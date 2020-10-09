Художница повторила свои детские рисунки спустя 30 лет

Си Чен - художник комиксов, иллюстратор и писатель из Пекина. Живет в Великобритании. Си Чен провела интересный эксперимент: взяла свои детские рисунки 30-летней давности и попробовала изобразить на бумаги те же сюжеты, но уже так, как она бы сделала это сегодня.

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Домашняя вечеринка (в 7 лет) 0 Источник:

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Парад фонарей (в 7 лет) 0 Источник:

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Такой хороший день! (в 7 лет) 0 Источник:

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Лодка-Дракон (в 6 лет) 0 Источник: