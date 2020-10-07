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Китай раздел весь мир: фото девушек в полуголом купальнике

Китай раздел весь мир: фото девушек в полуголом купальнике (37 фото)

Автор:
07 октября 2020 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бикини   девушки   китай   купальник   отзывы   откровенные фото   
3991
37
Бренд модной молодёжной одежды выпустил очень откровенный купальник, которые мало что прикрывает... Но девушки со всего света от него в восторге и делятся своими фотоотзывами в комментариях.

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Метки: бикини   девушки   китай   купальник   отзывы   откровенные фото   
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21  комментарий
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8k
Бендер Родригес 3 часа назад
Китай раздел весь мир: фото девушек в полуголом купальнике
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1k
Mellivora 2 минуты назад
Хороши кобылки.
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 минуты назад
прикольненько
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1k
zenon 5 минут назад
Это ещё вроде одетые. Есть купальники сделанные из типа шпагата. Через низ продет шпагат и схвачен вокруг ниже пупа. И сверху шпагат и вокруг шеи. И наверное не натирает, есть естественная смазка.
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−27
Вася с ложкой 14 минут назад
Проблема дамы в том что я вот из за таких купальников получаю по щам .
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29k
Mamin Sibiriak 16 минут назад
Китай раздел весь мир: фото девушек в полуголом купальнике
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182
Alex Zx Полчаса назад
ребят сучки вас жестко найобывают, больше половины фотографий - силиконовые протезы. Реальная грудь больше первого размера и старше 25ти лет будет оттуда вываливаться.
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7k
shimpansky 40 минут назад
Хороший купальник. Мне нравится.
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188
Ivan Pavlov 54 минуты назад
Наколки всё портят
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9k
Хью́берт Час назад
Ну да, весь мир.
Ну да, весь мир.
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9k
Karelian 2 часа назад
"В комментариях к товару было множество критики: бикини сильно обнажает тело и в нём невозможно двигаться, чтобы не оголить грудь окончательно"
Сильно обнажает??? А с каких пор бикини стал закрывающим купальником? По моему, его надевают как раз когда надо показать.
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8k
Андрей Иванов 2 часа назад
Некоторым хватило бы и изоленты.
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8k
ss Андрей Иванов 14 минут назад
Кстати! Отличная мысль!
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201
Старичок 3 часа назад
А почему Китай?
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225k
NAZARETH 3 часа назад
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4k
Олег 3 часа назад
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95
Буся 3 часа назад
А мне нравится))..
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27k
winergy2012 3 часа назад
Порнография,это твой пост автор.
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1k
Алексей 3 часа назад
За девушек плюс. За пост минус. Итого 0 лайков.

А купальник вполне нормальный. Есть МНОГО купальников гораздо более открытых.
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Алексей 3 часа назад
или


или

или
или
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2k
Margo Алексей 55 минут назад
И плавок
И плавок
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