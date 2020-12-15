Храбрый Зайка забрался и снял на видео ледяное жилище мишки белого

Российский эколог, работающий в самом дальневосточном заповеднике нашей страны, сегодня привлёк внимание пользователей мировой сети, показав ещё одну русскую зимнюю забаву. Российский учёный опубликовал видео своей экскурсии в снежную берлогу белого медведя.
Снежная крепость - какой советский ребёнок не мечтал возвести такую во дворе многоэтажки. И как устоять перед соблазном пробраться на несколько метров вглубь пещеры, даже если это жилище опасного хищника - берлога белого медведя.
Лаз в берлогу довольно узкий, чтобы ветер не задувал, далее пространство постепенно расширяется. Стены, потолок и пол украшают следы когтей зодчего. Страшно интересно.
"Увидели подкоп. Решили проверить! Совсем не рассчитывали, что это берлога, потому что уже поздно копаться, как говорят, специалисты. Ан нет, вполне полноценная и очень такой интересной формы", - делится впечатлениями начальник отдела туризма в заповеднике "Остров Врангеля" Леонид Зайка.
Храбрый парень,забравшийся в берлогу и, снявший видео, - сотрудник самого северного заповедника России - "Остров Врангеля" - Леонид Зайка. И заботится о косолапых, лишь часть его служебных обязанностей на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
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На своей страничке в соцсети специалист объясняет специфику своей работы. В частности сообщает, что берлога, в которую он забрался, вероятнее всего, временная - такую белый медведь легко выкапывает примерно за час. По всей видимости, зверь оставил её навсегда. Но это неточно.
"У каждого животного есть радиус безопасности. И когда в том числе человек оказывается в этом радиусе - животное воспринимает тебя уже как хищника, который пришёл за его жизнью, и, естественно, любое животное начнёт себя защищать, вот эта ситуация однозначно опасная!" - говорит кандидат биологических наук Павел Глазков.
Песец, волк, овцебык - в фотоальбоме Леонида Зайки Снимки самых разных представителей уникальной фауны заповедника в его аккаунте instagram.
"Идёшь по тундре, под ногами бивни шерстистого мамонта, на берегу орут тысячи этих океанских моржей. Плавают серые киты и белухи, здесь невероятно круто!" - поделился впечатлениями о Севере отважный Зайка.
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