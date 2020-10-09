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Художница повторила свои детские рисунки спустя 30 лет

Художница повторила свои детские рисунки спустя 30 лет (13 фото)

Автор:
09 октября 2020 13:54
Сообщество : Искусство
Метки: 30 лет спустя   воссоздание   детские рисунки   иллюстратор   комиксы   повтор   художница   
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Си Чен - художник комиксов, иллюстратор и писатель из Пекина. Живет в Великобритании. Си Чен провела интересный эксперимент: взяла свои детские рисунки 30-летней давности и попробовала изобразить на бумаги те же сюжеты, но уже так, как она бы сделала это сегодня.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 30 лет спустя   воссоздание   детские рисунки   иллюстратор   комиксы   повтор   художница   
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2  комментария
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Olga Raudis 56 минут назад
На 6-7 лет просто здорово. На 36 лет... как-то не айс... такое чувство, что с тех пор она рисованием и не занималась.
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Свирепый Бамбр Час назад
Дайте ей звание почетного академика академии художеств!
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