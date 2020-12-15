Храбрый Зайка забрался и снял на видео ледяное жилище мишки белого

Снежная крепость - какой советский ребёнок не мечтал возвести такую во дворе многоэтажки. И как устоять перед соблазном пробраться на несколько метров вглубь пещеры, даже если это жилище опасного хищника - берлога белого медведя.

Лаз в берлогу довольно узкий, чтобы ветер не задувал, далее пространство постепенно расширяется. Стены, потолок и пол украшают следы когтей зодчего. Страшно интересно.

"Увидели подкоп. Решили проверить! Совсем не рассчитывали, что это берлога, потому что уже поздно копаться, как говорят, специалисты. Ан нет, вполне полноценная и очень такой интересной формы", - делится впечатлениями начальник отдела туризма в заповеднике "Остров Врангеля" Леонид Зайка.

Храбрый парень,забравшийся в берлогу и, снявший видео, - сотрудник самого северного заповедника России - "Остров Врангеля" - Леонид Зайка. И заботится о косолапых, лишь часть его служебных обязанностей на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.