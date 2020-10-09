«Это же гениально!»: Простые, но очень полезные изобретения

Пока одни изобретают искусственный интеллект и строят планы по колонизации Марса, другие фокусируются на более простых задачах. Но это вовсе не значит, что их вклад менее важен! Например, изобретения, которые мы собрали в этом рейтинге, легко могли бы упростить жизнь миллионам людей.

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Благодаря такому устройству, можно мыть руки и использовать воду для слива воды в унитазе. Очень удобно и экономно. 0 Источник:

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Эти удобные светофоры можно разглядеть даже за крупногабаритным транспортом, чего не скажешь об обычных светофорах. Кстати, фотография сделана в Украине. 0 Источник:

Этот фонтанчик для воды может спасти от жажды не только людей, но и животных, ведь благодаря его конструкции, лишняя жидкость стекает вниз, где попадает в специальную «мисочку». 0 Источник:

Дорожка на пляже, по которой могут проехать люди на инвалидных колясках, ведь крутить колеса по песку — задача не из простых. Кстати, матерям с маленькими детьми это тоже сильно облегчит жизнь. 0 Источник:

Для тех, кого раздражает проникающий через маленькую щель солнечный свет. 0 Источник:

Невероятно удобные скамейки в Швеции. 0 Источник:

Надпись на этой шине подскажет, когда придет пора ее менять. 0 Источник:

Детали сборного стола рассортированы по порядку установки. Теперь не нужно думать, «что и куда ставить» в первую очередь. 0 Источник:

Столб с небольшими трубами, сквозь каждую из которых можно увидеть все пики Альпийских гор. 0 Источник:

Эта ограда изогнута в форме лавочек, так чтобы на ней можно было сидеть. Главное, достать из задних карманов все гаджеты и документы. 0 Источник:

Ножные ручки на двери ресторана. Для тех, кто боится микробов. 0 Источник:

Безвоздушные шины для велосипеда. 0 Источник:

Линии разметки на стене упрощают процесс парковки для многих водителей. 0 Источник:

Очень полезное изобретение! Магазинная тележка со встроенным калькулятором! Теперь вам не нужно краснеть на кассе, если наберете лишнего — достаточно заранее просуммировать весь товар с помощью этого устройства. 0 Источник:

Карта памяти, которая показывает в процентах, сколько на ней осталось свободного места. 0 Источник:

Батарейки, которые можно заряжать от USB. 0 Источник:

Спинка этой скамьи вращается в обе стороны, чтобы люди сами могли выбирать, куда им смотреть. 0 Источник:

Рубашка с пришитой к ней салфеткой из микрофибры для чистки очков! Только не говорите, что вы не протираете свои очки краем одежды. 0 Источник: