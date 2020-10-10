«Блокадный дневник» - наглядный пример, за что вручают кинопремии

Картина режиссера Андрея Зайцева «Блокадный дневник» получила Гран-при 42-го Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Святой Георгий». Церемония награждения прошла 8 октября, в Москве.
«Главный приз — это приз за послание, за то, что важного фильм говорит нам всем, то, что мы как члены жюри хотим сказать сами <…> Мы должны помнить, что самый большой грех — грех уныния. Мы все переживем, мы все будем счастливы, мы станем лучше, пройдя через испытания»,— прокомментировал награду председатель жюри фестиваля Тимур Бекмамбетов (цитата по ТАСС).
Фильм повествует о событиях февраля 1942 года, разворачивающихся в Ленинграде. Сценарий написан Андреем Зайцевым и основан на воспоминаниях блокадников. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. Картина должна была выйти в прокат в мае, к 75-летию Победы, но из-за пандемии выход был перенесен на 27 января 2021 года, годовщину снятия блокады Ленинграда.
https://www.kommersant.ru/doc/4522202
Фильм повествует о событиях февраля 1942 года, разворачивающихся в Ленинграде. Сценарий написан Андреем Зайцевым и основан на воспоминаниях блокадников. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. Картина должна была выйти в прокат в мае, к 75-летию Победы, но из-за пандемии выход был перенесен на 27 января 2021 года, годовщину снятия блокады Ленинграда.
https://www.kommersant.ru/doc/4522202
«Мы не были уродами, как показали авторы «Блокадного дневника» — блокадница
Трейлер фильма «Блокадный дневник» порочит героических людей, отстоявших Ленинград в годы блокады во время Великой Отечественной войны, заявила доктор психологических наук, блокадница Рада Михайловна Грановская 13 мая в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.
«У меня заболело сердце от огорчения и обиды, когда я посмотрела ролик этого фильма про блокаду Ленинграда. То, как показаны жители блокадного Ленинграда в ролике — пакость и вранье. Ролик порочит героических людей, отстоявших свой город», — сказала Грановская.
«У меня заболело сердце от огорчения и обиды, когда я посмотрела ролик этого фильма про блокаду Ленинграда. То, как показаны жители блокадного Ленинграда в ролике — пакость и вранье. Ролик порочит героических людей, отстоявших свой город», — сказала Грановская.
Блокадница отметила, что из ролика ей стало понятно, что авторы фильма не считают блокадников людьми.
«Если бы мы были такими уродами, как показали авторы фильма, мы бы не отстояли Ленинград», — возмутилась она.
Рада Михайловна поделилась собственными воспоминаниями о блокаде, которую пережила, будучи ребенком. По ее словам, зимой в осажденном городе она могла бы легко замерзнуть насмерть, пытаясь добраться до нужного места и засыпая по дороге от холода и голода. Но другие люди, такие же слабые и голодные как она сама, будили ее, спрашивали, куда она идет и провожали некоторое время.
«Вот какие это были люди. Они бы никогда не стали себя вести как звери. А в ролике я увидела нечто отталкивающее, звериное. Этого не было в ленинградцах. Этот фильм — клевета и оскорбление для всех, кто пережил блокаду Ленинграда», — считает Рада Грановская.
Она сказала, что вообще не понимает, кому и зачем нужно снимать такие фильмы.
«И как нужно ненавидеть людей, переживших блокаду, чтобы про них снять такой фильм!» — заявила блокадница.
«Если бы мы были такими уродами, как показали авторы фильма, мы бы не отстояли Ленинград», — возмутилась она.
Рада Михайловна поделилась собственными воспоминаниями о блокаде, которую пережила, будучи ребенком. По ее словам, зимой в осажденном городе она могла бы легко замерзнуть насмерть, пытаясь добраться до нужного места и засыпая по дороге от холода и голода. Но другие люди, такие же слабые и голодные как она сама, будили ее, спрашивали, куда она идет и провожали некоторое время.
«Вот какие это были люди. Они бы никогда не стали себя вести как звери. А в ролике я увидела нечто отталкивающее, звериное. Этого не было в ленинградцах. Этот фильм — клевета и оскорбление для всех, кто пережил блокаду Ленинграда», — считает Рада Грановская.
Она сказала, что вообще не понимает, кому и зачем нужно снимать такие фильмы.
«И как нужно ненавидеть людей, переживших блокаду, чтобы про них снять такой фильм!» — заявила блокадница.
Трейлер фильма
Трейлер на то и трейлер, что в нем авторы фильма отбирают то самое главное, что они хотят показать будущим зрителям. Что же считает, по всей видимости, главным в своем фильме Андрей Зайцев? Главным он считает душераздирающие ужасы в духе зомби-апокалипсиса.
В черно-белой гамме изображен совершенно постапокалиптический город, где все здания с крыши до фундамента покрыты застывшими потеками воды и инеем. Вдоль одного из зданий протянулась длиннющая очередь таких же заиндевевших, закутанных в платки существ, слабо напоминающих людей. Еще одна фигура невнятного пола, охая и ойкая, тащит по сугробам маленькие саночки. Саночки опрокидываются рядом с очередью, вывалив на снег несколько буханок хлеба. Головы медленно поворачиваются, по очереди пробегает мертвенное бормотание: «Хлеб… Хлеб… Хлеб… Хлеб… Хлеб…» Вероятно, автор не понял, какую ассоциацию — да-да, именно из фильмов про зомби! — способен породить этот «креатив»? Фигура, всё же смутно напоминающая мужчину, тут же падает на колени и начинает механически вскрикивать на ломаном русском: «Нет! Детям! В дедом! Детям! Дедом! Детям!» Серая безликая толпа надвигается, существа заторможенно начинают подбирать буханки, какие-то женщины пытаются их остановить, пытаясь объяснить, что буханки везли в детдом детям и брать их нельзя. Кто-то возвращает хлеб, кто-то пытается убежать с ним, падает и начинает мусолить ртом хлебный кирпичик. Женщина отбирает буханку у упавшего зомби и замирает с нею в руках. Всё.
На самом деле это никакой не трейлер, а всего лишь выдранный из фильма фрагмент. Обычно трейлер делается так, чтобы создать впечатление обо всём фильме — о его героях, их взаимоотношениях, о событиях и обстановке. Здесь нет ничего, кроме демонстрации даже не животных, а каких-то загробных инстинктов. Проявления жизни заметны, но они тоже инстинктивные — нельзя отбирать хлеб у детей. И это всё, о чем автор хочет сказать? Верх героизма блокадников — не съесть детскую еду? Об этом — о вялом шевелении почти расчеловеченных существ среди нестерпимо фальшиво выглядящих мертвых камней, снега и льда нам собрались рассказывать? Это — блокада? Это — советский Ленинград?
В черно-белой гамме изображен совершенно постапокалиптический город, где все здания с крыши до фундамента покрыты застывшими потеками воды и инеем. Вдоль одного из зданий протянулась длиннющая очередь таких же заиндевевших, закутанных в платки существ, слабо напоминающих людей. Еще одна фигура невнятного пола, охая и ойкая, тащит по сугробам маленькие саночки. Саночки опрокидываются рядом с очередью, вывалив на снег несколько буханок хлеба. Головы медленно поворачиваются, по очереди пробегает мертвенное бормотание: «Хлеб… Хлеб… Хлеб… Хлеб… Хлеб…» Вероятно, автор не понял, какую ассоциацию — да-да, именно из фильмов про зомби! — способен породить этот «креатив»? Фигура, всё же смутно напоминающая мужчину, тут же падает на колени и начинает механически вскрикивать на ломаном русском: «Нет! Детям! В дедом! Детям! Дедом! Детям!» Серая безликая толпа надвигается, существа заторможенно начинают подбирать буханки, какие-то женщины пытаются их остановить, пытаясь объяснить, что буханки везли в детдом детям и брать их нельзя. Кто-то возвращает хлеб, кто-то пытается убежать с ним, падает и начинает мусолить ртом хлебный кирпичик. Женщина отбирает буханку у упавшего зомби и замирает с нею в руках. Всё.
На самом деле это никакой не трейлер, а всего лишь выдранный из фильма фрагмент. Обычно трейлер делается так, чтобы создать впечатление обо всём фильме — о его героях, их взаимоотношениях, о событиях и обстановке. Здесь нет ничего, кроме демонстрации даже не животных, а каких-то загробных инстинктов. Проявления жизни заметны, но они тоже инстинктивные — нельзя отбирать хлеб у детей. И это всё, о чем автор хочет сказать? Верх героизма блокадников — не съесть детскую еду? Об этом — о вялом шевелении почти расчеловеченных существ среди нестерпимо фальшиво выглядящих мертвых камней, снега и льда нам собрались рассказывать? Это — блокада? Это — советский Ленинград?
Системный взгляд на российский кинематограф
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Метки: блокадный дневник война кино манипуляция премия фильм
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Стало противно.
Это какая-то пересъемка "Живых мертвецов" или "Восставших из ада" ?????
Если ЭТО снять про жителей города, который оборонялся, и, голодая, ПРОДЕРЖАЛСЯ против самой сильной армии Европы - СНАТЬ ССАНОЙ МЕТЛОЙ ВСЕХ, КТО ПОДДЕРЖАЛ ТАКУЮ ПОДАЧУ ПОДВИГА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.
Американские фильмы смотришь - ВСЕ У НИХ ГЕРОИ
Даже "К-19" сняли про русских - и русские у них герои........
А тут...сцуко.....
Кажется, нужно вообще заканчивать бюджетное финансирование киносъемок
СМОТРЕТЬ ЭТО НЕТ УЖЕ СИЛ.
А это... За такое наказывать надо.