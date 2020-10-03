Котурны - обувь для смелых модниц!

Тогда же, в XV веке, котурны вошли в моду в Испании. Испанские котурны были не столь изысканными и кружевными, как венецианские, хотя кое-кто из историков моды поговаривает, что зачинателями этого стиля были именно испанцы. Котурны были столь популярны среди модниц, что много лет большая часть добываемого в стране пробкового дерева шла именно на их производство.