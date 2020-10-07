Подборка фотографий известных и не очень людей из наших 90-х.
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4.
Катя Лель, удивленный Игорь Николаев и Ирина Салтыкова на вручении премии «Овация», Москва, 1999 год
8.
Кирилл Толмацкий «Децл», девушка и Тимур Юнусов «Тимати», 1999 год.
Тимати был бэк вокалистом Децла, но по словам второго не вытягивал и даже не мог выучить до конца тексты песен. Впоследствии Тимура попросили покинуть проект.
10.
Будущая «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова собирает АК под контролем Михаила Калашникова во время учебы в Санкт-Петербургском университете МВД, 1999 год
11.
Жанна Фриске и Ольга Орлова на руках у служащих в армии ребят. На гастролях с группой «Блестящие», Россия, конец 90-х
13.
Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Вадим Поплавский, Наталья Бузько и Георгий Делиев на съемках «Маски-шоу в больнице», лето 1993.
Именно на съемках этой программы познакомились все будущие Каламбуристы. Фото из личного архива Юрия Стыцковского.
15.
Олег Тиньков со своим пивом «Тинькофф», 2000 год
«Мне на самом деле все равно, что продавать. Сегодня пиво, завтра нефть. Меня безумно увлекает выстраивать бренд и заниматься маркетингом».
22.
Михаил Ульянов поздравляет Георгия Жженова с 80-летним юбилеем. 22 марта 1995 года. Фото Игоря Зотина /ИТАР-ТАСС/
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