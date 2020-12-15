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Храбрый Зайка забрался и снял на видео ледяное жилище мишки белого

Храбрый Зайка забрался и снял на видео ледяное жилище мишки белого (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 04:59
Сообщество : Животные
Метки: Врангеля   белые   видеозапись   визит   медведи   мерзлота   остров   россия   
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Российский эколог, работающий в самом дальневосточном заповеднике нашей страны, сегодня привлёк внимание пользователей мировой сети, показав ещё одну русскую зимнюю забаву. Российский учёный опубликовал видео своей экскурсии в снежную берлогу белого медведя.

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Метки: Врангеля   белые   видеозапись   визит   медведи   мерзлота   остров   россия   
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Женя Женя78 Полминуты назад
мишки дома не было. не интересно.
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