Художница повторила свои детские рисунки спустя 30 лет

Си Чен - художник комиксов, иллюстратор и писатель из Пекина. Живет в Великобритании. Си Чен провела интересный эксперимент: взяла свои детские рисунки 30-летней давности и попробовала изобразить на бумаги те же сюжеты, но уже так, как она бы сделала это сегодня.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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