Котурны - обувь для смелых модниц!

Котурны - это обувь, стоя в которой, нельзя смотреть вниз: может закружиться голова! Они были популярны среди модниц, начиная с XV века. Поначалу они были защитной обувью, надевавшейся прямо на изящные туфельки и защищавшей их от воды и грязи. А затем на три столетия вперед они стали принадлежностью высокой - в буквальном смысле слова - моды!
Котурны были сделаны по типу туфлей, которые носили посетители турецких бань, чтобы не обжигаться.
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Поначалу они надевались прямо на обувь, подобно галошам, поэтому у них не было задника. Позднее их носили и как "верхнюю обувь". и сами по себе.
Котурны были в моде в Венеции, примерно с 1400-х по 1700-е годы. Поначалу их носили венецианские проститутки, потом переняли аристократки-модницы. Впоследствии те, и другие носили такую обувку, не делая далеко идущих выводов.
Тогда же, в XV веке, котурны вошли в моду в Испании. Испанские котурны были не столь изысканными и кружевными, как венецианские, хотя кое-кто из историков моды поговаривает, что зачинателями этого стиля были именно испанцы. Котурны были столь популярны среди модниц, что много лет большая часть добываемого в стране пробкового дерева шла именно на их производство.
В Италии такую обувь называли "цокколи" - но не из-за цоканья каблуков. а от итальянского слова zocco, означающего кусок дерева.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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