября 2020 13:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идея для дома   новогодний декор   новогодний дизайн   новогодняя елка   новогодняя ель   половина   
774
8
Оказывается, существуют пристенные новогодние елки. Они занимают меньше места и для их украшения требуется меньше игрушек. Вы не задумывались о том, что это может быть гораздо удобнее, чем обычное дерево?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идея для дома   новогодний декор   новогодний дизайн   новогодняя елка   новогодняя ель   половина   
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11  комментариев
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1k
Свирепый Бамбр 58 минут назад
Экономисты .хуевы
Вот вам экономия места...
Экономисты .хуевы Вот вам экономия места...
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1k
Aleksandr Varich 17 минут назад
Простите, но так мне ближе к сердцу, а не вот те американизированные искусственные ёлки с "мертвыми" пластиковыми игрушками.
Простите, но так мне ближе к сердцу, а не вот те американизированные искусственные ёлки с "мертвыми" пластиковыми игрушками.
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8k
ss 40 минут назад
Главное, когда все уже будут в зюзю, не начать водить вокруг такой ёлки хоровод!
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11k
Роберт Шекли ss Полчаса назад
Нельзя хороводы. Держи дистанцию 2 метра
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8k
ss Роберт Шекли Полчаса назад
У нас полтора. У мужчины среднего роста от носа до ладошки где-то сантиметров 80. Так что вполне себе можно.
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9k
net 52 минуты назад
Максимальная экономия места
Максимальная экономия места
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12k
Hairy. 52 минуты назад
И будет потом в новом году счастья и удачи в два, или в четыре раза меньше.
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8k
K7OO 2 часа назад
Глянул в источнике - такая половинчатая елка стоит у них 20 штук на наши деньги, что примерно в 5 раз дороже обычной. Ну очень выгодно. Поэтому берем обычную, делим ее по вертикали на 4 части - и в каждый угол по елке. Бешеная экономия денег и пространства.))
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