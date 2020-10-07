Китай раздел весь мир: фото девушек в полуголом купальнике

Бренд модной молодёжной одежды выпустил очень откровенный купальник, которые мало что прикрывает... Но девушки со всего света от него в восторге и делятся своими фотоотзывами в комментариях.
Купальник рассчитан на девушек с хорошей фигурой, потому что верхняя часть купальника оголяет низ груди, а нижняя часть купальника представляет собой симпатичные стринги на завязках.
В комментариях к товару было множество критики: бикини сильно обнажает тело и в нём невозможно двигаться, чтобы не оголить грудь окончательно.
Короче, мужики, вот где водится настоящая домашняя эротика! Бесстыдницы не стесняются показать себя...
И адрес простой: заходите в интернет-магазин в раздел "купальники и белье". Выбираете самые микроскопические модели...
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Сильно обнажает??? А с каких пор бикини стал закрывающим купальником? По моему, его надевают как раз когда надо показать.
А купальник вполне нормальный. Есть МНОГО купальников гораздо более открытых.
или