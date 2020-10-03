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Котурны - обувь для смелых модниц!

Котурны - обувь для смелых модниц! (15 фото)

Автор:
03 октября 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   ах эта мода!   дизайн   идеи   котурны   мода. история   модные ботинки   обувь   
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Котурны - это обувь, стоя в которой, нельзя смотреть вниз: может закружиться голова! Они были популярны среди модниц, начиная с XV века. Поначалу они были защитной обувью, надевавшейся прямо на изящные туфельки и защищавшей их от воды и грязи. А затем на три столетия вперед они стали принадлежностью высокой - в буквальном смысле слова - моды!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   ах эта мода!   дизайн   идеи   котурны   мода. история   модные ботинки   обувь   
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775
Шапкин 2 часа назад
Копыта съёмные...
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53
doctorr_katana 4 минуты назад
Котурны - обувь для смелых модниц!
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2k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
Грохотуны.
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21k
Е-Лена 13 минут назад
Ужас! Как они передвигались?! ))) Особенно с учетом того, для чего, собственно, применялась эта обувь. Наверное, кто-то помогал. У кого голенища сапог пристегивались к поясу. )))
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