«Блокадный дневник» - наглядный пример, за что вручают кинопремии

Трейлер на то и трейлер, что в нем авторы фильма отбирают то самое главное, что они хотят показать будущим зрителям. Что же считает, по всей видимости, главным в своем фильме Андрей Зайцев? Главным он считает душераздирающие ужасы в духе зомби-апокалипсиса.



В черно-белой гамме изображен совершенно постапокалиптический город, где все здания с крыши до фундамента покрыты застывшими потеками воды и инеем. Вдоль одного из зданий протянулась длиннющая очередь таких же заиндевевших, закутанных в платки существ, слабо напоминающих людей. Еще одна фигура невнятного пола, охая и ойкая, тащит по сугробам маленькие саночки. Саночки опрокидываются рядом с очередью, вывалив на снег несколько буханок хлеба. Головы медленно поворачиваются, по очереди пробегает мертвенное бормотание: «Хлеб… Хлеб… Хлеб… Хлеб… Хлеб…» Вероятно, автор не понял, какую ассоциацию — да-да, именно из фильмов про зомби! — способен породить этот «креатив»? Фигура, всё же смутно напоминающая мужчину, тут же падает на колени и начинает механически вскрикивать на ломаном русском: «Нет! Детям! В дедом! Детям! Дедом! Детям!» Серая безликая толпа надвигается, существа заторможенно начинают подбирать буханки, какие-то женщины пытаются их остановить, пытаясь объяснить, что буханки везли в детдом детям и брать их нельзя. Кто-то возвращает хлеб, кто-то пытается убежать с ним, падает и начинает мусолить ртом хлебный кирпичик. Женщина отбирает буханку у упавшего зомби и замирает с нею в руках. Всё.



На самом деле это никакой не трейлер, а всего лишь выдранный из фильма фрагмент. Обычно трейлер делается так, чтобы создать впечатление обо всём фильме — о его героях, их взаимоотношениях, о событиях и обстановке. Здесь нет ничего, кроме демонстрации даже не животных, а каких-то загробных инстинктов. Проявления жизни заметны, но они тоже инстинктивные — нельзя отбирать хлеб у детей. И это всё, о чем автор хочет сказать? Верх героизма блокадников — не съесть детскую еду? Об этом — о вялом шевелении почти расчеловеченных существ среди нестерпимо фальшиво выглядящих мертвых камней, снега и льда нам собрались рассказывать? Это — блокада? Это — советский Ленинград?