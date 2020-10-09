«Это же гениально!»: Простые, но очень полезные изобретения

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) 20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы 20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы "Это просто ужас!": в Южной Корее догорает 33-этажный небоскреб "Это просто ужас!": в Южной Корее догорает 33-этажный небоскреб Российские военные экологи набрали ещё 150&nbsp;тонн металлолома на&nbsp;острове Врангеля Российские военные экологи набрали ещё 150 тонн металлолома... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и... Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна лошадиная сила Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна... Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции сойду", и как сложилась его жизнь Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции... И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы,... Не откажет никогда. История Zippo Не откажет никогда. История Zippo Сравнение цен 2006 против 2020 Сравнение цен 2006 против 2020 Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его спасения Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его... "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута
«Это же гениально!»: Простые, но очень полезные изобретения

«Это же гениально!»: Простые, но очень полезные изобретения (20 фото)

Автор:
09 октября 2020 06:04
Метки: изобретения   интересное   фотографии   
1429
20
Пока одни изобретают искусственный интеллект и строят планы по колонизации Марса, другие фокусируются на более простых задачах. Но это вовсе не значит, что их вклад менее важен! Например, изобретения, которые мы собрали в этом рейтинге, легко могли бы упростить жизнь миллионам людей.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: изобретения   интересное   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Morr_A 2 часа назад
У нас в Уфе такие светофоры уже года три как... Тоже мне новость.
У нас в Уфе такие светофоры уже года три как... Тоже мне новость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
18k
Владимир Полчаса назад
Шины для лисапеда полное говно, на них ездить невозможно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 43 минуты назад
Батарейки, которые можно заряжать, называются аккумуляторы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 57 минут назад
На Украине есть светофор ??? Ого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 Час назад
В детстве черный "каучук" вставляли вместо камер. Удовольствие еще то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег Олегbl4 36 минут назад
Вчера с другом вспоминая советское детство, говорили про черный каучук со стойки который мы вставляли вместо камер и из которого делали замену теннисного шарика. Так вот вопрос: для чего этот каучук использовали на стройке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Влад Олег Полчаса назад
Так же как и сейчас, швы затыкают
Так же как и сейчас, швы затыкают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 Олег 14 минут назад
Может, как уплотнитель или утеплитель между швами панелей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Влад 2 часа назад
Унитаз с раковиной не новость. Особенно в Азии сейчас довольно популярны совмещенные санузлы, туалет-душ.
Унитаз с раковиной не новость. Особенно в Азии сейчас довольно популярны совмещенные санузлы, туалет-душ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
378
Мистер Фикс 2 часа назад
Батарейки???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) 15 гениальных изобретений из журнала "Юный техник", где описаны технологии будущего 15 гениальных изобретений из журнала "Юный техник", где описаны технологии будущего Печальная судьба семи сестёр с невероятно длинными волосами Печальная судьба семи сестёр с невероятно длинными волосами Где-то между идиотизмом и гениальностью: убойные хитрости, порождённые коронавирусом Где-то между идиотизмом и гениальностью: убойные хитрости, порождённые коронавирусом 25 вещей-прародителей современной техники 25 вещей-прародителей современной техники Змея со смешными глазами Змея со смешными глазами
Чеширри

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

353183



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат"
1
30
Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат"
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
25
60
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
﻿
Набирающие популярность
Где отдохнуть с детьми под Минском?
0
7
Где отдохнуть с детьми под Минском?
Как праздновали День рождения у разных народов и в разные времена
1
9
Как праздновали День рождения у разных народов и в разные времена
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#кино#авто авария#разное#люди#прикольные#позитив#маразм
#юмор#прикол#россия#авария#актеры#в мире#СССР#автомобили#инцидент#москва
#история#животные#интересно#дтп#картинки#забавно#автомир#не уступил#кража#пожар

На что жалуетесь?

Вернуться