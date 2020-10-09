«Это же гениально!»: Простые, но очень полезные изобретения

Пока одни изобретают искусственный интеллект и строят планы по колонизации Марса, другие фокусируются на более простых задачах. Но это вовсе не значит, что их вклад менее важен! Например, изобретения, которые мы собрали в этом рейтинге, легко могли бы упростить жизнь миллионам людей.
Благодаря такому устройству, можно мыть руки и использовать воду для слива воды в унитазе. Очень удобно и экономно.
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Эти удобные светофоры можно разглядеть даже за крупногабаритным транспортом, чего не скажешь об обычных светофорах. Кстати, фотография сделана в Украине.
Этот фонтанчик для воды может спасти от жажды не только людей, но и животных, ведь благодаря его конструкции, лишняя жидкость стекает вниз, где попадает в специальную «мисочку».
Дорожка на пляже, по которой могут проехать люди на инвалидных колясках, ведь крутить колеса по песку — задача не из простых. Кстати, матерям с маленькими детьми это тоже сильно облегчит жизнь.
Детали сборного стола рассортированы по порядку установки. Теперь не нужно думать, «что и куда ставить» в первую очередь.
Столб с небольшими трубами, сквозь каждую из которых можно увидеть все пики Альпийских гор.
Эта ограда изогнута в форме лавочек, так чтобы на ней можно было сидеть. Главное, достать из задних карманов все гаджеты и документы.
Очень полезное изобретение! Магазинная тележка со встроенным калькулятором! Теперь вам не нужно краснеть на кассе, если наберете лишнего — достаточно заранее просуммировать весь товар с помощью этого устройства.
Спинка этой скамьи вращается в обе стороны, чтобы люди сами могли выбирать, куда им смотреть.
Рубашка с пришитой к ней салфеткой из микрофибры для чистки очков! Только не говорите, что вы не протираете свои очки краем одежды.
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Метки: изобретения интересное фотографии
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