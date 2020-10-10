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«Блокадный дневник» - наглядный пример, за что вручают кинопремии

«Блокадный дневник» - наглядный пример, за что вручают кинопремии (2 фото + 2 видео)

Автор:
10 октября 2020 10:54
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: блокадный дневник   война   кино   манипуляция   премия   фильм   
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Картина режиссера Андрея Зайцева «Блокадный дневник» получила Гран-при 42-го Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Святой Георгий». Церемония награждения прошла 8 октября, в Москве.

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Метки: блокадный дневник   война   кино   манипуляция   премия   фильм   
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71k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Трейлер до конца досмотреть не смог.
Стало противно.
Это какая-то пересъемка "Живых мертвецов" или "Восставших из ада" ?????
Если ЭТО снять про жителей города, который оборонялся, и, голодая, ПРОДЕРЖАЛСЯ против самой сильной армии Европы - СНАТЬ ССАНОЙ МЕТЛОЙ ВСЕХ, КТО ПОДДЕРЖАЛ ТАКУЮ ПОДАЧУ ПОДВИГА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.
Американские фильмы смотришь - ВСЕ У НИХ ГЕРОИ
Даже "К-19" сняли про русских - и русские у них герои........
А тут...сцуко.....
Кажется, нужно вообще заканчивать бюджетное финансирование киносъемок
СМОТРЕТЬ ЭТО НЕТ УЖЕ СИЛ.
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15k
Flying Dutchmen. 21 минуту назад
А сколько само государство на "ЭТО" отвалило?..
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3k
Шилов 39 минут назад
Судя по трейлеру режиссер - мудак.
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2k
Том Джоуд Час назад
Последние хорошие фильмы про Великую Отечественную Войну - Брестская крепость и 28 панфиловцев.
А это... За такое наказывать надо.
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335
Никита 2 часа назад
Вся эта наносная грязь пройдёт.Люди всегда будут помнить подвиг и самоотверженность блокадников Ленинграда. Таких людей как,пекарь Даниил Иванович Кютинен,он выпекал хлеб для блокадного города и умер на работе от голода 3 ФЕВРАЛЯ 1942года.
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1k
Core 2 часа назад
Благодаря таким помоям я и не смотрю отечественное кино
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3k
livaneth 3 часа назад
Жаль оскара не получит - негров мало
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114
Человек в железной маске 3 часа назад
Фуфло.
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576
Серый Мех 3 часа назад
Если будете пи..з..дть режиссёра с продюсёрами, позовите меня!!!
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114
Человек в железной маске Серый Мех 3 часа назад
Не лезте без очереди, за мной будете...
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224
Alex122 3 часа назад
Тем, кто был в блокадном Ленинграде необходимо подать коллективный иск на «охулиард» рублей, за искажение истории и оскорбление памяти на авторов, продюсеров и спонсоров этого. К сожалению эти «деятели искусства» понимают только так.
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7k
krivsan 3 часа назад
чтоб не обидеть никого,извиняюсь,по моему мнению полная шняга,люди показаны как зомби в сериале"ходячие мертвецы",снимать такое кино,это взять большую ответственность на себя,еще живы люди которые пережили этот ад в малолетнем возрасте(Алиса Фрейндлих,долголетия ей )например,вот эти люди больше правды скажут
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